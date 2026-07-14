Le Jane Goodall Institute USA et FormationQ lancent le tout premier programme de recherche à base d'informatique quantique afin d'explorer les racines écologiques de la guerre et de la paix

LONDRES et AUSTIN, Texas, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le Jane Goodall Institute (JGI) USA et FormationQ ont annoncé aujourd'hui un partenariat de recherche historique qui va utiliser l'informatique quantique à ions piégés développée par IonQ afin de répondre à l'une des questions les plus anciennes de l'écologie comportementale : pourquoi certaines espèces se livrent-elles à des violences intergroupes meurtrières alors que d'autres cohabitent pacifiquement avec leurs voisins ?

Lancé à l'occasion de la Journée mondiale du chimpanzé, qui marque le 66e anniversaire de l'arrivée du Dr Jane Goodall à Gombe, en Tanzanie, pour entamer son étude sur les chimpanzés sauvages, ce programme de deux ans s'appuie sur plus de six décennies de recherches pionnières sur le terrain. Il associe la modélisation informatique de pointe, l'informatique hybride quantique-classique et l'écologie comportementale au sein d'un nouveau cadre de recherche collaborative d'avant-garde.

Le programme intitulé « Ecology of War and Peace: Using Quantum-Enhanced Agent-Based Modelling to Explain Contrasting Intergroup Behaviour in Chimpanzees and Bonobos » (Écologie de la guerre et de la paix : utilisation de la modélisation par agents améliorée par la mécanique quantique pour expliquer les comportements intergroupes contrastés chez les chimpanzés et les bonobos) est la première application de ce type du calcul, amélioré par la mécanique quantique, pour l'étude de l'écologie, de l'évolution et du comportement, ouvrant ainsi un nouveau chapitre audacieux dans l'histoire du Jane Goodall Institute USA, qui utilise depuis des décennies des technologies innovantes pour soutenir la recherche à long terme, la conservation et l'éducation.

Ce programme va associer le patrimoine scientifique inégalé du JGI, les modèles comportementaux développés par les chercheurs de l'université du Minnesota, l'expertise de FormationQ en matière de conception et de mise en œuvre de programmes appliqués, ainsi que la plateforme d'informatique quantique d'IonQ.

Au cœur du programme se trouve B3GET (Comportement, Écologie, Génétique, Évolution et Compromis), un modèle sophistiqué basé sur des agents, dans lequel des primates virtuels vivent, se déplacent, se nourrissent, se reproduisent et interagissent au milieu de paysages artificiels. Les chercheurs peuvent modifier de manière systématique certaines conditions écologiques, notamment la répartition de la nourriture, la taille du domaine vital et les règles de cohésion au sein du groupe, afin d'étudier comment les facteurs environnementaux influencent les schémas de coopération et de conflit au fil du temps.

Les chimpanzés et les bonobos sont les deux plus proches parents vivants de l'humanité, mais ils présentent des schémas de comportement intergroupe particulièrement différents. Jane Goodall est notamment connue pour avoir observé dans les années 1970 des conflits entre chimpanzés, au cours desquels ces derniers se livraient à des affrontements organisés et meurtriers. À l'opposé, les bonobos entretiennent des relations pacifiques entre leurs différentes communautés.

Pour les chercheurs, cette différence peut être expliquée par l'écologie : dans la répartition de la nourriture sur le territoire, dans l'étendue des zones que chaque espèce doit parcourir et dans les décisions que les individus prennent à chaque instant pour choisir de se déplacer seuls ou en groupe. Des décennies de recherche sur le terrain ont permis d'accumuler des connaissances exceptionnelles sur ces comportements. Cependant, comprendre comment de nombreuses variables écologiques interagissent au sein de systèmes complexes reste un défi majeur.

En associant une modélisation avancée basée sur des agents à des approches de calcul hybrides quantiques-classiques, ce programme veut déterminer comment l'informatique quantique peut aider les chercheurs à explorer cet espace complexe sous un angle nouveau et à améliorer l'étalonnage des modèles comportementaux à grande échelle, contribuant ainsi à identifier les conditions écologiques qui distinguent l'agressivité intergroupe mortelle des chimpanzés de la coexistence plus pacifique des bonobos.

Ce projet va permettre également de mieux comprendre les liens entre le comportement naturel des chimpanzés, leur habitat et l'augmentation de la mortalité. Ces deux facteurs sont essentiels non seulement pour comprendre les chimpanzés, mais aussi pour mieux identifier et protéger leurs habitats et modéliser leurs populations, afin de mettre en place des stratégies de conservation plus efficaces.

Le Dr Lilian Pintea, vice-présidente chargée des sciences de la conservation à l'Jane Goodall Institute et chercheuse principale, a déclaré :

« Le Dr Jane Goodall a consacré plus de 65 ans à constituer la base de données la plus complète qui soit sur les chimpanzés sauvages. Cet héritage issu d'une observation patiente et rigoureuse rencontre aujourd'hui la frontière de la science quantique. Comprendre les conditions écologiques qui déterminent la manière dont les chimpanzés interagissent avec leur habitat et leurs voisins permet également de comprendre pourquoi certaines populations prospèrent ou déclinent, et où les mesures de conservation seront les plus décisives. »

« Ce partenariat incarne parfaitement les valeurs qui sous-tendent les travaux scientifiques du Jane Goodall Institute : mettre stratégiquement à profit les outils technologiques les plus performants dont nous disposons pour répondre aux questions les plus importantes concernant les chimpanzés, la préservation de la nature et notre compréhension de ce que signifie être humain. Ce programmes est l'un des derniers sur lesquels Jane et moi avons travaillé ensemble. Le fait de le lancer aujourd'hui, à l'occasion du 66e anniversaire de son premier jour à Gombe, est particulièrement significatif pour moi. »

