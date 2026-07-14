Jane Goodall Institute สหรัฐอเมริกาและ FormationQ เปิดตัวโครงการวิจัยด้านการคำนวณควอนตัมที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อสำรวจรากเหง้าทางนิเวศวิทยาของสงครามและสันติภาพ
News provided byFormationQ
14 Jul, 2026, 18:52 CST
ลอนดอนและออสติน เท็กซัส, 14 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Jane Goodall Institute (JGI) สหรัฐอเมริกา และ FormationQ ประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยครั้งสำคัญในวันนี้ โดยจะนำการคำนวณควอนตัมด้วยไอออนกักขังโดย IonQ มาประยุกต์ใช้กับหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดด้านนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม นั่นคือ เหตุใดบางสายพันธุ์จึงใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มถึงขั้นเอาชีวิต ขณะที่บางสายพันธุ์กลับอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านได้อย่างสงบสุข
โครงการนี้เปิดตัวในวันชิมแปนซีโลก ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 66 ปีที่ ดร. Jane Goodall เดินทางมายังกอมเบ ประเทศแทนซาเนีย เพื่อเริ่มต้นการศึกษาชิมแปนซีป่า โดยโครงการระยะเวลาสองปีนี้ต่อยอดจากงานวิจัยภาคสนามบุกเบิกกว่าหกทศวรรษ รวบรวมแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การคำนวณแบบผสมผสานควอนตัม-ดั้งเดิม และนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมเข้าไว้ในกรอบการวิจัยร่วมมือที่ทันสมัยที่สุด
โครงการ "นิเวศวิทยาแห่งสงครามและสันติภาพ: การใช้แบบจำลองเชิงเอเจนต์ที่เสริมด้วยควอนตัมเพื่ออธิบายพฤติกรรมระหว่างกลุ่มที่แตกต่างกันในชิมแปนซีและโบโนโบ" จะเป็นการประยุกต์ใช้การคำนวณที่เสริมด้วยควอนตัมเป็นครั้งแรกในการศึกษาด้านนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และพฤติกรรม ถือเป็นบทใหม่ที่เด็ดเดี่ยวในมรดกอันยาวนานหลายทศวรรษของ Jane Goodall Institute USA ในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย การอนุรักษ์ และการศึกษาในระยะยาว
โครงการนี้จะรวบรวมมรดกทางวิทยาศาสตร์อันไร้ที่เปรียบของ JGI การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก University of Minnesota ความเชี่ยวชาญของ FormationQ ในการออกแบบและดำเนินการโครงการประยุกต์ใช้ และแพลตฟอร์มการคำนวณควอนตัมของ IonQ เข้าไว้ด้วยกัน
หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือ B3GET (Behaviour, Ecology, Genetics, Evolution and Tradeoffs หรือ พฤติกรรม นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ และการแลกเปลี่ยน) ซึ่งเป็นแบบจำลองเชิงเอเจนต์ที่ซับซ้อน โดยที่อันดับวานรเสมือนจริงอาศัย เคลื่อนไหว หาอาหาร สืบพันธุ์ และมีปฏิสัมพันธ์กันในภูมิประเทศจำลอง นักวิจัยสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการกระจายตัวของอาหาร ขนาดพื้นที่อยู่อาศัย และกฎการรวมกลุ่ม เพื่อตรวจสอบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อรูปแบบความร่วมมือและความขัดแย้งอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
ชิมแปนซีและโบโนโบเป็นญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด แต่พวกมันกลับแสดงรูปแบบพฤติกรรมระหว่างกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด Jane Goodall เคยสังเกตการณ์สงครามชิมแปนซีในช่วงทศวรรษ 1970 (2513) ซึ่งชิมแปนซีมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มีการจัดแจงและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ในทางกลับกัน เป็นที่รู้จักกันดีว่าโบโนโบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติระหว่างชุมชนต่าง ๆ
นักวิจัยเชื่อว่าคำตอบที่อธิบายความแตกต่างนี้อยู่ที่ระบบนิเวศ กล่าวคือ วิธีการกระจายตัวของอาหารทั่วภูมิประเทศ ขนาดของอาณาเขตที่แต่ละพันธุ์ต้องครอบคลุม และการตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละตัวว่าจะเดินทางตัวเดียวหรือเป็นกลุ่ม การวิจัยภาคสนามหลายทศวรรษได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจว่าตัวแปรทางนิเวศวิทยาจำนวนมากมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในระบบที่ซับซ้อนยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ
