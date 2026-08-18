Taiwan Weeks 2026 vindt plaats van 3 tot 13 november en verwelkomt meer internationale deelnemers

TAIPEI, 18 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Taiwan organiseert van 3 tot 13 november Taiwan Weeks 2026, waar wereldwijde vermogensbeheerders, leiders van beurzen en institutionele beleggers samenkomen, terwijl Taiwan zijn positie als Asian Asset Management Center (AAMC) verder versterkt.

De Financial Supervisory Commission (FSC) heeft het evenement aangekondigd in samenwerking met de Taiwan Stock Exchange (TWSE), Taipei Exchange (TPEx), Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) en Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC).

FSC Chairman Jin-lung Peng invites participants from Taiwan and around the world to join Taiwan Weeks 2026. The FSC, National Development Council, Kaohsiung City Government, and Taiwan’s securities and futures institutions officially launch the promotion of Taiwan Weeks 2026.

Vergroting van het wereldwijde financiële bereik van Taiwan

Taiwan Weeks vindt dit jaar voor de tweede keer plaats en brengt onder het thema "From Tech Island to Capital Hub" een bredere groep internationale financiële leiders samen. Tijdens het evenement komen Taiwans sterke punten op het gebied van technologie en kapitaalmarkten, zijn rol in wereldwijde toeleveringsketens en de groeiende vraag naar vermogensbeheerdiensten in Azië aan bod.

"De Taiwan Weeks van dit jaar zullen de internationale banden verder versterken en Taiwan onder de aandacht brengen, met een breder scala aan onderwerpen en deelnemers", zei FSC-voorzitter dr. Jin-lung Peng. "Naarmate de wereldwijde markten zich snel ontwikkelen, zal de overheid doorgaan met het bevorderen van maatregelen om de markt verder open te stellen en zo de financiële en industriële transformatie van Taiwan te ondersteunen. Taiwan Weeks zal de internationale gemeenschap helpen Taiwan beter te begrijpen en nieuwe investeringsmogelijkheden te verkennen."

De eerste Taiwan Weeks registreerden bijna 28.000 bezoeken, met meer dan 1.200 institutionele deelnemers en meer dan 250 vertegenwoordigers van internationale investeerders.

Focus op AI, ETF's en wereldwijde markttrends

Het programma van dit jaar omvat 12 hoofdevenementen en meer dan 30 evenementen in de reeks, waarbij meer dan 30 vermogensbeheerders, banken, effectenondernemingen en andere organisaties gerelateerde evenementen organiseren. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer kunstmatige intelligentie (AI), exchange-traded funds (ETF's), financiële veerkracht en innovatieve financieringsoplossingen.

Tijdens het Grand Opening-evenement op 3 november komen wereldwijde vermogensbeheerders en internationale beursleiders bijeen om ontwikkelingen op de wereldwijde kapitaalmarkten en het marktpotentieel van Taiwan te bespreken. Andere hoogtepunten zijn het Asian Asset Management Center Forum in Kaohsiung op 6 november, waar de vooruitgang van de assetmanagementzone van de stad wordt belicht, en het TiBOOST -INNOVATION GROWTH PROGRAM op 10 november, dat veelbelovende AI-start-ups in contact brengt met financieringsbronnen en internationale investeerders.

Als aanvulling op het programma van dit jaar organiseert de Asian Corporate Governance Association (ACGA) tijdens Taiwan Weeks voor het eerst haar 25e jaarlijkse conferentie in Taiwan. Naar verwachting trekt het evenement professionals uit de hele wereld op het gebied van beleggingen en corporate governance aan, waarmee de banden van Taiwan met de wereldwijde kapitaalmarkten verder worden versterkt.

De officiële website van Taiwan Weeks (https://www.taiwanweeks.com) biedt informatie over het programma, sprekersprofielen, registratiegegevens en regelmatige updates voor investeerders en marktdeelnemers. Het platform belicht ook de transformatie van Taiwan van een "Technology Island" naar een "Capital Hub."

Over TWSE

De Taiwan Stock Exchange (TWSE) begon op 9 februari 1962 met haar activiteiten en is verantwoordelijk voor de exploitatie en verdere ontwikkeling van de Taiwanese effectenmarkt. Tot de kernactiviteiten behoren notering, handel, clearing en afwikkeling, en markttoezicht. Deze functies omvatten het bevorderen en beoordelen van beursnoteringen, toezicht na beursnotering en corporate governance, het handhaven van ordelijke marktwerking, dienstverlening aan effectenondernemingen, beleggersbescherming, clearing- en afwikkelingsactiviteiten, bescherming tegen wanbetaling op de markt en het toezicht op illegale handelsactiviteiten. Met deze activiteiten biedt de TWSE uitgebreide diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling en integriteit van de Taiwanese effectenmarkt.