Das Jane Goodall Institute USA und FormationQ starten das erste Forschungsprogramm seiner Art im Bereich Quantencomputing, um die ökologischen Ursachen von Krieg und Frieden zu erforschen

LONDON und AUSTIN, Texas, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das Jane Goodall Institute (JGI) USA und FormationQ haben heute eine bahnbrechende Forschungspartnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen die von IonQ entwickelte Quantencomputertechnologie auf Basis gefangener Ionen zur Erforschung einer der seit langem bestehenden Fragen der Verhaltensökologie eingesetzt werden soll: Warum üben manche Spezies tödliche Gewalt zwischen verschiedenen Gruppen aus, während andere friedlich mit ihren Nachbarn zusammenleben?

Das auf zwei Jahre angelegte Programm, das am Welt-Schimpansen-Tag startet – dem 66. Jahrestag der Ankunft von Dr. Jane Goodall in Gombe, Tansania, wo sie ihre Forschungen an wildlebenden Schimpansen begann –, baut auf mehr als sechs Jahrzehnten bahnbrechender Feldforschung auf und vereint fortschrittliche computergestützte Modellierung, hybrides quanten-klassisches Rechnen und Verhaltensökologie in einem neuen, zukunftsweisenden Rahmen für die gemeinsame Forschung.

Das Programm Ecology of War and Peace: Using Quantum-Enhanced Agent-Based Modelling to Explain Contrasting Intergroup Behaviour in Chimpanzees and Bonobos (Ökologie von Krieg und Frieden: Einsatz quantenverstärkter agentenbasierter Modellierung zur Erklärung gegensätzlicher Verhaltensweisen zwischen Gruppen bei Schimpansen und Bonobos) wird die erste Anwendung ihrer Art sein, bei der quantengestützte Berechnungen zur Erforschung von Ökologie, Evolution und Verhalten eingesetzt werden. Damit wird ein mutiges neues Kapitel in der jahrzehntelangen Tradition des Jane Goodall Institute USA aufgeschlagen, innovative Technologien zur Unterstützung langfristiger Forschung, Naturschutz und Bildung einzusetzen.

Das Programm wird das unvergleichliche wissenschaftliche Erbe des JGI, die von Forschern der University of Minnesota entwickelten Verhaltensmodelle, die Expertise von FormationQ bei der Konzeption und Durchführung anwendungsorientierter Programme sowie die Quantencomputing-Plattform von IonQ miteinander vereinen.

Im Mittelpunkt des Programms steht B3GET (Behaviour, Ecology, Genetics, Evolution and Tradeoffs – zu Deutsch: Verhalten, Ökologie, Genetik, Evolution und Zielkonflikte), ein ausgeklügeltes agentenbasiertes Modell, in dem virtuelle Primaten in künstlichen Landschaften leben, sich fortbewegen, nach Nahrung suchen, sich fortpflanzen und miteinander interagieren. Forscher können ökologische Bedingungen, darunter die Nahrungsverteilung, die Größe des Lebensraums und die Regeln für den Gruppenzusammenhalt, systematisch variieren, um zu untersuchen, wie Umweltfaktoren die Muster der Zusammenarbeit und der Konflikte im Laufe der Zeit beeinflussen.

Schimpansen und Bonobos sind die beiden nächsten lebenden Verwandten des Menschen, weisen jedoch auffallend unterschiedliche Verhaltensmuster im Umgang mit anderen Gruppen auf. Jane Goodall beobachtete in den 1970er Jahren die berühmten Kriege unter Schimpansen, bei denen diese in organisierte, tödliche Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen verwickelt waren. Bonobos hingegen sind für ihr friedliches Miteinander zwischen verschiedenen Gruppen bekannt.