การผนวกการสร้างแบบจำลองเชิงเอเจนต์ขั้นสูงเข้ากับวิธีการคำนวณแบบผสมผสานควอนตัม-ดั้งเดิม โครงการนี้จะตรวจสอบว่าการคำนวณควอนตัมช่วยให้นักวิจัยสำรวจพื้นที่ที่ซับซ้อนนี้ในรูปแบบใหม่ ๆ และปรับปรุงการสอบเทียบแบบจำลองพฤติกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างไร ซึ่งจะช่วยระบุเงื่อนไขทางนิเวศวิทยาที่แยกแยะความก้าวร้าวถึงแก่ชีวิตระหว่างกลุ่มของชิมแปนซีออกจากการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของโบโนโบ
โครงการนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามธรรมชาติของชิมแปนซีกับถิ่นที่อยู่และอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยทั้งสองนี้มีความสำคัญต่อทั้งการทำความเข้าใจชิมแปนซีและยังรวมถึงการระบุและคุ้มครองถิ่นที่อยู่และแบบจำลองประชากรชิมแปนซีเพื่อพัฒนากลยุทธ์การอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ดร. Lilian Pintea รองประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์แห่ง Jane Goodall Institute และหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า:
ดร. Jane Goodall ใช้เวลากว่า 65 ปีในการสร้างบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับชิมแปนซีป่าอย่างต่อเนื่อง มรดกแห่งการเฝ้าสังเกตอย่างใจเย็นและแม่นยำนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งวิทยาศาสตร์ควอนตัม การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างชิมแปนซีกับถิ่นที่อยู่และเพื่อนบ้านนั้นมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจว่าทำไมประชากรชิมแปนซีจึงเจริญเติบโตหรือลดลง และการอนุรักษ์จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านใดบ้าง
"ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ Jane Goodall Institute ยึดมั่นในงานวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง นั่นคือ การนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทรงพลังที่สุดมาใช้ในเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ที่สำคัญที่สุดสำหรับชิมแปนซี การอนุรักษ์ และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์ โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสุดท้ายที่ Jane และฉันได้ทำร่วมกัน การเปิดตัวโครงการในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 66 ปีของวันแรกที่เธอมาถึงกอมเบ มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับฉัน"
Nada Hosking ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ FormationQ กล่าวว่า:
"โครงการนี้เริ่มต้นด้วยคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้ง การวิจัยภาคสนามที่ยอดเยี่ยมมานานหลายทศวรรษ และแบบจำลองที่ซับซ้อนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทำความเข้าใจระบบธรรมชาติที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง บทบาทของ FormationQ ในความร่วมมือนี้คือการนำองค์ประกอบเหล่านั้นมารวมกับความสามารถในการประมวลผลควอนตัมที่ล้ำสมัยของ IonQ และสร้างโครงการวิจัยเกี่ยวกับคำถามที่ไม่เคยได้รับการสำรวจในลักษณะนี้มาก่อน"
"เราเชื่อว่าศักยภาพที่แท้จริงของควอนตัมจะปรากฏขึ้นเมื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูล และแบบจำลองชั้นนำระดับโลกถูกเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีในลักษณะที่ช่วยให้นักวิจัยตั้งคำถามใหม่ ๆ ได้ และคงไม่มีจุดเริ่มต้นใดที่มีความหมายมากไปกว่ามรดกทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ Jane Goodall และสิ่งที่มรดกนั้นยังคงสามารถสอนเราเกี่ยวกับธรรมชาติ การอนุรักษ์ และตัวเราเองได้"
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
B3GET พัฒนาโดย ดร. Kristin N. Crouse นักวิจัยหลังปริญญาเอกแห่ง University of Minnesota ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมวิจัยและหัวหน้างานวิจัยเต็มเวลาในโครงการนี้ ทีมงานโครงการยังประกอบด้วย ดร. Michael L. Wilson ผู้ร่วมวิจัยจาก College of Biological Sciences แห่ง University of Minnesota และได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยจาก Supercomputing Institute แห่ง University of Minnesota ส่วน Michael Wilson ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และพฤติกรรม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของกลุ่มวิจัย Gombe Research Consortium โดยมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการทำงานกับโครงการชิมแปนซีในกอมเบ รวมถึงการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยภาคสนามของ Gombe Stream Research Centre เป็นเวลาสามปี
