La 138e foire de Canton met en lumière les innovations en matière de fitness intelligent à l'approche des 15e Jeux nationaux de Chine

GUANGZHOU, Chine, 7 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Selon les douanes chinoises, les exportations chinoises d'articles de sport ont atteint 14,9 milliards de dollars au premier semestre 2025, en hausse de 1,56 % en glissement annuel. Les équipements de fitness et les tapis roulants ont été parmi les plus performants, avec des exportations de 2,78 milliards USD et 698 millions USD respectivement, soit des taux de croissance de 19,63 % et 12,75 %. Ces chiffres soulignent la vitalité du secteur chinois de la fabrication d'articles de sport et l'appétit mondial croissant pour les solutions intelligentes de remise en forme.

Dans la section des produits de sport, de voyage et de loisirs de la 138e session, les produits de fitness intelligents ont occupé le devant de la scène, soulignant la fusion croissante de la technologie, du design et du bien-être. Cette vague d'innovation coïncide avec les 15e Jeux nationaux de Chine, qui débuteront le 9 novembre 2025 dans la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. En tant que premiers Jeux organisés conjointement par plusieurs régions, ils reflètent une vision commune de l'avancement de l'industrie du sport en Chine, qui se reflète dans la présentation d'équipements sportifs de pointe lors de la foire.

Un exposant chevronné de Shanxi a présenté un tapis roulant de pointe intégrant plusieurs technologies en un seul appareil, combinant la course, le Wi-Fi, l'interaction sociale et l'audio Hi-Fi pour créer une expérience de remise en forme transparente. Un autre produit phare est un rameur professionnel d'intérieur qui simule fidèlement les sensations de l'aviron en plein air, avec des données de mouvement précises et une grande efficacité pour brûler les graisses - des caractéristiques qui ont suscité une attention considérable de la part des acheteurs internationaux.

Au-delà des avancées en matière de matériel intelligent, les exposants ont également souligné la manière dont les écosystèmes numériques redéfinissent les expériences modernes de remise en forme. Une entreprise a dévoilé une application qu'elle a elle-même développée et qui se connecte à des appareils intelligents tels que des haltères, des cordes à sauter et des steppers, permettant des séances d'entraînement interactives et basées sur des données qui s'intègrent de manière transparente dans les habitudes quotidiennes des utilisateurs.

L'innovation s'est également étendue à la conception et à la fabrication des produits, l'un des exposants présentant des ensembles de kettlebells réglables dotés de systèmes de changement rapide brevetés pour une personnalisation précise et une durabilité accrue, qui gagnent en popularité en Europe et aux États-Unis.

La durabilité et l'artisanat ont également été mis en avant dans le cadre de l'exposition, les fabricants appliquant la soudure par friction, couramment utilisée dans les secteurs de l'automobile et des trains à grande vitesse, pour améliorer la durabilité, et présentant des équipements de fitness en bois et en acier qui allient la performance à un design raffiné.

Alors que la Greater Bay Area se prépare à accueillir le plus grand événement sportif de Chine, la Foire de Canton démontre une fois de plus que l'innovation en matière de fitness intelligent façonne un avenir plus intelligent, plus vert et plus dynamique pour l'industrie mondiale du sport.

