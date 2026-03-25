Z BFA na cały świat: Shanghai M&G Stationery Inc. świętuje 20 lat historii chińskiej branży artykułów papierniczych

BOAO (Chiny), 25 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Doroczna konferencja Boao Forum for Asia Annual Conference 2026 (BFA) została otwarta 24 marca w Hainan pod hasłem „Kształtowanie wspólnej przyszłości: nowe dynamiki, nowe możliwości, nowa współpraca". Jako oficjalny dostawca artykułów papierniczych dla forum Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G, symbol giełdowy 603899) wspiera to wydarzenie od ponad 20 lat, od 2005 roku, konsekwentnie dostarczając profesjonalne produkty wysokiej jakości. Prezes M&G, Chen Huxiong, po raz kolejny został zaproszony do udziału w wydarzeniu, dołączając do liderów rządowych i biznesowych z całej Azji i spoza regionu.

image

W tym roku M&G zaprezentowało kolekcję współtworzoną z uznaną na świecie artystką Florence Bamberger. Inspiracją dla kolekcji były motywy kosmosu, które znalazły odzwierciedlenie w elementach wzorniczych całej gamy produktów, w tym przyborów do pisania, notesów, piórników i plecaków. Zestaw premium artykułów papierniczych umożliwia uczestnikom doświadczenie kunsztu i specjalistycznej wiedzy czołowej chińskiej marki w tej branży.

Zgodnie z naciskiem forum na zrównoważony rozwój M&G zaprezentowało podczas wydarzenia niskoemisyjną serię biurową Eco+Office. Kolekcja zaprojektowana z myślą o środowisku pracy wykorzystuje tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w celu ograniczenia emisji u źródła. Dane dotyczące emisji obliczane są zgodnie z międzynarodową normą ISO 14067 i weryfikowane na podstawie oceny śladu węglowego w całym cyklu życia produktu. M&G zachęca do bardziej odpowiedzialnych wyborów środowiskowych za pośrednictwem produktów biurowych codziennego użytku.

Jako pierwsza spółka notowana na giełdzie w chińskim sektorze artykułów papierniczych, która opublikowała raport ESG, M&G konsekwentnie rozwija swoje inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i uzyskała ocenę „B" w 2025 roku od CDP w zakresie zmian klimatu. Firma została również uwzględniona w Roczniku Zrównoważonego Rozwoju S&P Global 2026, stając się jedynym przedsiębiorstwem z Chin kontynentalnych wyróżnionym w tym zestawieniu.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży artykułów papierniczych M&G inwestuje rocznie ponad 100 milionów RMB w badania i rozwój oraz posiada ponad 1400 patentów. Produkty firmy zdobyły nagrody w prestiżowych międzynarodowych konkursach wzornictwa przemysłowego. Jako jeden z największych producentów artykułów papierniczych na świecie, M&G od ośmiu lat z rzędu znajduje się w rankingu „500 najbardziej wartościowych chińskich marek" przygotowywanym przez World Brand Lab, a wartość marki wynosi 25,655 miliarda RMB.

Od Boao Forum for Asia po rynki na całym świecie – produkty M&G są sprzedawane w ponad 100 krajach i regionach, przy wsparciu niemal 70 000 punktów sprzedaży detalicznej w Chinach. Firma konsekwentnie rozszerza swój zasięg na rynkach międzynarodowych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2941032/image.jpg