CoinEx「史詩級稀有聰」拍賣正當時 具有里程碑意義的交易所拍賣

香港2024年4月24日 /美通社/ -- 全球第三大礦池 ViaBTC 早前挖出的第四枚「史詩級稀有聰」（epic sat）目前正在加密貨幣交易所CoinEx進行拍賣。作為「史詩級稀有聰」在交易所的首次公開拍賣，本次競拍於4月23日00:00 (UTC+8)開始。CoinEx用戶可在登錄拍賣頁面後立即出價，起拍價為1枚比特幣。

競拍將於4月26日00:00 (UTC+8)結束，出價最高者將有機會獲得這枚稀有的「史詩級稀有聰」代幣。欲參與競拍，競拍者需在CoinEx現貨帳戶中有足夠的資金。拍賣只接受比特幣出價。收到出價後，系統將扣除比特幣資產。若有出價更高者，扣除的資產將立即退還，允許競拍者再次出價。CoinEx將透過站內消息和電子郵件通知所有競拍者競拍結果。

聰(satoshi)是比特幣的最小單位。每次減半（每當比特幣網路產生21萬個區塊時，比特幣的區塊獎勵將進行一次減半，大約每四年發生一次）後挖出的第一枚聰被稱為「史詩級稀有聰」。而這類型稀有聰的總供應量僅32枚，使得每一枚「史詩級稀有聰」都意義重大且珍貴。目前只有4枚在市面上流通，這使得它們在比特幣生態系統中具有獨特的歷史意義和稀缺性。蘇富比拍賣行(Sotheby's)曾競拍過一枚稀有聰，儘管它的稀有程度低於「史詩級稀有聰」，但成交價仍高達107,950美元。

關於 CoinEx

CoinEx成立於2017年，是一家全球加密貨幣交易所，致力於讓交易變得更簡單。該平臺為200多個國家和地區的500多萬用戶提供一系列服務，包括現貨和保證金交易、期貨、掉期、自動做市商(AMM)和金融管理服務。

憑藉其「優質、快速、全面」的上市策略，CoinEx已上市900多種代幣和1,400多種交易對。這些廣泛的選擇使用戶能夠訪問處於創新前沿的最新加密貨幣。自成立以來，CoinEx始終堅持「用戶至上」的服務宗旨。CoinEx真誠地希望營造一個公平、尊重、安全的加密貨幣交易環境，透過提供易於使用的產品，使具有不同經驗水準的個人能夠輕鬆地進入加密貨幣世界。

SOURCE CoinEx Global Limited