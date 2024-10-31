مؤسسة Vantage تلهم الأمل وتضيء الحياة في ريف فيتنام

مدينة هو تشي مين، دولة فيتنام، 31 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت مؤسسة Vantage مبادرة ملهمة في فيتنام، لتقديم الدعم والفرح اللازمين للطلاب في المجتمعات النائية. يعكس هذا البرنامج الجديد، الذي وصل إلى العديد من المدارس في ريف فيتنام، إخلاص المؤسسة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقًا من خلال دعم الأطفال بمساهمات ذات مغزى.

Vantage Foundation Inspires Hope and Lights Up Lives in Rural Vietnam

من خلال هذه المبادرة، قدمت مؤسسة Vantage هدايا مختارة بعناية للأطفال، ما أدى لرسم البسمة وإلهامهم وإضفاء إحساس متجدد بالأمل على مُحيّاهم. هذه اللفتة تتجاوز مجرد تقديم الهدايا؛ فهي تمثل التزام المؤسسة العميق بتعزيز المجتمعات ومعالجة التحديات التي غالبًا ما يتم تجاهلها، من التعليم وحماية البيئة إلى تحسين جودة الحياة.

شارك المتطوعون الذين شاركوا في المبادرة تجاربهم، ما سلط الضوء على تأثير مساهماتهم. حيث عبّر Leuc C عن مشاعره بقوله: "عندما تطوعت في المدرسة، كنت أشارك في أنشطة مثل التبرع بالكتب والحلويات والمستلزمات المدرسية للأطفال. فرؤية فرحتهم تجعل المجهود يستحق."

وأضاف Ngan Bui: "أعتقد أنه من المهم للشركات المساهمة في المجتمع. فهذا لا يُظهِر فقط روح المسؤولية الاجتماعية للشركات، بل يساهم أيضًا في بناء بيئة معيشية أفضل للجميع. حيث تعمل هذه المساهمات على تحسين جودة الحياة، وخلق أساس للتنمية المستدامة ومساعدة الشركات على أن تصبح أكثر ارتباطًا بالمجتمعات. إنها المرة الأولى التي أزور فيها المدارس في المناطق الريفية، وأنا متأثر حقًا بالطاقة الإيجابية هنا. على الرغم من الظروف الصعبة، فإن الأطفال سعداء ومتحمسون ونشطون. بغض النظر عن بُعد المسافة عن المدرسة، فإنهم يحبون الذهاب إلى المدرسة."

قال Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage: "خلال العام الماضي، سعت مؤسسة Vantage إلى ربط الشركات المحلية بالجمعيات الخيرية المحلية لتعزيز نمو المجتمع". "هذه المبادرة في فيتنام هي شهادة على إيماننا بأن كل طفل يستحق الأمل والفرصة، ونحن فخورون بدعم أحلامهم".

نبذة عن مؤسسة Vantage

مؤسسة Vantage هي منظمة خيرية مستقلة أُطلِقَت في مركز McLaren للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في 2023. عملت المؤسسة مع المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مؤسسة iREDE في نيجيريا، وTeach For Malaysia في ماليزيا، وInstituto Claret في البرازيل.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vantage.foundation.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2544134/Image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

للتواصل: Steven Xie، المدير التنفيذي لمؤسسة Vantage، البريد الإلكتروني: [email protected]