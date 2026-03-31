Le GROUPE TRATON et Applied Intuition annoncent TRATON ONE OS, une plateforme logicielle unifiée pour renforcer le temps de disponibilité des flottes des quatre marques mondiales de TRATON

MUNICH et SUNNYVALE, Californie, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Le GROUPE TRATON et Applied Intuition, Inc., la principale société d'IA physique, annoncent aujourd'hui TRATON ONE OS, une plateforme de véhicule définie par logiciel de nouvelle génération qui équipera tous les nouveaux véhicules des quatre marques de TRATON : Scania, MAN, International et Volkswagen Truck & Bus. S'appuyant sur plus d'un an de développement conjoint, les deux entreprises déploient une plateforme unifiée à la pointe de l'innovation et qui offre divers avantages aux clients :

éviter les temps d'arrêt coûteux : l'accès unifié aux données du système est conçu pour permettre des capacités de maintenance prédictive qui permettent aux opérateurs de flotte d'identifier et de traiter les problèmes mécaniques potentiels avant qu'ils n'entraînent des pannes, des rappels de service ou des temps d'arrêt non planifiés.

: l'accès unifié aux données du système est conçu pour permettre des capacités de maintenance prédictive qui permettent aux opérateurs de flotte d'identifier et de traiter les problèmes mécaniques potentiels avant qu'ils n'entraînent des pannes, des rappels de service ou des temps d'arrêt non planifiés. préparer les flottes pour l'avenir : les clients pourront recevoir de nouvelles applications, fonctionnalités et mises à niveau de l'interface utilisateur de l'habitacle complet par le biais de mises à jour logicielles en direct, ce qui éliminera de nombreuses visites à l'atelier et permettra aux véhicules de s'améliorer tout au long de leur durée de vie.

les clients pourront recevoir de nouvelles applications, fonctionnalités et mises à niveau de l'interface utilisateur de l'habitacle complet par le biais de mises à jour logicielles en direct, ce qui éliminera de nombreuses visites à l'atelier et permettra aux véhicules de s'améliorer tout au long de leur durée de vie. accéder à l'avenir autonome : l'intergiciel adaptatif de la plateforme est conçu pour servir de base aux systèmes de conduite autonome, ce qui permet à TRATON de superposer des capacités autonomes sur la même architecture sur la durée.

Conçu pour apporter à l'industrie des véhicules commerciaux la vitesse, la flexibilité et les cycles de mise à jour continus du développement de logiciels modernes, TRATON ONE OS fonctionnera sur tous les ordinateurs à haute performance (HPC) de la nouvelle architecture de véhicules de TRATON. La plateforme prend en charge de multiples puces matérielles et environnements réglementaires mondiaux tout en donnant aux équipes de TRATON une base commune sur laquelle s'appuyer, le tout sans compromettre l'expérience client spécifique à chaque marque. Les essais du premier matériel ECU intégré commenceront en avril 2026, le déploiement sur les nouveaux camions étant prévu pour 2028.

« Notre collaboration avec Applied Intuition réunit l'expertise approfondie de TRATON dans le domaine des véhicules commerciaux, y compris sa force en matière de modularisation et de développement interne de logiciels de fonctions d'application, avec les capacités logicielles de pointe d'Applied Intuition », déclare Stefan Teuchert, vice-président principal de la plateforme EE du GROUPE TRATON. « Avec TRATON ONE OS, nous combinons de solides éléments d'Applied Intuition, de TRATON et de la communauté open source pour créer une plateforme EE de pointe à l'échelle mondiale, offrant rapidement de nouvelles fonctions et de nouveaux services au client, tout en préservant ce qui fait la spécificité de chacune de nos marques. »

La plateforme est codéveloppée sous la forme d'une architecture modulaire à boîte blanche qui combine le développement interne de TRATON avec le système d'exploitation des véhicules d'Applied Intuition pour le transport routier, ainsi qu'avec des composants tiers de confiance et à code source ouvert. Cette approche modulaire permet à TRATON de remplacer ou de consolider les unités de calcul au fil du temps sans fragmenter la pile logicielle ni réécrire la plate-forme ou les applications, ce qui soutient l'ambition à long terme de l'entreprise d'évoluer vers des ordinateurs haute performance moins nombreux et plus puissants.

« En travaillant en étroite collaboration avec TRATON, nous construisons la prochaine génération de véhicules commerciaux définis par logiciel », déclare Qasar Younis, cofondateur et CEO d'Applied Intuition. « TRATON ONE OS crée une plateforme qui permet aux camions d'évoluer en permanence grâce à des mises à jour logicielles, tout en donnant à TRATON la flexibilité de construire et d'étendre ses capacités à travers ses marques mondiales. »

Pour en savoir plus, contactez [email protected]

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et aujourd'hui valorisée à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition fournit des services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : les outils et l'infrastructure, les systèmes d'exploitation et l'autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés, font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Basé à Sunnyvale, en Californie, Applied Intuition possède des bureaux à Washington, D.C. ; San Diego, Californie ; Ft. Walton Beach, Floride ; Ann Arbor, Michigan ; Londres ; Stuttgart ; Munich ; Stockholm ; Bangalore ; Séoul et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co.

À propos du GROUPE TRATON

Avec ses marques Scania, MAN, International et Volkswagen Truck & Bus, TRATON SE est la société mère et holding du TRATON GROUP et l'un des principaux constructeurs mondiaux de véhicules utilitaires. Le portefeuille de produits du Groupe comprend des camions, des autobus et des véhicules utilitaires légers. « Transforming Transportation Together. For a sustainable world » (Transformer les transports ensemble. Pour un monde durable) : cette déclaration d'intention souligne l'ambition de l'entreprise d'avoir un impact durable sur le secteur des véhicules utilitaires et sur la croissance commerciale du Groupe.