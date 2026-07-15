معهد جين غودال في الولايات المتحدة وFormationQ يطلقان برنامجًا بحثيًا في الحوسبة الكمومية هو الأول من نوعه لاستكشاف الجذور البيئية للحرب والسلام

لندن وأوستن، تكساس، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلن معهد جين غودال (JGI) في الولايات المتحدة وFormationQ اليوم عن شراكة بحثية نوعية لتطبيق الحوسبة الكمومية القائمة على الأيونات المحصورة من IonQ لمعالجة أحد الأسئلة التي طالما شغلت علم البيئة السلوكي: لماذا تنخرط بعض الأنواع في العنف القاتل بين الجماعات، في حين يعيش بعضها الآخر في تعايش سلمي إلى جانب جيرانها؟

يُطلق هذا البرنامج، الممتد لعامين، بمناسبة اليوم العالمي للشمبانزي، الذي يصادف الذكرى السادسة والستين لوصول الدكتورة جين غودال إلى غومبي في تنزانيا لبدء دراستها للشمبانزي في البرية. ويستند البرنامج إلى أكثر من ستة عقود من البحوث الميدانية الرائدة، ويجمع بين النمذجة الحاسوبية المتقدمة والحوسبة الهجينة الكمومية-الكلاسيكية وعلم البيئة السلوكي ضمن إطار بحثي تعاوني جديد ومتطور وفق أحدث المعايير.

يحمل البرنامج عنوان «إيكولوجيا الحرب والسلام: استخدام النمذجة القائمة على الوكلاء والمعززة كموميًا لتفسير السلوك المتباين بين الجماعات لدى الشمبانزي والبونوبو»، ويمثل أول تطبيق من نوعه للحوسبة المعززة كموميًا في مجال علم البيئة والتطور والسلوك، كما يمثل فصلًا جديدًا وجريئًا في إرث معهد جين غودال في الولايات المتحدة الممتد لعقود في تسخير التقنيات المبتكرة لدعم البحوث طويلة الأمد، والحفاظ على الطبيعة، والتعليم.

يجمع البرنامج بين إرث معهد جين غودال (JGI) العلمي الذي لا نظير له، والنمذجة السلوكية التي طورها باحثون في جامعة مينيسوتا، وخبرة FormationQ في تصميم وتشغيل البرامج التطبيقية، ومنصة IonQ للحوسبة الكمومية.

يتمحور البرنامج حول نموذج B3GET (السلوك، وعلم البيئة، وعلم الوراثة، والتطور، والمفاضلات)، وهو نموذج متطور قائم على الوكلاء تعيش فيه رئيسيات افتراضية وتتحرك وتبحث عن الغذاء وتتكاثر وتتفاعل عبر مشاهد طبيعية اصطناعية. يستطيع الباحثون تغيير الظروف الإيكولوجية بشكل منهجي، بما في ذلك توزيع الغذاء، ومساحة النطاق المنزلي، وقواعد تماسك الجماعة، لدراسة كيفية تأثير العوامل البيئية في أنماط التعاون والصراع بمرور الوقت.

يعد الشمبانزي والبونوبو أقرب قريبين حيّين للإنسان، ومع ذلك، فإنهما يظهران أنماطًا متباينة للغاية في سلوكهما بين الجماعات. ومن أبرز ما رصدته جين غودال في سبعينيات القرن الماضي حروب الشمبانزي، التي انخرطت خلالها جماعاته في صراع منظم وقاتل فيما بينها. أما البونوبو، فيُعرف بتفاعله الاجتماعي السلمي بين المجتمعات.

يرى الباحثون أن تفسير هذا الاختلاف يكمن في الظروف الإيكولوجية، وتحديدًا في طريقة توزيع الغذاء عبر المشهد الطبيعي، ومساحة النطاقات الجغرافية التي ينبغي لكل نوع تغطيتها، والقرارات اللحظية التي يتخذها الأفراد بشأن التنقل بمفردهم أو ضمن جماعات. قدمت عقود من البحوث الميدانية رؤى استثنائية حول هذه السلوكيات. ومع ذلك، فإن فهم كيفية تفاعل المتغيرات الإيكولوجية المتعددة داخل أنظمة معقدة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.

