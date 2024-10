Nadácia Vantage Foundation inšpiruje nádejou a rozsvecuje životy na vietnamskom vidieku

HOČIMINOVO MESTO, Vietnam, 30. októbra 2024 /PRNewswire/ -- Nadácia Vantage Foundation spustila vo Vietname inšpiratívnu iniciatívu, ktorá študentom vo vzdialených komunitách poskytuje veľmi potrebnú podporu a radosť. Tento nový program, ktorý sa dostal do niekoľkých škôl na vietnamskom vidieku, odráža odhodlanie nadácie podnecovať lepšiu budúcnosť podporou detí prostredníctvom zmysluplných príspevkov.

Vantage Foundation Inspires Hope and Lights Up Lives in Rural Vietnam

Prostredníctvom tejto iniciatívy nadácia Vantage Foundation poskytla deťom premyslene zaistené darčeky, ktoré na mnohých mladých tvárach vyčarili úsmev, inšpirovali a dodali obnovený pocit nádeje. Toto gesto je viac, než len jednoducho ponúknuté darčeky. Predstavuje hlboký záväzok nadácie pozdvihnúť komunity a riešiť často prehliadané výzvy, od vzdelávania a ochrany životného prostredia až po zlepšenie kvality života.

Dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do iniciatívy, sa podelili o svoje skúsenosti, zdôrazňujúc vplyv svojich príspevkov. Cuc Le poznamenal: „Keď som bol dobrovoľníkom v škole, zúčastňoval som sa aktivít, ako je rozdávanie kníh, sladkostí a školských pomôcok deťom. Stálo za to vidieť ich radosť."

Ngan Bui dodala: „Myslím si, že má význam, keď spoločnosti prispievajú do komunity. Poukazuje to nielen na ducha firemnej spoločenskej zodpovednosti, ale prispieva to aj k budovaniu lepšieho životného prostredia pre každého. Tieto príspevky zlepšujú kvalitu života, vytvárajú predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj a pomáhajú podnikom lepšie sa spojiť s komunitami. Toto je prvýkrát, čo navštevujem školy vo vidieckych oblastiach a skutočne sa ma dotkla tu prítomná pozitívna energia. Napriek ťažkým okolnostiam sú deti šťastné, nadšené a aktívne. Bez ohľadu na to, ako ďaleko je škola, stále radi do nej chodia."

„Za posledný rok sa nadácia Vantage Foundation snažila spojiť miestne spoločnosti s miestnymi charitatívnymi organizáciami s cieľom podporiť rast komunity," povedal Steven Xie, výkonný riaditeľ nadácie Vantage Foundation. „Táto iniciatíva vo Vietname je dôkazom nášho presvedčenia, že každé dieťa si zaslúži nádej a príležitosť, a sme hrdí na to, že podporujeme ich sny."

O nadácii Vantage Foundation

Vantage Foundation je nezávislá charitatívna organizácia založená v roku 2023 v technologickom centre McLaren v Spojenom kráľovstve. Nadácia spolupracovala s charitatívnymi organizáciami po celom svete, vrátane nadácie iREDE v Nigérii, Teach For Malaysia v Malajzii a Instituto Claret v Brazílii.

Viac informácií nájdete na www.vantage.foundation

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2544134/Image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2299654/Vantage_Foundation_Logo.jpg