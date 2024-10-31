Vantage基金會在越南農村激發希望、點亮生活

參與此次計劃的志願者們分享了他們的經歷，強調了他們的付出所產生的影響。Cuc Le說道：「在學校做志願者時，我參與了給孩子們分發書籍、糖果和學習用品等活動。看到他們臉上洋溢著的快樂，我覺得一切努力都是值得的。」

Ngan Bui補充說：「我認為企業回饋社會是很有意義的。這不僅體現了企業的社會責任感，也有助於為每個人營造一個更好的生活環境。這些貢獻提高了人們的生活質量，為可持續發展創造了前提，同時也使企業與社區的聯系更加緊密。這是我第一次到訪農村地區的學校，這裡洋溢著的正能量真的讓我深受感動。盡管條件艱苦，但孩子們依然快樂、熱情、活潑。無論學校有多遠，他們依然喜歡上學。」

Vantage基金會執行董事Steven Xie表示：「在過去的一年裡，Vantage基金會一直在努力將當地企業與當地慈善機構聯系起來，以促進社區發展。我們在越南開展的這項計劃證明了我們的信念，即每個孩子都應該擁有希望和機會，我們很榮幸能為他們的夢想提供支持。」

關於Vantage基金會

Vantage基金會是一個獨立的慈善組織，於2023年在英國邁凱倫技術中心成立。基金會與世界各地的慈善機構都有過合作，包括尼日利亞的iREDE基金會、馬來西亞的Teach For Malaysia和巴西的Instituto Claret。

更多信息，請訪問www.vantage.foundation

SOURCE Vantage Foundation