معرض كانتون الـ138: الطلب المتزايد على الرعاية المنزلية يقود ابتكارات جديدة في تقنيات التأهيل الذكية والعافية

صدر عن

Canton Fair

07 نوفمبر, 2025, 22:28 AST

غوانزو، الصين، 7 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تشهد "الرعاية الصحية المنزلية" نمواً ملحوظاً عالمياً، مدفوعاً بتزايد أعداد المسنين وارتفاع الوعي الصحي وتطور التقنيات الرقمية. تتجه أعداد متزايدة من الناس للعناية بأنفسهم منزلياً، سواء لمتابعة الأمراض المزمنة أو للحفاظ على صحتهم اليومية. زاد هذا التحول الطلب على منتجات صحية ذكية وميسّرة ومصممة لكل مريض، ما يفتح عصراً جديداً من الرعاية الطبية اللامركزية والاستهلاك الصحي القائم على نمط الحياة. عكس معرض كانتون الـ138 هذا التوجه من خلال "منطقة الرعاية الصحية الذكية" التي أُقيمت لأول مرة.

Continue Reading
image_969985_14123492
image_969985_14123492

برزت بين المعروضات أنظمة تأهيل متقدمة تعمل بتقنية الربط بين الدماغ والحاسوب ( BCI ). طورت هذه الأجهزة شركة صينية من هانغتشو لمساعدة مرضى الجلطات الدماغية ومن يحتاجون لتأهيل أطرافهم العلوية. تعتمد التقنية على التقاط الإشارات العصبية والتعلم الآلي لقراءة نشاط العضلات ومساعدة المرضى على تحريك أطرافهم، ما يحفز اللدونة العصبية ويحسّن التعافي. تمتاز الأجهزة بخفة وزنها وسهولة حملها، وصُممت خصيصاً للاستخدام المنزلي، لتجسد الدمج المتنامي بين علوم الأعصاب والرعاية الشخصية.

قال مؤسس الشركة إن المعرض يمثل الظهور الأول لمنتجاتهم أمام الجمهور. اختارت الشركة هذه المنصة العالمية نظراً لحجم المشكلة، فسنوياً تصيب الجلطات الدماغية أكثر من 12 مليون شخص حول العالم، منهم 4 ملايين في الصين و8 ملايين في دول أخرى. عبّر المؤسس عن أمله بأن يفتح المعرض أبواب التعاون مع موزعين دوليين يهتمون بحلول الرعاية المبتكرة. تسعى الشركة لإيصال تقنيتها غير الجراحية والميسورة التكلفة إلى أكبر عدد من مرضى الجلطات الدماغية.

سهّلت الابتكارات في الأجهزة الطبية المحمولة الحصول على الرعاية المنزلية أكثر من أي وقت مضى. عرضت شركة من سيتشوان مجموعة منتجات للعلاج بالأكسجين، منها مُكثّف فائق الصغر يزن ما يزيد قليلاً عن كيلوغرام واحد. يوفر الجهاز تركيز أكسجين يصل إلى % 90 حتى على ارتفاع 6000 متر، ويعمل بنظام نبضي ذكي وبطاريتين عاليتي السعة ومستشعرات تنفس دقيقة، ليدخل العلاج بالأكسجين الطبي إلى البيوت.

وفي السياق نفسه، قدمت شركة للأجهزة الطبية جهازاً لقياس السكر يعمل بشبكات الجيل الرابع، مصمماً لمرضى السكري الذين يراقبون مستوياته يومياً. حصل الجهاز على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويرسل البيانات فوراً عبر 4G إلى منصات الطب عن بُعد وإدارة الأمراض المزمنة. يرسل الجهاز النتائج تلقائياً إلى السحابة الإلكترونية، ليتمكن الأطباء من المتابعة عن بُعد وتقديم الإرشادات في الوقت المناسب دون حاجة المريض لمغادرة منزله.

يعكس الاهتمام المتزايد بالرعاية المنزلية تحولاً مزدوجاً: في تفضيلات المستهلكين وفي إتاحة الخدمات الطبية تقنياً. يبرز معرض كانتون الـ138، من خلال هذه الابتكارات، كيف يعيد التصميم الذكي وتكامل البيانات والنظم الرقمية صياغة مستقبل الرعاية الصحية. مع تصاعد الطلب العالمي على الإدارة الصحية الشخصية، يوفر المعرض منصة مهمة لتقنيات تربط بين المعايير الطبية المهنية واحتياجات الناس اليومية، لتصل رعاية صحية أذكى وأكثر تواصلاً إلى كل منزل.

لمزيد من المعلومات عن معرض كانتون:  https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email ؟ source_type=16

صورة -  https://mma.prnewswire.com/media/2815404/image_969985_14123492.jpg

من نفس المصدر

معرض كانتون الـ 138: استعراض ابتكارات "اللياقة الذكية" استعداداً للألعاب الوطنية الصينية الـ 15

معرض كانتون الـ 138: استعراض ابتكارات "اللياقة الذكية" استعداداً للألعاب الوطنية الصينية الـ 15

وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، بلغت صادرات الصين من السلع الرياضية 14.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 1.56% على أساس...
المشاركون في معرض كانتون الـ 138 يستجيبون للتوجهات العالمية للمستهلكين من خلال ابتكارات مُستدامة وترتكز على التصميم

المشاركون في معرض كانتون الـ 138 يستجيبون للتوجهات العالمية للمستهلكين من خلال ابتكارات مُستدامة وترتكز على التصميم

يُولي المستهلكون العالميون قيمة أكبر للاستدامة والتخصيص والجوانب الجمالية في حياتهم اليومية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات المنزلية...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

المنتجات المنزلية / الاستهلاكية / التجميلية

المنتجات المنزلية / الاستهلاكية / التجميلية

المنتجات المنزلية

المنتجات المنزلية

بيع بالتجزئة

بيع بالتجزئة

الرعاية الصحية / المستشفيات

الرعاية الصحية / المستشفيات

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة