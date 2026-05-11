The King's Foundation وFormationQ تطلقان برنامج "النمو الحضري المتناغم" لمساعدة المدن على تخطيط التوسع المستدام باستخدام التحسين الكمّي

لندن وأوستن ، تكساس ، 11 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "مؤسسة الملك" (The King's Foundation) و"فورميشن كيو" (FormationQ) عن شراكة جديدة لإظهار كيف يمكن للبلدات والمدن في جميع أنحاء الكومنولث أن تنمو بشكل مستدام باستخدام التكنولوجيا الكمّية.

الشراكة ، بعنوان النمو الحضري المتناغم: إطار التوسع الصحي الأمثل باستخدام أساليب الكم هو برنامج مدته ثلاث سنوات مصمم لمساعدة المدن على النمو بشكل مستدام مع تحسين صحة الناس والكوكب. ستدمج المبادرة نمذجة حاسوبية متقدمة، بما في ذلك التحسين الكمّي الذي تمكنه أنظمة الأيونات المحاصرة من شركة "آيون كيو" (IonQ)، لاستكشاف أساليب جديدة لتخطيط الأنظمة الحضرية المعقدة والتخطيط الحضري المستدام.

اليوم ، يعيش حوالي 1.3 مليار شخص في مستوطنات غير مخططة ، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بأكثر من مليار شخص في السنوات الثلاثين المقبلة. عندما يحدث التوسع الحضري دون إطارات التخطيط ، يمكن أن تعاني البنية التحتية والخدمات العامة من أجل مواكبة نمو السكان ، مما يخلق تحديات طويلة الأجل للتنقل، والصحة العامة، والمرونة البيئية. يساعد التخطيط المبكر المدن على أن تصبح أكثر قابلية للعيش، والمشي عبر طرقاتها، وأكثر استدامة. في العديد من الأماكن التي تنمو بسرعة ، تكون موارد التخطيط المهني محدودة ، ولكن الحاجة إلى تنظيم التوسع الحضري أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

يعتمد برنامج النمو الحضري المتناغم على مجموعة أدوات التخطيط السريع التابعة لـ "مؤسسة الملك"، وهي منهجية عملية تم تطويرها مع شركاء الكومنولث بعد "إعلان التحضر المستدام" (CHOGM 2022). تمكّن "مجموعة الأدوات" رؤساء البلديات، وسلطات التخطيط، ومهنيّي البيئة المبنية من إنشاء أطر واضحة لتوجيه التوسع المسؤول قبل أن يصبح من الصعب عكس أنماط الاستيطان غير الرسمي.

تم تجريب مجموعة الأدوات في مدينة "بو"، سيراليون ، حيث ساعدت السلطات المحلية وأصحاب المصلحة المجتمعية على تجنب التنمية في الأراضي الرطبة المعرضة للفيضانات مع تحديد المناطق القابلة للمشي وممرات البنية التحتية للتوسع في المستقبل.

سيتم دعم البرنامج الذي مدته ثلاث سنوات من قبل مستشاري التخطيط الحضري في المملكة المتحدة "سبيس سينتاكس" (Space Syntax)، الذين سيجلبون معارفهم حول المدن ورسم الخرائط والبيانات إلى المبادرة. بالعمل جنبًا إلى جنب مع "مؤسسة الملك" و "فورميشن كيو" ، سيقومون بتطبيق تقنيات النمذجة الرقمية على عملية مجموعة الأدوات ، واستغلال قوة تقنيات "آيون كيو" الكمّية لتطوير منصات جديدة يمكن أن تدعم فهمنا لتعقيد المدن.

قال "بن بولغار"، المدير التنفيذي للمشاريع في "مؤسسة الملك":

"نحن متحمسون للشراكة مع "فورميشن كيو" لاستكشاف كيف يمكن لـ "مجموعة أدوات التخطيط السريع" لدينا مساعدة المجتمعات على النمو بشكل مستدام في جميع أنحاء العالم. نأمل أن يؤثر عمل فريق المشاريع في "مؤسسة الملك" على المزيد من المجتمعات بشكل إيجابي نتيجة لذلك."

من خلال الشراكة ، ستساهم "فورميشن كيو" بقدرات حاسوبية وتحسينية متقدمة ، مستفيدةً من منصة "آيون كيو" الكمّية ، للسماح للمخططين باستكشاف أعداد كبيرة من التكوينات المكانية المحتملة عبر الأنظمة المترابطة بما في ذلك شبكات المياه، والممرات البيئية، والبنية التحتية للنقل، ومراكز الضواحي السكنية، وهياكل الكتل.

يتضمن التخطيط الحضري عبر هذه الطبقات قرارات مركبة معقدة. يمكن أن تساعد تقنيات التحسين المتقدمة ، بما في ذلك النُهُج الكمّية، في تحليل هذه التفاعلات بشكل أكثر كفاءة وتوليد أطر مكانية بديلة توازن بين القدرة على المشي، والمرونة البيئية، وكفاءة البنية التحتية، وإمكانية الوصول الاقتصادي.

قالت "ندى هوسكينج"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فورميشن كيو":

"التوسع الحضري السريع هو أحد أكثر تحديات النظم تعقيدًا في القرن الحادي والعشرين. يجب على المدن تحقيق التوازن بين المرونة البيئية، وقدرة البنية التحتية، والفرص الاقتصادية والرفاهية البشرية في وقت واحد. تقدم التطورات في النمذجة الحاسوبية ، بما في ذلك تقنيات التحسين الكمّي، طرقًا جديدة لاستكشاف هذه التفاعلات المعقدة ودعم اتخاذ قرارات تخطيط أفضل."

