Фонд Vantage Foundation внушает надежду и освещает жизнь в сельских районах Вьетнама

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Vantage Foundation

Oct 31, 2024, 08:45 ET

ХОШИМИН, Вьетнам, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Фонд Vantage запустил во Вьетнаме вдохновляющую инициативу, предоставляя столь необходимую поддержку и радость учащимся в отдаленных районах. Эта новая программа, охватывающая несколько школ в сельских районах Вьетнама, отражает приверженность фонда строительству более светлого будущего путем поддержки детей посредством значимого вклада. 

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Vantage Foundation Inspires Hope and Lights Up Lives in Rural Vietnam
Vantage Foundation Inspires Hope and Lights Up Lives in Rural Vietnam

В рамках этой инициативы фонд Vantage Foundation предоставил тщательно подобранные подарки детям, подарив улыбки, вдохновение и новое чувство надежды многим молодым людям. Этот жест выходит за рамки простых подарков; он представляет глубокую приверженность фонда повышению уровня жизни сообществ и решению часто упускаемых из виду проблем — от образования и защиты окружающей среды до повышения качества жизни. 

Участвовавшие в инициативе волонтеры поделились своими впечатлениями, подчеркнув влияние своего вклада. Кук Ле (Cuc Le) отметил: «Когда я была волонтером в школе, я участвовала в таких мероприятиях, как раздача книг, сладостей и школьных принадлежностей детям. Видя их радость, ощущаешь, что усилия стоили того». 

Нган Буи (Ngan Bui) добавила: «Я думаю, что для компаний имеет смысл вносить свой вклад в жизнь общества. Это не только демонстрирует дух корпоративной социальной ответственности, но и способствует формированию лучшей жизненной среды для всех. Этот вклад повышает качество жизни, создавая предпосылки для устойчивого развития и помогая предприятиям установить более тесную связь с сообществами. Я впервые посещаю школы в сельской местности и действительно тронута позитивной энергией, которая ощущается здесь. Несмотря на сложные условия, дети счастливы, полны энтузиазма и активны. Независимо от того, насколько далеко находится школа, они все равно с удовольствием ходят в школу». 

«На протяжении прошлого года фонд Vantage Foundation стремился связать местные компании с местными благотворительными организациями, чтобы способствовать росту сообщества, — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation. — Эта инициатива во Вьетнаме свидетельствует о нашей вере в то, что каждый ребенок заслуживает надежды и возможностей. И мы с гордостью поддерживаем их мечты». 

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании в 2023 году. Фонд сотрудничает с благотворительными организациями по всему миру, включая Фонд iREDE Foundation в Нигерии, Teach For Malaysia в Малайзии и Instituto Claret в Бразилии.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.vantage.foundation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2544134/Image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg

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