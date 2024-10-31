Vantage基金會在越南農村激發希望、點亮生活
新聞提供者Vantage Foundation
31 10月, 2024, 11:10 CST
越南胡志明市2024年10月31日 /美通社/ -- Vantage基金會在越南啟動了一項鼓舞人心的計劃，為偏遠社區的學生送去急需的支持和歡樂。這項新計劃惠及越南農村多所學校，體現了基金會致力通過有意義的捐助支持兒童、助力其擁有更美好未來。
通過這項計劃，Vantage基金會為孩子們精心准備了禮物，為許多稚嫩的臉龐帶去了笑容、激勵和新的希望。這一舉動不僅僅是簡單地贈送禮物，更代表了基金會對提升社區、解決常被忽視的挑戰（從教育、環境保護到改善生活質量）的堅定承諾。
參與此次計劃的志願者們分享了他們的經歷，強調了他們的付出所產生的影響。Cuc Le說道：「在學校做志願者時，我參與了給孩子們分發書籍、糖果和學習用品等活動。看到他們臉上洋溢著的快樂，我覺得一切努力都是值得的。」
Ngan Bui補充說：「我認為企業回饋社會是很有意義的。這不僅體現了企業的社會責任感，也有助於為每個人營造一個更好的生活環境。這些貢獻提高了人們的生活質量，為可持續發展創造了前提，同時也使企業與社區的聯系更加緊密。這是我第一次到訪農村地區的學校，這裡洋溢著的正能量真的讓我深受感動。盡管條件艱苦，但孩子們依然快樂、熱情、活潑。無論學校有多遠，他們依然喜歡上學。」
Vantage基金會執行董事Steven Xie表示：「在過去的一年裡，Vantage基金會一直在努力將當地企業與當地慈善機構聯系起來，以促進社區發展。我們在越南開展的這項計劃證明了我們的信念，即每個孩子都應該擁有希望和機會，我們很榮幸能為他們的夢想提供支持。」
關於Vantage基金會
Vantage基金會是一個獨立的慈善組織，於2023年在英國邁凱倫技術中心成立。基金會與世界各地的慈善機構都有過合作，包括尼日利亞的iREDE基金會、馬來西亞的Teach For Malaysia和巴西的Instituto Claret。
更多信息，請訪問www.vantage.foundation
SOURCE Vantage Foundation
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