Forscher glauben, dass die Erklärung für diesen Unterschied in der Ökologie zu finden ist: in der Art und Weise, wie Nahrung in der Landschaft verteilt ist, in der Größe der Reviere, die jede Art abdecken muss, und in den von Moment zu Moment getroffenen Entscheidungen der einzelnen Tiere, ob sie allein oder in Gruppen unterwegs sind. Jahrzehntelange Feldforschung hat außergewöhnliche Einblicke in diese Verhaltensweisen geliefert. Zu verstehen, wie zahlreiche ökologische Variablen in komplexen Systemen miteinander interagieren, stellt jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar.

Durch die Kombination fortschrittlicher agentenbasierter Modellierung mit hybriden quanten-klassischen Berechnungsansätzen wird das Programm untersuchen, wie Quantencomputing Forschern dabei helfen kann, diesen komplexen Raum auf neue Weise zu erforschen und die Kalibrierung groß angelegter Verhaltensmodelle zu verbessern, um so die ökologischen Bedingungen zu identifizieren, die die tödliche Aggression zwischen Gruppen bei Schimpansen von der friedlicheren Koexistenz der Bonobos unterscheiden.

Das Projekt wird zudem Aufschluss darüber geben, inwiefern das natürliche Verhalten von Schimpansen mit ihrem Lebensraum und einer erhöhten Sterblichkeitsrate zusammenhängt. Beide Faktoren sind von entscheidender Bedeutung, um nicht nur Schimpansen besser zu verstehen, sondern auch Lebensräume besser zu identifizieren und zu schützen sowie Schimpansenpopulationen zu modellieren, um wirksamere Schutzstrategien zu entwickeln.

Dr. Lilian Pintea, Vizepräsidentin für Naturschutzforschung am Jane Goodall Institute und Projektleiterin, erklärte:

„Dr. Jane Goodall hat über 65 Jahre damit verbracht, die umfassendste fortlaufende Dokumentation über wild lebende Schimpansen aufzubauen. Dieses Vermächtnis geduldiger und gründlicher Beobachtung trifft nun auf die Grenzen der Quantenwissenschaft. Das Verständnis der ökologischen Bedingungen, die die Interaktion der Schimpansen mit ihren Lebensräumen und Nachbarn bestimmen, ist auch entscheidend, um zu verstehen, warum Populationen gedeihen oder zurückgehen und wo Naturschutzmaßnahmen am wirksamsten sind."

„Diese Partnerschaft verkörpert genau das, wofür die wissenschaftliche Arbeit des Jane Goodall Institute steht: die strategische Nutzung der leistungsfähigsten verfügbaren technologischen Mittel, um die Fragen anzugehen, die für Schimpansen, für den Artenschutz und für unser Verständnis dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, von größter Bedeutung sind. Dieses Programm ist eines der letzten, an denen Jane und ich gemeinsam gearbeitet haben. Es heute, am 66. Jahrestag ihres ersten Tages in Gombe, starten zu können, ist für mich von großer Bedeutung."

Nada Hosking, Gründerin und Geschäftsführerin von FormationQ, sagte:

„Dieses Programm beginnt mit einer tiefgreifenden wissenschaftlichen Fragestellung, jahrzehntelanger außergewöhnlicher Feldforschung und einem ausgefeilten Modell, das entwickelt wurde, um ein äußerst komplexes natürliches System zu verstehen. Die Rolle von FormationQ im Rahmen dieser Partnerschaft besteht darin, diese Elemente mit den bahnbrechenden Quantencomputing-Fähigkeiten von IonQ zu vereinen und ein Forschungsprogramm rund um eine Fragestellung aufzubauen, die bisher noch nie auf diese Weise angegangen wurde."

„Wir sind davon überzeugt, dass sich das wahre Potenzial der Quantentechnologie erst dann entfalten wird, wenn weltweit führendes Fachwissen, Daten und Modelle so mit dieser Technologie verknüpft werden, dass Forscher neue Fragen stellen können. Es gibt wohl kaum einen sinnvolleren Ausgangspunkt als Jane Goodalls außergewöhnliches wissenschaftliches Vermächtnis und das, was es uns noch immer über die Natur, den Naturschutz und uns selbst lehren kann."