سيدرس البرنامج، من خلال الجمع بين النمذجة المتقدمة القائمة على الوكلاء والمناهج الحوسبية الهجينة الكمومية-الكلاسيكية، كيف يمكن للحوسبة الكمومية أن تساعد الباحثين على استكشاف هذا الحيز المعقد من الاحتمالات بطرق جديدة وتحسين معايرة النماذج السلوكية واسعة النطاق، بما يساعد على تحديد الظروف الإيكولوجية التي تميّز بين العدوان القاتل بين الجماعات لدى الشمبانزي ونمط التعايش الأكثر سلمية لدى البونوبو.

يقدم المشروع كذلك رؤى حول كيفية ارتباط السلوك الطبيعي للشمبانزي بالموئل وزيادة معدلات النفوق. فكلا العاملين أساسيان، لا لفهم سلوك الشمبانزي فحسب، بل أيضًا لتحسين تحديد الموائل وحمايتها، ونمذجة جماعات الشمبانزي، بما يتيح وضع استراتيجيات أكثر فاعلية للحفاظ على الطبيعة.

قال الدكتور Lilian Pintea، نائب الرئيس لعلوم حماية البيئة في معهد جين غودال والباحث الرئيسي في المشروع:

«أمضت الدكتورة جين غودال أكثر من 65 عامًا في بناء السجل المستمر الأكثر شمولًا لحياة الشمبانزي في البرية. واليوم، يلتقي إرث هذه الملاحظة المتأنية والدقيقة والمنهجية بطليعة علوم الكم. إن فهم الظروف الإيكولوجية التي تحدد كيفية تفاعل الشمبانزي مع موائله وجيرانه يعد أمرًا وثيق الصلة كذلك بفهم أسباب ازدهار هذه الجماعات أو تراجعها، وأين يمكن لإجراءات الحفاظ على الطبيعة أن تُحدث أكبر أثر.

«تجسد هذه الشراكة جوهر العمل العلمي لمعهد جين غودال، أي التوظيف الاستراتيجي لأقوى الأدوات التكنولوجية المتاحة لمعالجة الأسئلة الأشد أهمية للشمبانزي وجهود الحفاظ على الطبيعة وفهمنا لمعنى أن نكون بشرًا. يُعد هذا البرنامج أحد آخر المشاريع التي عملتُ عليها مع جين. لذا فإن إطلاقه اليوم، في الذكرى السادسة والستين ليومها الأول في غومبي، له دلالة عميقة بالنسبة إليّ.»

قالت Nada Hosking، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة FormationQ:

«ينطلق هذا البرنامج من سؤال علمي عميق، ويستند إلى عقود من البحوث الميدانية الاستثنائية ونموذج متطور صُمم لفهم نظام طبيعي بالغ التعقيد. ويتمثل دور FormationQ في هذه الشراكة في ربط هذه العناصر بقدرات IonQ المتقدمة في الحوسبة الكمومية، وبناء برنامج بحثي حول سؤال لم يسبق أن عولج بهذه الطريقة.

«إننا نؤمن بأن الإمكانات الحقيقية للتقنيات الكمومية ستتجلى عندما ترتبط الخبرة التخصصية الرائدة عالميًا والبيانات والنماذج بالتكنولوجيا على النحو الذي يتيح للباحثين طرح أسئلة جديدة. وقلّما نجد نقطة انطلاق أكثر دلالة من إرث جين غودال العلمي الاستثنائي، وما يمكن أن يعلمنا إياه عن الطبيعة وحمايتها وعن أنفسنا.»

ملاحظات للمحررين

طوّرت الدكتورة Kristin N. Crouse، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، نموذج B3GET، وستشغل منصب الباحثة المشاركة والمسؤولة المتفرغة عن قيادة البحث في هذا المشروع. يضم فريق المشروع أيضًا الدكتور Michael L. Wilson، من كلية العلوم البيولوجية بجامعة مينيسوتا، بصفته الباحث المشارك، كما يتلقى المشروع دعمًا للبنية التحتية البحثية من University of Minnesota Supercomputing Institute. يشغل Michael Wilson، أستاذ علم البيئة والتطور والسلوك، منصب الباحث الرئيسي في Gombe Research Consortium، وله خبرة تزيد على 25 عامًا في العمل مع مشروع غومبي لدراسة الشمبانزي، منها ثلاث سنوات شغل خلالها منصب مدير البحوث الميدانية في Gombe Stream Research Centre.

