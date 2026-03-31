Die TRATON GROUP und Applied Intuition stellen TRATON ONE OS vor, eine einheitliche Softwareplattform zur Verbesserung der Flottenverfügbarkeit bei den vier globalen Marken von TRATON

MÜNCHEN und SUNNYVALE, Kalifornien, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Die TRATON GROUP und Applied Intuition, Inc., das führende Unternehmen im Bereich physikalischer KI, haben heute TRATON ONE OS vorgestellt, eine softwaredefinierte Fahrzeugplattform der nächsten Generation, die alle neuen Fahrzeuge der vier Marken von TRATON ausstatten wird: Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Aufbauend auf einer mehr als einjährigen gemeinsamen Entwicklungsphase führen die beiden Unternehmen eine einheitliche Plattform ein, die an der Spitze der Innovation steht und den Kunden folgende Vorteile bietet:

Kostenintensive Ausfallzeiten vermeiden : Der einheitliche Datenzugriff des Systems ist darauf ausgelegt, Funktionen zur vorausschauenden Wartung zu ermöglichen, mit denen Flottenbetreiber potenzielle mechanische Probleme erkennen und beheben können, bevor diese zu Ausfällen, Rückrufaktionen oder ungeplanten Ausfallzeiten führen.

: Der einheitliche Datenzugriff des Systems ist darauf ausgelegt, Funktionen zur vorausschauenden Wartung zu ermöglichen, mit denen Flottenbetreiber potenzielle mechanische Probleme erkennen und beheben können, bevor diese zu Ausfällen, Rückrufaktionen oder ungeplanten Ausfallzeiten führen. Zukunftssichere Flotten: Kunden können neue Anwendungen, Funktionen und umfassende Aktualisierungen der Benutzeroberfläche im Fahrzeuginneren über drahtlose Software-Updates erhalten, wodurch viele Werkstattbesuche entfallen und die Fahrzeuge während ihrer gesamten Nutzungsdauer verbessert werden können.

Kunden können neue Anwendungen, Funktionen und umfassende Aktualisierungen der Benutzeroberfläche im Fahrzeuginneren über drahtlose Software-Updates erhalten, wodurch viele Werkstattbesuche entfallen und die Fahrzeuge während ihrer gesamten Nutzungsdauer verbessert werden können. Die autonome Zukunft erschließen: Die adaptive Middleware der Plattform ist als Grundlage für autonome Fahrsysteme konzipiert und ermöglicht es TRATON, im Laufe der Zeit autonome Funktionen auf derselben Architektur aufzubauen.

TRATON ONE OS wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit, Flexibilität und die kontinuierlichen Aktualisierungszyklen der modernen Softwareentwicklung in die Nutzfahrzeugbranche zu übertragen, und wird auf allen Hochleistungsrechnern (HPCs) der neuen Fahrzeugarchitektur von TRATON zum Einsatz kommen. Die Plattform unterstützt verschiedene Hardware-Chipsätze und globale regulatorische Rahmenbedingungen und bietet den TRATON-Teams gleichzeitig eine gemeinsame Grundlage, auf der sie aufbauen können – und das alles, ohne das einzigartige Kundenerlebnis der einzelnen Marken zu beeinträchtigen. Die Tests der ersten integrierten ECU-Hardware werden im April 2026 beginnen; die Einführung in neuen Lkw ist für 2028 geplant.

„Unsere Zusammenarbeit mit Applied Intuition vereint das umfassende Know-how von TRATON im Bereich Nutzfahrzeuge – einschließlich unserer Stärken in den Bereichen Modularisierung und der Entwicklung von anwendungsspezifischer Software im eigenen Haus – mit den führenden Softwarekompetenzen von Applied Intuition", sagte Stefan Teuchert, Senior Vice President EE Platform bei der TRATON GROUP. „Mit TRATON ONE OS vereinen wir leistungsstarke Bausteine von Applied Intuition, TRATON und der Open-Source-Community, um eine weltweit führende EE-Plattform zu schaffen, die unseren Kunden schnell neue Funktionen und Dienste bereitstellt und gleichzeitig die Besonderheiten jeder unserer Marken bewahrt."

Die Plattform wird als modulare White-Box-Architektur gemeinsam entwickelt, die die interne Entwicklung von TRATON mit dem Fahrzeugbetriebssystem von Applied Intuition für den Lkw-Bereich sowie bewährte Komponenten von Drittanbietern und Open-Source-Komponenten kombiniert. Dieser modulare Ansatz ermöglicht es TRATON, Recheneinheiten im Laufe der Zeit zu ersetzen oder zusammenzufassen, ohne den Software-Stack zu fragmentieren oder die Plattform bzw. die Anwendungen neu schreiben zu müssen. Dies unterstützt das langfristige Ziel des Unternehmens, auf weniger, dafür aber leistungsstärkere Hochleistungsrechner umzusteigen.

„In enger Zusammenarbeit mit TRATON entwickeln wir die nächste Generation softwaregesteuerter Nutzfahrzeuge", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und CEO von Applied Intuition. „TRATON ONE OS schafft eine Plattform, die es ermöglicht, Lkw durch Software-Updates kontinuierlich weiterzuentwickeln, und bietet TRATON gleichzeitig die Flexibilität, Funktionen für alle seine weltweiten Marken zu entwickeln und zu skalieren."

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Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um jede sich bewegende Maschine auf dem Planeten mit Intelligenz auszustatten. Applied Intuition ist in den Branchen Automobil, Verteidigung, Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in drei Kernbereichen tätig: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme und Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in Washington, D.C.; San Diego, Kalifornien; Ft. Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; London; Stuttgart; München; Stockholm; Bangalore; Seoul sowie Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf applied.co.

Informationen zur TRATON GROUP

Mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus ist die TRATON SE die Mutter- und Holdinggesellschaft der TRATON GROUP und einer der weltweit führenden Hersteller von Nutzfahrzeugen. Das Produktportfolio der Group umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.