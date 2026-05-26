مجموعة 1291 تستحوذ على IPG لتعزيز حماية الثروات عالمياً عبر الأمريكيتين

زيورخ, 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- استحوذت مجموعة 1291، وهي وسيط تأمين مستقل سويسري المنشأ متخصص في حماية الثروات وحلول التأمين على الحياة للعائلات ذات الملاءة المالية العالية ولمستشاريها المهنيين، على International Planning Group (IPG).

تمنح الصفقة مجموعة 1291 إمكانية الوصول المحلي إلى السوق الأمريكية، وهي أكبر سوق للتأمين على الحياة في العالم، إلى جانب الوصول إلى شركات التأمين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ومنتجاتها.

Marc-André Sola

يُسرّع الاستحواذ نمو مجموعة 1291 في الأمريكيتين، ويعزّز حضورها في مجال التأمين التقليدي على الحياة، ويكمّل خبرتها الراسخة في الحلول المخصصة، كما يضيف إلى المجموعة علاقات IPG القائمة مع العملاء والشركاء.

أما العائلات ذات الملاءة المالية العالية حول العالم التي تربطها صلة بالولايات المتحدة، فإن هذا يتيح للمجموعة تقديم قدر أكبر من الدعم ومستوى أعمق من الخبرة في إنشاء هياكل متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة، ومصممة للاستمرار على المدى الطويل.

تُعد IPG من رواد قطاع التأمين الدولي على الحياة، وتتخصص في استراتيجيات متقدمة قائمة على التأمين على الحياة لهيكلة الثروات للعائلات ذات الملاءة المالية العالية، إلى جانب حلول المزايا التنفيذية للشركات حول العالم.

ستواصل 1291 Group Americas تشغيل IPG مؤقتاً تحت العلامة التجارية الحالية لـIPG، على أن تكون IPG شركة تابعة مملوكة بالكامل. يضمن ذلك استمرارية دون انقطاع للعملاء والمستشارين. لم يتم الإفصاح عن الشروط المالية.

قال Marc-Andre Sola، مؤسس مجموعة 1291: «يشرفنا أن نواصل إرث هذه الشركة الرائدة التي اضطلعت بدور محوري في التأمين التقليدي على الحياة عبر الأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين نقاط القوة لدى كل منا، فإننا نبني منصة أقوى بكثير، أوسع نطاقاً وأكثر قدرة على خدمة العائلات والمستشارين الذين نخدمهم».

وعلّق Jon Baker، مؤسس IPG، قائلاً: «أثق بأن مجموعة 1291 تمثل الخيار الصحيح لعملائنا ولفريقنا وللعلاقات التي حرصنا على بنائها بعناية. يتكامل نشاط الشركتين بدرجة كبيرة، وتجمعهما ثقافة مشتركة تضع احتياجات العملاء في المقام الأول. أتطلع إلى استمرار الخدمة والاستقرار في المرحلة المقبلة».

وأضاف Peter Guglietta، الرئيس التنفيذي لـ1291 Group Americas ورئيس المنتجات في المجموعة (سبق أن عمل لدى IPG لمدة 19 عاماً): «يشرفني ويسعدني أن أقود هذا الكيان الجديد في الأمريكيتين. سيُثمر هذا الاستحواذ عن كيان لا نظير له في القطاع. لا نزال نركز على توفير استمرارية دون انقطاع، مع الاستفادة من القدرات المعززة لخدمة العملاء في مختلف أنحاء الأمريكيتين».

نبذة عن مجموعة 1291

تقدم مجموعة 1291 حلول التأمين على الحياة وحماية الثروات لصون ثروة العائلات عبر الأجيال. ولدى المجموعة مكاتب منتشرة حول العالم، وهي مرخّصة في أكثر من 35 دولة وتقدم حلولاً متوافقة ضريبياً في أكثر من 60 دولة، موفرةً خبرة عالمية وفهماً محلياً، كما ترشد العائلات ومستشاريها في بيئات مالية معقدة بوضوح وسرية.

نبذة عن IPG

تقدم IPG منذ عقود حلولاً تأمينية متخصصة عبر الأمريكيتين، وتتميز على وجه الخصوص بخبرة قوية في استراتيجيات قائمة على التأمين على الحياة لهيكلة الثروات وتخطيط نقلها للأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية.