Jane Goodall Institute (JGI) USA นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยภาคสนามที่สะสมมานานกว่า 65 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดประเด็นหลักของโครงการวิจัยนี้โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่วน FormationQ จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างพันธมิตร ออกแบบและดำเนินการส่วนประกอบควอนตัมประยุกต์ของโครงการ ขณะที่ IonQ จะจัดหาแพลตฟอร์มการคำนวณควอนตัมและความสามารถทางเทคนิคผ่านระบบไอออนกักขังของตน
เกี่ยวกับ Jane Goodall Institute
Jane Goodall Institute (JGI) เป็นองค์กรอนุรักษ์ระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 โดยพัฒนาต่อยอดมรดกของ ดร. Jane Goodall ใน 30 สำนักงานทั่วโลก Jane Goodall Institute ยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ของ Jane ในการสร้างแรงบันดาลใจและความหวัง และเปลี่ยนความหวังนั้นให้เป็นการลงมือทำ ผ่านโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยและฟื้นฟูสัตว์ป่า การอนุรักษ์โดยชุมชน และการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผ่านโครงการเยาวชน Jane Goodall's Roots & Shoots ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานอยู่ใน 75 ประเทศทั่วโลกและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ JGI กำลังสร้างการเคลื่อนไหวของเหล่าผู้มีเมตตาซึ่งยึดมั่นในพันธกิจของสถาบันในการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับผู้คน สัตว์อื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมที่เรามีร่วมกัน
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ JaneGoodall.org และ RootsAndShoots.org ติดตาม @JaneGoodallInst และ @RootsAndShoots
เกี่ยวกับ FormationQ
FormationQ เป็นเลเยอร์ทำหน้าที่ตัวกลางสำหรับการนำเทคโนโลยีควอนตัมไปใช้ทั่วโลก บริษัทสร้างเส้นทางเชิงสถาบันและโครงสร้างความร่วมมือที่ช่วยให้เทคโนโลยีควอนตัมก้าวจากงานวิจัยขั้นแนวหน้าไปสู่การใช้งานจริง FormationQ ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำและพันธมิตรทางเทคโนโลยีในการดำเนินงานและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การสร้างการประยุกต์ใช้ และการประสานงานของระบบนิเวศในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ และยั่งยืนในระยะยาว
เกี่ยวกับ IonQ
IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] คือผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มและโรงงานผลิตควอนตัม ที่ให้บริการโซลูชันควอนตัมแบบบูรณาการ ครอบคลุมการประมวลผล เครือข่าย การตรวจจับ และความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ควอนตัมรุ่นใหม่ล่าสุดของ IonQ คือ IonQ Tempo ซึ่งเป็นระบบล้ำสมัยรุ่นล่าสุดที่ช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตร เช่น Amazon Web Services, NVIDIA, และ Astrazeneca บรรลุผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า และเร่งนวัตกรรมในการค้นพบยา วิทยาศาสตร์วัสดุ การสร้างแบบจำลองทางการเงิน โลจิสติกส์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันประเทศ โดยเมื่อปี 2568 บริษัทได้บรรลุความแม่นยำเกตสองคิวบิตที่ 99.99% ซึ่งเป็นสถิติโลกด้านประสิทธิภาพการประมวลผลควอนตัม
IonQ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ College Park รัฐแมริแลนด์ และมีสาขาในแคลิฟอร์เนีย โคโลราโด แมสซาชูเซตส์ เทนเนสซี วอชิงตัน อิตาลี เกาหลีใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา และสหราชอาณาจักร บริการคอมพิวเตอร์ควอนตัมของเรามีให้บริการผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ทุกราย ขณะเดียวกันเราก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านเครือข่ายและการตรวจจับทั่วทั้งบนบก ในทะเล ในอากาศ และในอวกาศ IonQ กำลังทำให้แพลตฟอร์มควอนตัมเข้าถึงได้ง่ายและสร้างผลกระทบได้มากกว่าที่เคยเป็น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ IonQ.com
ข้อมูลติดต่อ FormationQ สำหรับสื่อ
[email protected]
FormationQ
[email protected]
SOURCE FormationQ
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