1291 Group acquiert IPG pour renforcer la protection des fortunes mondiales en Amérique

ZURICH, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- 1291 Group, un courtier en assurances indépendant basé en Suisse et spécialisé dans la protection du patrimoine et les solutions d'assurance-vie destinées aux familles fortunées et à leurs conseillers professionnels, a acquis International Planning Group (IPG).

Grâce à cette opération, 1291 Group accède directement au marché des États-Unis, le plus grand marché de l'assurance-vie au monde, ainsi qu'aux compagnies d'assurance domiciliées aux États-Unis et à leurs produits.

Marc-André Sola

L'acquisition accélère la croissance de 1291 Group en Amérique, consolide son exposition à l'assurance-vie traditionnelle et complète ses compétences déjà bien établies en matière de solutions sur mesure, tout en apportant au groupe les relations qu'IPG a nouées avec ses clients et ses partenaires.

Le groupe apporte ainsi un soutien plus important et plus approfondi aux familles fortunées du monde entier qui ont un lien avec les États-Unis, en vue de créer des structures conformes et construites pour le long terme.

IPG est un pionnier du secteur international de l'assurance-vie, spécialisé dans les stratégies complexes basées sur l'assurance-vie pour la structuration du patrimoine des familles fortunées, ainsi que dans les solutions d'avantages sociaux proposées aux cadres supérieurs des entreprises du monde entier.

1291 Group Americas exploitera provisoirement IPG en tant que filiale à 100 %, sous sa marque actuelle. Une parfaite continuité sera ainsi assurée pour les clients et les conseillers. Les conditions financières ne sont pas divulguées.

Marc-André Sola, fondateur de 1291 Group, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous inscrire dans l'héritage de cette société pionnière, qui a joué un rôle si important dans l'assurance-vie traditionnelle en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. En réunissant nos forces respectives, nous créons une plateforme beaucoup plus solide, qui met une portée et des capacités accrues au service des familles et des conseillers. »

Jon Baker, fondateur d'IPG, a commenté : « Je suis convaincu que la fusion avec 1291 Group est une bonne chose pour nos clients, notre équipe et les relations que nous avons soigneusement cultivées. Nos activités sont très complémentaires, et nous partageons une culture commune qui consiste à placer les besoins des clients au premier plan. Je me réjouis de cette continuité des services qui est un gage de stabilité. »

Peter Guglietta, directeur général de 1291 Group Americas et chef des produits pour le groupe (après avoir travaillé 19 ans chez IPG), a ajouté : « Je suis à la fois ravi et honoré de diriger cette nouvelle activité en Amérique. Cette acquisition fera naître une association sans équivalent dans le secteur. Tout en restant concentrés sur une continuité sans faille, nous entendons tirer parti de capacités accrues pour servir les clients américains. »

À propos de 1291 Group

1291 Group offre des solutions d'assurance-vie et de protection du patrimoine qui permettent de préserver les fortunes familiales de génération en génération. Disposant de bureaux dans le monde entier, nous sommes agréés dans plus de 35 pays et fournissons des solutions conformes aux règles fiscales dans plus de 60 pays. Nous apportons des compétences mondiales nuancées d'une vision locale pour aider les familles et leurs conseillers à s'orienter avec clarté et discrétion dans les méandres de la finance.

À propos d'IPG

IPG propose des solutions d'assurance spécialisées dans toute l'Amérique depuis des décennies. Le groupe se concentre notamment sur les stratégies complexes basées sur l'assurance-vie pour la structuration du patrimoine et sur la planification de la transmission du patrimoine des personnes et des familles fortunées.

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Directeur du marketing

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