Nada Hosking, fondatrice et PDG de FormationQ, a déclaré :

« Ce programme s'appuie sur une question scientifique fondamentale, des décennies de recherches de terrain exceptionnelles et un modèle sophistiqué conçu pour comprendre un système naturel d'une grande complexité. Le rôle de FormationQ dans ce partenariat consiste à associer ces éléments aux capacités de pointe d'IonQ en matière d'informatique quantique et à élaborer un programme de recherche autour d'une question qui n'a encore jamais été abordée de cette façon. »

« Nous pensons que le véritable potentiel de l'informatique quantique se révélera lorsque l'expertise de pointe, les données et les modèles dans différents domaines seront associés à cette technologie de manière à permettre aux chercheurs de se poser de nouvelles questions. Il y a sans doute peu de points de départ plus pertinents que l'extraordinaire héritage scientifique de Jane Goodall et ce qu'il peut encore nous apprendre sur la nature, la préservation de l'environnement et nous-mêmes. »

Notes aux rédacteurs

Le projet B3GET a été développé par le Dr Kristin N. Crouse, chercheuse postdoctorale à l'université du Minnesota, qui occupera les fonctions de co-chercheuse principale et de responsable de recherche à temps plein pour ce projet. L'équipe du projet compte également parmi ses membres le Dr Michael L. Wilson, en tant que chercheur associé, du Collège des sciences biologiques de l'Université du Minnesota, et bénéficie du soutien en matière d'infrastructures de recherche de l'Institut de supercalcul de l'Université du Minnesota. Michael Wilson, professeur d'écologie, d'évolution et de comportement, est chercheur principal au sein du Consortium de recherche de Gombe. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans le projet sur les chimpanzés de Gombe, dont trois ans en tant que directeur de la recherche sur le terrain au Centre de recherche de Gombe Stream.

Le Jane Goodall Institute (JGI) des États-Unis s'appuie sur plus de 65 ans d'archives issues de recherches sur le terrain et contribue, grâce à son expertise dans ce domaine, à définir les axes prioritaires de ce programme de recherche. FormationQ assurera la coordination entre les partenaires, en concevant et en exploitant le volet quantique appliqué du programme, tandis qu'IonQ fournira la plateforme d'informatique quantique et les capacités techniques grâce à ses systèmes à ions piégés.

À propos du Jane Goodall Institute

Le Jane Goodall Institute (JGI) est une organisation mondiale de protection de la nature fondée en 1977, qui perpétue l'œuvre de Jane Goodall à travers ses 30 bureaux répartis dans le monde entier. Le Jane Goodall Institute poursuit la vision de Jane, qui consiste à susciter l'espoir et à le transformer en action grâce à des programmes fondés sur la science et la technologie en matière de recherche et de réhabilitation de la faune sauvage, de programmes de conservation communautaires et de mobilisation de la jeunesse. Grâce au programme pour la jeunesse « Roots & Shoots » de Jane Goodall, désormais présent dans 75 pays à travers le monde (et ce chiffre ne cesse d'augmenter), le JGI donne naissance à un mouvement de personnes animées par la compassion qui défendent sa mission : créer un monde meilleur pour les êtres humains, les autres animaux et notre environnement commun.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur JaneGoodall.org et RootsAndShoots.org. Suivez @JaneGoodallInst et @RootsAndShoots.

À propos de FormationQ

FormationQ est la couche d'habilitation pour l'adoption du quantique à l'échelle mondiale. L'entreprise crée les voies institutionnelles et les structures de collaboration permettant aux technologies quantiques de passer de la recherche exploratoire à l'utilisation dans le monde réel. En collaboration avec des institutions et des partenaires technologiques de premier plan, FormationQ gère et soutient des programmes qui favorisent le développement des talents, la formation d'applications et la coordination de l'écosystème par des moyens qui peuvent être gouvernés, fiables et soutenus sur la durée.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. [NYSE : IONQ] est la première plateforme et fonderie quantique au monde, proposant des solutions quantiques intégrées dans les domaines de l'informatique, des réseaux, de la détection et de la sécurité. L'ordinateur quantique de nouvelle génération d'IonQ, l'IonQ Tempo, est le dernier né d'une gamme de systèmes de pointe qui ont aidé des clients et des partenaires tels qu'Amazon Web Services, NVIDIA et AstraZeneca à atteindre des performances 20x supérieures et à accélérer l'innovation dans la découverte de médicaments, la science des matériaux, la modélisation financière, la logistique, la cybersécurité et la défense. En 2025, l'entreprise a atteint une fidélité de 99,99 % pour les portes à deux qubits, établissant ainsi un record mondial en matière de performances informatiques quantiques.

Basé à College Park, dans le Maryland, IonQ est présent en Californie, au Colorado, au Massachusetts, au Tennessee, à Washington, en Italie, en Corée du Sud, en Suède, en Suisse, au Canada et au Royaume-Uni. Nos services d'informatique quantique sont disponibles auprès des principaux fournisseurs de services cloud, et nous répondons également aux besoins des clients en matière de réseaux et de détection sur terre, en mer, dans l'air et dans l'espace. IonQ permet aux plateformes quantiques d'atteindre des niveaux sans précédent en termes d'accessibilité et d'efficacité. Pour en savoir plus, consultez le site IonQ.com.

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