توفر النمذجة الحاسوبية معلومات لعملية تخطيط تشاركية يقوم فيها المخططون، والسلطات المحلية وممثلو المجتمع بمراجعة الخيارات المكانية وتشكيل إطار مفضل. يمكن بعد ذلك اختبار الخطط المقترحة مباشرةً في الموقع ، حيث يتم وضع علامات مادية على الشوارع، والساحات والأماكن العامة على الأرض وتخطيطها رقميًا لتوجيه التطوير المبكر.

من خلال الجمع بين الحوسبة الكمّية، والتخطيط التشاركي والاختبار الميداني ، يهدف برنامج "النمو الحضري المتناغم" إلى إنشاء إطار قابل للتطوير لتوجيه توسيع المدينة المستدامة في المناطق التي تتوسع بسرعة في التحضر. يعكس التعاون بين مؤسسة "مؤسسة الملك" و "فورميشن كيو" التزامًا مشتركًا بدعم المجتمعات المرنة والإشراف المسؤول على البيئة المبنية.

ملاحظات للمحررين

حول The King's Foundation

تأسست "مؤسسة الملك" من قبل الملك تشارلز الثالث وتم تشكيلها لأول مرة في عام 1990. تتمثل مهمة المؤسسة الخيرية الأساسية في بناء مجتمعات مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة البشر.

استلهامًا من قيم جلالته ، تقوم "المؤسسة" ببناء ودعم المجتمعات التي يمكن فيها للبشر، والأماكن والكوكب أن يتعايشوا في وئام. يعمل "فريق مشاريع المؤسسة" على الصعيدين المحلي والدولي عبر مشاركة أصحاب المصلحة والمجتمع، والتخطيط الرئيسي، وتجديد المجتمع. على مدى 35 عامًا ، طور الفريق خططًا لمئات الآلاف من المنازل في المجتمعات القابلة للمشي وأحيا مجموعة من المباني التاريخية. بالإضافة إلى وجودها في المملكة المتحدة ، تقدم "المؤسسة" مشاريعًا في أكثر من عشرة مواقع في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي لـ "مؤسسة الملك" في مشروع تجديدها الرئيسي ، Dumfries House في مقاطعة آيرشاير، اسكتلندا ، وتعمل كوصي على مواقع "ملكية" تاريخية أخرى بما في ذلك Highgrove Gardens و The Castle of Mey. تقوم المؤسسة الخيرية أيضًا بإدارة البرامج التعليمية والأحداث الثقافية في لندن في "مدرسة الملك للفنون التقليدية" (The King's School for Traditional Arts) ، و"كنيسة غاريسون" (The Garrison Chapel)، ومركز (Trinity Buoy Wharf).

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة www.kings-foundation.org / أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected].

حول FormationQ

"فورميشن كيو" هي طبقة التمكين لتبنّي الكم على المستوى العالمي. تقوم الشركة ببناء المسارات المؤسسية والهياكل التعاونية التي تسمح لتقنيات الكم بالانتقال من البحوث المستحدثة إلى الاستخدام في العالم الحقيقي. بالعمل مع المؤسسات الرائدة وشركاء التكنولوجيا ، تدير "فورميشن كيو" وتدعم البرامج التي تعزز تطوير المواهب، وتشكيل التطبيقات، وتنسيق المنظومات بطرق يمكن حكمها، والثقة بها، واستدامتها بمرور الوقت.

حول IonQ

"آيون كيو دوت إنك" (IonQ ، Inc.) [المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: IONQ] هي المنصة الكمّية والشركة الموردة للتجار الرائدة في العالم، التي تقدم حلولاً كمومية متكاملة على مستوى الحوسبة، والشبكات، والاستشعار، والأمن. يعتبر أحدث جيل من أجهزة الكمبيوتر الكمّية من "آيون كيو" ، الذي يحمل اسم (IonQ Tempo)، الأحدث في سلسلة من الأنظمة المتطورة التي تساعد العملاء والشركاء بما في ذلك "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services)، و"إنفيديا" (NVIDIA)، و"أسترازينيكا" (Astrazeneca) على تحقيق نتائج أداء أفضل بعشرين مرة وتسريع الابتكار في اكتشاف الأدوية، وعلم المواد، والنمذجة المالية، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والدفاع. في عام 2025 ، حققت الشركة 99.99٪ من أمانة البوابة على مستوى اثنين كيوبت (البت الكمّي)، ما شكل رقمًا قياسيًا عالميًا في أداء الحوسبة الكمومية.

"آيون كيو"، التي يقع مقرها الرئيسي في كوليدج بارك ، ميريلاند ، لديها عمليات في كاليفورنيا ، وكولورادو ، وماساتشوستس ، وتينيسي ، وواشنطن ، وإيطاليا ، وكوريا الجنوبية ، والسويد ، وسويسرا ، وكندا ، والمملكة المتحدة. تتوفر خدمات الحوسبة الكمّية لدينا من خلال جميع مقدمي الخدمات السحابية الرئيسيين ، في حين أننا نلبي أيضًا احتياجات الشبكات والاستشعار للعملاء على مستوى الأرض، والبحر، والهواء، والفضاء. تجعل "آيون كيو" المنصات الكميّة أكثر سهولة وتأثيرًا من أي وقت مضى. تعرف على المزيد من المعلومات على IonQ.com.

