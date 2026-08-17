Les Taiwan Weeks 2026 se tiendront du 3 au 13 novembre et bénéficieront d'une forte participation internationale

TAIPEI, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Taïwan accueillera l'événement Taiwan Weeks 2026 du 3 au 13 novembre, qui réuniront des gestionnaires d'actifs internationaux, des dirigeants de places boursières et des investisseurs institutionnels, alors que Taïwan renforce sa position de centre asiatique de gestion d'actifs (AAMC).

La Commission de surveillance financière (FSC) a annoncé cet événement en partenariat avec la Bourse de Taïwan (TWSE), la Bourse de Taipei (TPEx), la Bourse des contrats à terme de Taïwan (TAIFEX) et la Société de dépôt et de compensation de Taïwan (TDCC).

FSC Chairman Jin-lung Peng invites participants from Taiwan and around the world to join Taiwan Weeks 2026. The FSC, National Development Council, Kaohsiung City Government, and Taiwan’s securities and futures institutions officially launch the promotion of Taiwan Weeks 2026.

Renforcer la présence financière de Taïwan à l'échelle mondiale

Pour sa deuxième édition, l'événement Taiwan Weeks accueillera un nombre encore plus important de leaders financiers internationaux, autour du thème « D'île technologique à pôle financier ». Cet événement mettra en avant les atouts de Taïwan dans les domaines de la technologie et des marchés financiers, son rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que la demande croissante de services de gestion de patrimoine en Asie.

« Cette année, les Taiwan Weeks continueront à renforcer les liens internationaux et à mettre en valeur Taïwan, avec un éventail plus large de thèmes et de participants », a déclaré le Dr Jin-lung Peng, président de la FSC . « Face à l'évolution rapide des marchés mondiaux, le gouvernement continuera à mettre en œuvre des mesures d'ouverture des marchés afin de soutenir la transformation financière et industrielle de Taïwan. Les Taiwan Weeks permettront à la communauté internationale de mieux comprendre Taïwan et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement ».

La première édition des Taiwan Weeks a attiré près de 28 000 visiteurs, avec la participation de plus de 1 200 représentants d'institutions et de plus de 250 représentants d'investisseurs internationaux.

Zoom sur l'IA, les ETF et les tendances des marchés mondiaux

Le programme de cette année comprendra 12 événements phares et plus de 30 séries d'événements, avec plus de 30 gestionnaires d'actifs, banques, sociétés de bourse et autres entreprises organisant des événements connexes. Parmi les thèmes clés figureront l'intelligence artificielle (IA), les fonds cotés en bourse (ETF), la résilience financière et les solutions de financement innovantes.

La cérémonie d'inauguration, qui aura lieu le 3 novembre, réunira des gestionnaires d'actifs mondiaux et des dirigeants de bourses internationales afin de discuter de l'évolution des marchés financiers mondiaux et du potentiel du marché taïwanais. Parmi les autres temps forts, citons le Forum du Centre asiatique de gestion d'actifs, qui se tiendra à Kaohsiung le 6 novembre et mettra en avant les progrès réalisés dans la zone de gestion d'actifs de la ville, ainsi que le programme TiBOOST -INNOVATION GROWTH PROGRAM, le 10 novembre, qui permettra de mettre en relation des start-ups prometteuses spécialisées dans l'IA avec des ressources des marchés financiers et des investisseurs internationaux.

Dans le cadre du programme de cette année, l'Association asiatique pour la gouvernance d'entreprise (ACGA) tiendra pour la première fois sa 25e conférence annuelle à Taïwan, pendant les Taiwan Weeks. Cet événement devrait attirer des professionnels de l'investissement et de la gouvernance d'entreprise du monde entier, ce qui renforcera encore les liens de Taïwan avec les marchés financiers mondiaux.

Le site officiel des Taiwan Weeks (https://www.taiwanweeks.com) fournira des informations sur le programme, les profils des intervenants, les modalités d'inscription ainsi que des mises à jour régulières à l'intention des investisseurs et des acteurs du marché. Cette plateforme mettra également en avant la transformation de Taïwan, qui passe du statut d'« île technologique » à celui de « pôle financier ».

À propos de la TWSE

La Bourse de Taïwan (TWSE) a ouvert ses portes le 9 février 1962 et est chargée de gérer et de développer le marché des valeurs mobilières taïwanais. Ses principales activités comprennent la cotation, la négociation, la compensation et le règlement, ainsi que la surveillance des marchés. Ces fonctions englobent la promotion et l'examen des introductions en bourse, la surveillance post-introduction et la gouvernance d'entreprise, le maintien du bon fonctionnement du marché, les services fournis par les sociétés de bourse, la protection des investisseurs, les activités de compensation et de règlement, la prévention des défaillances sur le marché, ainsi que la surveillance des activités de négociation illégales. Grâce à ces initiatives, la TWSE propose une gamme complète de services visant à soutenir le développement et l'intégrité du marché boursier taïwanais.