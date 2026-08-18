من المقرر إقامة أسابيع تايوان 2026 في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر بمشاركة دولية أوسع

تايبيه, 18 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- تستضيف تايوان أسابيع تايوان 2026 في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر، جامعةً مديري الأصول العالميين وقادة البورصات والمستثمرين المؤسسيين، فيما تعزز تايوان مكانتها كمركز آسيوي لإدارة الأصول (AAMC).

أعلنت هيئة الإشراف المالي (FSC) عن الحدث بالشراكة مع بورصة تايوان للأوراق المالية (TWSE)، وبورصة تايبيه (TPEx)، وبورصة تايوان للعقود الآجلة (TAIFEX)، وشركة الإيداع والمقاصة التايوانية (TDCC).

FSC Chairman Jin-lung Peng invites participants from Taiwan and around the world to join Taiwan Weeks 2026. The FSC, National Development Council, Kaohsiung City Government, and Taiwan’s securities and futures institutions officially launch the promotion of Taiwan Weeks 2026.

توسيع حضور تايوان المالي عالمياً

في عامه الثاني، يشهد برنامج أسابيع تايوان مشاركة أوسع من القيادات المالية العالمية تحت شعار «من جزيرة التكنولوجيا إلى مركز لرأس المال». يسلط الحدث الضوء على نقاط قوة تايوان في مجالي التكنولوجيا وأسواق رأس المال، وعلى دورها في سلاسل الإمداد العالمية، والطلب المتزايد على خدمات إدارة الثروات في أنحاء آسيا.

قال الدكتور Jin-lung Peng، رئيس هيئة الإشراف المالي: «ستواصل أسابيع تايوان هذا العام تعزيز الروابط الدولية وتسليط الضوء على تايوان، من خلال نطاق أوسع من الموضوعات والمشاركين. مع التطور السريع للأسواق العالمية، ستواصل الحكومة دفع تدابير انفتاح الأسواق دعماً للتحول المالي والصناعي في تايوان. وسيساعد برنامج أسابيع تايوان المجتمع الدولي على فهم تايوان بصورة أفضل واستكشاف فرص استثمارية جديدة».

استقطبت النسخة الافتتاحية من أسابيع تايوان قرابة 28,000 زيارة، بمشاركة مؤسسية تجاوزت 1,200 مشارك، وأكثر من 250 ممثلاً للمستثمرين الدوليين.

الذكاء الاصطناعي (AI)، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، واتجاهات الأسواق العالمية في صدارة الاهتمام

يضم برنامج هذا العام 12 فعالية أساسية وأكثر من 30 فعالية ضمن سلاسل متخصصة، وينظم أكثر من 30 من مديري الأصول والبنوك وشركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات فعاليات مرتبطة بها. تشمل الموضوعات الرئيسية الذكاء الاصطناعي، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والمرونة المالية، وحلول التمويل المبتكرة.

تجمع فعالية الافتتاح الكبير في 3 نوفمبر مديري الأصول العالميين وقادة البورصات الدولية لمناقشة التطورات في أسواق رأس المال العالمية وإمكانات سوق تايوان. تشمل أبرز الفعاليات الأخرى منتدى المركز الآسيوي لإدارة الأصول في كاوهسيونغ يوم 6 نوفمبر، الذي يسلط الضوء على التقدم المحرز في منطقة إدارة الأصول في المدينة، وبرنامج TiBOOST -INNOVATION GROWTH PROGRAM يوم 10 نوفمبر، الذي سيربط الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) بموارد أسواق رأس المال والمستثمرين الدوليين.

وفي إطار برنامج هذا العام، تعقد الجمعية الآسيوية لحوكمة الشركات (ACGA) مؤتمرها السنوي الخامس والعشرين في تايوان للمرة الأولى خلال أسابيع تايوان. من المتوقع أن تستقطب الفعالية متخصصين في الاستثمار وحوكمة الشركات من شتى أنحاء العالم، بما يعزز روابط تايوان بأسواق رأس المال العالمية.

سيقدم الموقع الإلكتروني الرسمي لأسابيع تايوان (https://www.taiwanweeks.com) معلومات عن البرنامج، والملفات التعريفية للمتحدثين، وتفاصيل التسجيل، وتحديثات دورية للمستثمرين والمشاركين في السوق. ويسلط الموقع أيضاً الضوء على تحول تايوان من «جزيرة التكنولوجيا» إلى «مركز للتمويل».

نبذة عن بورصة تايوان للأوراق المالية (TWSE)

بدأت بورصة تايوان للأوراق المالية (TWSE) عملياتها في 9 فبراير 1962، وتتولى تشغيل سوق الأوراق المالية في تايوان وتطويره. تشمل أنشطتها الأساسية الإدراج والتداول والمقاصة والتسوية ومراقبة السوق. تشمل هذه المهام الترويج للإدراج ومراجعته، والإشراف على الشركات بعد إدراجها وحوكمة الشركات، والحفاظ على انتظام عمل السوق، وخدمات شركات الأوراق المالية، وحماية المستثمرين، وأنشطة المقاصة والتسوية، والوقاية من حالات التعثر في السوق، ورصد أنشطة التداول غير المشروعة. ومن خلال هذه الجهود، تقدم بورصة تايوان للأوراق المالية (TWSE) خدمات شاملة لدعم تطوير سوق الأوراق المالية في تايوان ونزاهته.