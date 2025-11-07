معرض كانتون الـ 138: استعراض ابتكارات "اللياقة الذكية" استعداداً للألعاب الوطنية الصينية الـ 15

قوانغتشو، الصين، 7 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، بلغت صادرات الصين من السلع الرياضية 14.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 1.56% على أساس سنوي. وكانت معدات اللياقة البدنية وأجهزة المشي (التريدميل) من بين الأقوى أداءً، حيث بلغت الصادرات 2.78 مليار دولار و698 مليون دولار على التوالي، محققة معدلات نمو بلغت 19.63% و12.75% على التوالي. تؤكد هذه الأرقام حيوية قطاع التصنيع الرياضي في الصين والتزايد العالمي في الإقبال على حلول اللياقة الذكية.

في قسم المنتجات الرياضية والسفر والترفيه ضمن الدورة الـ 138 للمعرض، احتلت منتجات اللياقة الذكية مركز الصدارة، مسلطة الضوء على الاندماج المتزايد بين التكنولوجيا والتصميم والرفاهية. كما تتزامن موجة الابتكار هذه مع الألعاب الوطنية الصينية الخامسة عشرة، المقرر أن تبدأ في 9 نوفمبر 2025، في منطقة الخليج الكبرى بين غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو. وباعتبارها أول ألعاب تستضيفها عدة مناطق بشكل مشترك، تعكس هذه الألعاب رؤية مشتركة لدفع الصناعة الرياضية الصينية، وهو ما يتردد صداه في طريقة عرض المعرض للمعدات الرياضية المتطورة.

عرض أحد العارضين المخضرمين من مقاطعة شانشي جهاز مشي متطور يدمج تقنيات متعددة في جهاز واحد، يجمع بين الجري، وخدمة الواي فاي، والتفاعل الاجتماعي، والصوت عالي الدقة ( Hi-Fi ) لتجربة لياقة سلسة، وكان من أبرز المعروضات جهاز تجديف داخلي احترافي يحاكي بدقة إحساس التجديف الخارجي، ويوفر بيانات دقيقة للحركة وكفاءة عالية لحرق الدهون، وهي ميزات استقطبت اهتماماً كبيراً من المشترين الدوليين.

بالإضافة إلى التقدم في الأجهزة الذكية، سلط العارضون الضوء على كيف تعيد النظم البيئية الرقمية تشكيل تجارب اللياقة الحديثة، وكشفت إحدى الشركات عن تطبيق طورته ذاتياً يتصل بالأجهزة الذكية مثل الأوزان (الدمبلز) وحبال القفز والدواسات (الستيبّرز)، مما يتيح تمارين تفاعلية تعتمد على البيانات وتتكامل بسلاسة مع الروتين اليومي للمستخدمين.

امتد الابتكار أيضاً إلى تصميم وتصنيع المنتجات، حيث عرض أحد العارضين مجموعات أثقال الكيتل بيل القابلة للتعديل مزودة بأنظمة تغيير سريعة مسجلة ببراءة اختراع للتخصيص الدقيق والمتانة، وحققت رواجاً في أوروبا والولايات المتحدة. وكان من أبرز المعروضات الأخرى أثقال كيتل بيل بوزن مناسب للمنافسات، والمصبوبة بقطعة واحدة لتحقيق توازن مثالي وأقل انحراف ممكن، بما يتوافق مع معايير الرياضيين النخبة.

برزت الاستدامة والحرفية عبر المعرض، حيث طبق المصنعون اللحام بالاحتكاك، المستخدم عادة في صناعات السيارات والسكك الحديدية عالية السرعة، لتعزيز المتانة، وعرضوا معدات لياقة مصنوعة من الخشب والفولاذ تمزج بين الأداء والجاذبية الجمالية المصممة بعناية.

ومع استعداد منطقة الخليج الكبرى لاستضافة أكبر حدث رياضي في الصين، يؤكد معرض كانتون مرة أخرى كيف يشكل الابتكار في مجال اللياقة الذكية مستقبلاً أكثر ذكاءً وخضرة وأكثر ديناميكية للصناعة الرياضية العالمية.

