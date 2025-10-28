المشاركون في معرض كانتون الـ 138 يستجيبون للتوجهات العالمية للمستهلكين من خلال ابتكارات مُستدامة وترتكز على التصميم

غوانغتشو، الصين، 28 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- يُولي المستهلكون العالميون قيمة أكبر للاستدامة والتخصيص والجوانب الجمالية في حياتهم اليومية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات المنزلية الصديقة للبيئة والمُصممة بعناية. في المرحلة الثانية من معرض كانتون الـ 138، يعرض المشاركون في قسم المنتجات المنزلية كيف يتكيف المصنعون الصينيون مع هذه التفضيلات المتغيّرة، من خلال تقديم حلول مبتكرة تجمع بين المسؤولية البيئية والتصميم العصري.

وبحسب مُمثل مبيعات كبير لشركة مُشاركة في المعرض منذ فترة طويلة، ما يزال معرض كانتون منصةً لا غنى عنها للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث يساعد الشركات على توسيع شبكات عملائها في أكثر من 30 دولة ومنطقة. في كل دورة، يواصل المعرض تعزيز الروابط التجارية الجديدة وتقوية الشراكات القائمة، مُؤكدًا على دوره كمحرك للتجارة الدولية.

وفي هذه الدورة، يُقدم العديد من المشاركين حلولًا منزلية جديدة صديقة للبيئة. قدّم أحد المشاركين مجموعة من أدوات المائدة القابلة للتحلل الحيوي والمصنوعة من المنتجات الثانوية الزراعية مثل لبّ قصب السكر، والتي تتحلل طبيعيًا بنسبة تزيد عن 90% خلال شهر واحد. وقد حصلت هذه السلسلة على عدة براءات اختراع وشهادات دولية لسلامة الغذاء. ركَّز مشارك آخر على أنظمة التخزين المنزلية المعيارية المصنوعة من مادة البولي بروبيلين ( PP ) المُعاد تدويرها، والمصممة بمكوّنات قابلة للفك، ما يُتيح معدل إعادة تدوير يصل إلى 95%. حظِي هذا النظام باعتراف مؤسسات تصميم عالمية، حيث يضرب مثالًا على إمكانية الموازنة بين الاستدامة والوظائف العملية داخل المساحات السكنية الحديثة.

يمتد الابتكار أيضًا ليشمل الديكور المنزلي، حيث يدمج المشاركون التصاميم الفنية مع القيمة العملية. فقد استعان منتجو الإطارات والمرايا المزخرفة بتقنيات حاصلة على براءات اختراع، مثل الطبقات متغيرة الألوان عالية الصلابة، وطلاءات الفلورسنت المضادة للتزوير، لتعزيز المتانة والجاذبية البصرية في آنٍ واحد. أوضح مسؤول تسويق كبير أن الاستثمار المستمر في البحث والتطوير يضمن تلبية هذه المنتجات لتفضيلات المستهلكين العالمية المتغيرة. تشمل عروض هذا العام إطارات صور مكسوة بالمخمل، ووحدات تخزين قابلة للطي بميزة التصميم الذاتي ( DIY )، ومرايا متعددة الوظائف تجمع بين الانعكاس وخصائص التنظيم، مما يعكس التزامًا واضحًا بالتصميم الموجّه للمستخدم.

مع استمرار معرض كانتون في ربط المشترين العالميين بالمورّدين ذوي الرؤى المستقبلية، فإن التركيز على الاستدامة والتصميم الذكي والابتكار المتمحور حول المستخدم يعكس تحولًا أوسع في مشهد التصنيع الصيني. يُسهم المشاركون في تشكيل مستقبل الحياة اليومية من خلال تقديم منتجات عملية وجميلة وتراعي البيئة.

