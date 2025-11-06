138. Kanton-Messe zeigt intelligente Fitness-Innovationen im Vorfeld der 15. nationalen Spiele Chinas

GUANGZHOU, China, Nov. 7, 2025 /PRNewswire/ -- Nach Angaben der chinesischen Zollbehörde erreichten Chinas Exporte von Sportartikeln in der ersten Jahreshälfte 2025 einen Wert von 14,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 1,56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Fitnessgeräte und Laufbänder gehörten mit Ausfuhren im Wert von 2,78 Mrd. USD bzw. 698 Mio. USD zu den Spitzenreitern und verzeichneten Wachstumsraten von 19,63 % bzw. 12,75 %. Diese Zahlen unterstreichen die Vitalität des chinesischen Sportproduktionssektors und das wachsende weltweite Interesse an intelligenten Fitnesslösungen.

In der Sektion Sport-, Reise- und Freizeitprodukte der 138. Tagung standen intelligente Fitnessprodukte im Mittelpunkt, die die zunehmende Verschmelzung von Technologie, Design und Wellness verdeutlichen. Diese Innovationswelle steht im Einklang mit den bevorstehenden 15. Nationalen Spielen Chinas, die am 9. November 2025 in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area beginnen. Als erste Spiele, die von mehreren Regionen gemeinsam ausgerichtet werden, spiegeln sie eine gemeinsame Vision für die Förderung der chinesischen Sportindustrie wider, die sich auch in der Präsentation von Spitzensportgeräten auf der Messe widerspiegelt.

Ein erfahrener Aussteller aus Shanxi präsentierte ein fortschrittliches Laufband, das mehrere Technologien in einem einzigen Gerät vereint und Laufen, Wi-Fi, soziale Interaktion und Hi-Fi-Audio zu einem nahtlosen Fitnesserlebnis kombiniert. Ein weiteres Highlight war ein professionelles Indoor-Rudergerät, das das Gefühl des Ruderns im Freien genau simuliert und präzise Bewegungsdaten sowie eine hohe Fettverbrennungseffizienz liefert - Merkmale, die bei internationalen Käufern auf großes Interesse stießen.

Neben den Fortschritten bei intelligenter Hardware zeigten die Aussteller auch, wie digitale Ökosysteme das moderne Fitnesserlebnis verändern. Ein Unternehmen stellte eine selbst entwickelte App vor, die sich mit intelligenten Geräten wie Hanteln, Springseilen und Steppern verbinden lässt und interaktive, datengesteuerte Workouts ermöglicht, die sich nahtlos in die tägliche Routine der Nutzer integrieren lassen.

Ein Aussteller präsentierte verstellbare Kettlebell-Sets mit patentierten Schnellwechselsystemen für präzise Anpassung und Langlebigkeit, die in Europa und den USA auf dem Vormarsch sind. Ein weiteres Highlight war eine wettkampftaugliche Kettlebell, die aus einem Stück gegossen wurde, um eine optimale Balance und minimale Abweichung zu gewährleisten, und die den Anforderungen der Spitzensportler entspricht.

Nachhaltigkeit und Handwerkskunst waren weitere herausragende Merkmale der Ausstellung: Hersteller setzten Reibschweißen ein, das in der Automobil- und Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnindustrie häufig verwendet wird, um die Haltbarkeit zu erhöhen, und präsentierten Fitnessgeräte aus Holz und Stahl, die Leistung mit raffiniertem Design verbinden.

Während sich die Greater Bay Area auf das größte Sportereignis Chinas vorbereitet, zeigt die Canton Fair einmal mehr, wie Innovationen im Bereich intelligenter Fitness eine intelligentere, grünere und dynamischere Zukunft für die globale Sportindustrie gestalten.

Um mehr über die Canton Fair zu erfahren, klicken Sie bitte auf https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815408/image_969985_14545648.jpg