يقدم معهد جين غودال (JGI) في الولايات المتحدة الرؤى المستخلصة من سجلات البحوث الميدانية الممتدة لأكثر من 65 عامًا، مما يساهم في تحديد مجالات التركيز لهذا البرنامج البحثي بالاعتماد على خبرته التخصصية المتعمقة. تجمع FormationQ الشركاء، وتتولى تصميم المكوّن التطبيقي للحوسبة الكمومية في البرنامج وتشغيله، في حين توفر IonQ منصة الحوسبة الكمومية والقدرات التقنية من خلال أنظمة الأيونات المحصورة التابعة لها.

نبذة عن معهد جين غودال

يعد معهد جين غودال (JGI) منظمة عالمية للحفاظ على الطبيعة تأسست في عام 1977 وتعمل على تعزيز إرث الدكتورة جين غودال من خلال 30 مكتبًا موزعًا في جميع أنحاء العالم. يواصل معهد جين غودال تجسيد رؤية جين الرامية إلى إلهام الأمل وتحويله إلى عمل ملموس من خلال برامج قائمة على العلم ومدعومة بالتكنولوجيا، تركز على بحوث الحياة البرية وإعادة تأهيلها، والحفاظ على الطبيعة بقيادة المجتمعات المحلية، وإشراك الشباب. ويسهم معهد جين غودال (JGI)، من خلال برنامج الشباب «الجذور والبراعم» لجين غودال، الناشط حاليًا في 75 دولة حول العالم والآخذ في التوسع، في بناء حركة تضم أشخاصًا يتحلون بالتعاطف ويتمسكون برسالة المعهد لصنع عالم أفضل للبشر، وللحيوانات الأخرى، ولبيئتنا المشتركة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة JaneGoodall.org وRootsAndShoots.org. تابعونا على @JaneGoodallInst و@RootsAndShoots.

نبذة عن FormationQ

توفّر FormationQ طبقة التمكين اللازمة للتبني العالمي للتقنيات الكمومية. تعمل الشركة على بناء المسارات المؤسسية والهياكل التعاونية التي تتيح للتقنيات الكمومية الانتقال من مرحلة الأبحاث المتقدمة الرائدة إلى الاستخدام العملي. وبالتعاون مع المؤسسات الرائدة وشركاء التكنولوجيا، تدير FormationQ وتدعم البرامج التي تسهم في تنمية المواهب وبلورة التطبيقات وتنسيق المنظومة، وذلك على نحو قابل للحوكمة وموثوق ومستدام بمرور الوقت.

نبذة عن IonQ

تُعد شركة IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] رائدة عالميًا بوصفها منصة كمومية ومسبكًا للتقنيات الكمومية، وتقدم حلولًا كمومية متكاملة تشمل مجالات الحوسبة والشبكات والاستشعار والأمن. يمثل IonQ Tempo أحدث جيل من حواسيب IonQ الكمومية، ويأتي ضمن سلسلة من الأنظمة المتطورة بأحدث التقنيات التي تساعد العملاء والشركاء، بما في ذلك خدمات أمازون ويب (AWS)، وNVIDIA، وAstraZeneca، على تحقيق أداء يصل إلى 20 ضعفًا وتسريع وتيرة الابتكار في مجالات اكتشاف الأدوية، وعلم المواد، والنمذجة المالية، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والدفاع. حققت الشركة في عام 2025 نسبة دقة بلغت 99.99% للبوابة ثنائية الكيوبت، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا في أداء الحوسبة الكمومية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في كوليدج بارك بولاية ميريلاند، ولها عمليات في كاليفورنيا، وكولورادو، وماساتشوستس، وتينيسي، وواشنطن، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والسويد، وسويسرا، وكندا، والمملكة المتحدة. توفر الشركة خدمات الحوسبة الكمومية عبر جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين، كما تلبي احتياجات عملاء حلول الشبكات والاستشعار في البر والبحر والجو والفضاء. تعمل IonQ على جعل المنصات الكمومية أكثر إتاحة وتأثيرًا من أي وقت مضى. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة IonQ.com.

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