Hinweise für Redakteure

B3GET wurde von Dr. Kristin N. Crouse, einer Postdoktorandin an der University of Minnesota, entwickelt, die als Mitforscherin und hauptamtliche Forschungsleiterin an dem Projekt mitwirken wird. Zum Projektteam gehört außerdem Dr. Michael L. Wilson als Mitforscher vom College of Biological Sciences der University of Minnesota; die Forschungsinfrastruktur wird vom Supercomputing Institute der University of Minnesota bereitgestellt. Michael Wilson, Professor für Ökologie, Evolution und Verhalten, ist leitender Forscher des Gombe Research Consortium und kann auf über 25 Jahre Erfahrung im Rahmen des Gombe-Schimpansenprojekts zurückblicken, einschließlich drei Jahren als Leiter der Feldforschung am Gombe Stream Research Centre.

Das Jane Goodall Institute (JGI) USA bringt Erkenntnisse aus über 65 Jahren Feldforschung ein und unterstützt die Festlegung der Schwerpunkte dieses Forschungsprogramms mit seinem fachlichen Know-how. FormationQ wird die Partner zusammenbringen und die angewandte Quantenkomponente des Programms konzipieren und betreiben, während IonQ die Quantencomputing-Plattform sowie die technischen Kapazitäten auf Basis seiner Ionenfalle-Systeme bereitstellen wird.

Informationen zum Jane-Goodall-Institut

Das Jane Goodall Institute (JGI) ist eine 1977 gegründete globale Naturschutzorganisation, die das Vermächtnis von Dr. Jane Goodall in 30 Niederlassungen weltweit weiterführt. Das Jane Goodall Institute führt Janes Vision fort, Hoffnung zu wecken und diese durch wissenschaftlich fundierte, technologisch gestützte Programme in konkrete Maßnahmen umzusetzen, die sich auf die Erforschung und Rehabilitation von Wildtieren, gemeindegeleiteten Naturschutz sowie die Einbindung junger Menschen konzentrieren. Durch das Jugendprogramm Jane Goodalls Roots & Shoots, das mittlerweile in 75 Ländern weltweit aktiv ist – Tendenz steigend –, schafft das JGI eine Bewegung mitfühlender Menschen, die sich für die Mission der Organisation einsetzen, eine bessere Welt für Menschen, andere Tiere und unsere gemeinsame Umwelt zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter JaneGoodall.org und RootsAndShoots.org. Folgen Sie @JaneGoodallInst und @RootsAndShoots.

Informationen zu FormationQ

FormationQ ist die Enablement-Schicht für die weltweite Einführung der Quantentechnologie. Das Unternehmen entwickelt institutionelle Wege und Kooperationsstrukturen, die es ermöglichen, Quantentechnologien aus der Spitzenforschung in die praktische Anwendung zu überführen. In Zusammenarbeit mit führenden Institutionen und Technologiepartnern betreibt und unterstützt FormationQ Programme, die die Talentförderung, die Anwendungsentwicklung und die Koordination des Ökosystems auf eine Weise vorantreiben, die kontrollierbar, vertrauenswürdig und langfristig nachhaltig ist.

Informationen zu IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist die führende Quantenplattform und -foundry weltweit und stellt integrierte Quantenlösungen in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerke, Sensorik und Sicherheit bereit. Die neueste Generation von Quantencomputern von IonQ, der IonQ Tempo, ist das jüngste Modell einer Reihe von hochmodernen Systemen, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, NVIDIA und AstraZeneca dabei helfen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen und Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. 2025 erreichte das Unternehmen eine 99,99-prozentige Zwei-Qubit-Gattertreue und stellte damit einen Weltrekord in der Quantencomputing-Leistung auf.

IonQ hat seinen Hauptsitz in College Park, Maryland, und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Washington, Italien, Südkorea, Schweden, der Schweiz, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Unsere Quantencomputing-Dienste sind über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar, während wir gleichzeitig die Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Netzwerke und Sensorik zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum erfüllen. IonQ macht Quantenplattformen zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter IonQ.com.

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