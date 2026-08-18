台湾ウィークス2026、11月3～13日に開催、海外からの参加も拡大

台北、2026年8月18日 /PRNewswire/ -- 台湾では、「台湾ウィークス2026（Taiwan Weeks 2026）」が11月3日から13日まで開催され、台湾がアジア資産運用センター（Asian Asset Management Center、AAMC）としての地位を強化する中、世界各国の資産運用会社、取引所幹部、機関投資家が一堂に会します。

Financial Supervisory Commission（FSC）は、Taiwan Stock Exchange（TWSE）、Taipei Exchange（TPEx）、Taiwan Futures Exchange（TAIFEX）、Taiwan Depository & Clearing Corporation（TDCC）と共同で、本イベントの開催を発表しました。

FSC Chairman Jin-lung Peng invites participants from Taiwan and around the world to join Taiwan Weeks 2026. The FSC, National Development Council, Kaohsiung City Government, and Taiwan’s securities and futures institutions officially launch the promotion of Taiwan Weeks 2026.

台湾の国際金融における展開を拡大

2年目を迎える「台湾ウィークス（Taiwan Weeks）」では、「テクノロジーの島から資本の拠点へ（From Tech Island to Capital Hub）」をテーマに、世界各国の金融界のリーダーがこれまで以上に幅広く参加します。本イベントでは、台湾が持つテクノロジーと資本市場の強み、グローバルサプライチェーンにおける役割、アジア全域で高まるウェルスマネジメントサービスへの需要に焦点を当てます。

FSC会長のDr. Jin-lung Pengは、「今年の『台湾ウィークス（Taiwan Weeks）』では、より幅広いテーマを扱い、より多様な参加者を迎え、国際的なつながりをさらに強化するとともに、台湾を世界に発信していきます」と述べました。 「世界市場が急速に変化する中、政府は台湾の金融・産業の変革を支援するため、市場開放措置を引き続き推進していきます。台湾ウィークス（Taiwan Weeks）は、国際社会が台湾への理解を深め、新たな投資機会を探る一助となるでしょう。」

第1回「台湾ウィークス（Taiwan Weeks）」の来場者数は延べ約2万8,000人に上り、機関からの参加者は1,200人を超え、海外投資家の代表者も250人以上に上りました。

AI、ETF、世界市場の動向に焦点

今年のプログラムでは、12の主要イベントと30以上のシリーズイベントが開催され、30社を超える資産運用会社、銀行、証券会社などが関連イベントを主催します。主なテーマには、人工知能（AI）、上場投資信託（ETF）、金融のレジリエンス、革新的な資金調達ソリューションが含まれます。

11月3日に開催されるグランドオープニングイベント（Grand Opening）では、世界の資産運用会社と各国・地域の取引所幹部が一堂に会し、世界の資本市場の動向と台湾市場の潜在力について議論します。その他の注目イベントには、11月6日に高雄で開催され、同市の資産運用ゾーンの進展を紹介する「アジア資産運用センター・フォーラム（Asian Asset Management Center Forum）」や、11月10日に開催され、有望なAIスタートアップと資本市場のリソースや海外投資家を結び付ける「TiBOOSTイノベーション・グロース・プログラム（TiBOOST -INNOVATION GROWTH PROGRAM）」があります。

今年新たに加わるプログラムとして、Asian Corporate Governance Association（ACGA）は、「台湾ウィークス（Taiwan Weeks）」の期間中、台湾で初めて「第25回年次会議（25th Annual Conference）」を開催します。このイベントには、世界各国から投資およびコーポレートガバナンスの専門家が集まると見込まれており、台湾と世界の資本市場とのつながりがさらに強化される見込みです。

「台湾ウィークス（Taiwan Weeks）」の公式ウェブサイト（https://www.taiwanweeks.com）では、プログラム情報、講演者のプロフィール、参加登録の詳細、投資家や市場参加者向けの最新情報を随時提供します。また、このウェブサイトでは、台湾が「テクノロジーの島（Technology Island）」から「資本の拠点（Capital Hub）」へと変革していく姿も紹介します。

TWSEについて

Taiwan Stock Exchange（TWSE）は1962年2月9日に業務を開始し、台湾の証券市場の運営と発展を担っています。その中核事業には、上場、取引、清算・決済、市場監視が含まれます。これらの機能には、上場促進・審査、上場後の監督・コーポレートガバナンス、秩序ある市場運営の維持、証券会社向けサービス、投資家保護、清算・決済業務、市場における債務不履行の防止、違法取引の監視などが含まれます。こうした取り組みを通じて、TWSEは台湾の証券市場の発展と健全性を支える包括的なサービスを提供しています。

SOURCE Taiwan Stock Exchange Corporation