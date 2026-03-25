Z BFA na cały świat: Shanghai M&G Stationery Inc. świętuje 20 lat historii chińskiej branży artykułów papierniczych

Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G)

Mar 25, 2026, 10:39 ET

BOAO (Chiny), 25 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Doroczna konferencja Boao Forum for Asia Annual Conference 2026 (BFA) została otwarta 24 marca w Hainan pod hasłem „Kształtowanie wspólnej przyszłości: nowe dynamiki, nowe możliwości, nowa współpraca". Jako oficjalny dostawca artykułów papierniczych dla forum Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G, symbol giełdowy 603899) wspiera to wydarzenie od ponad 20 lat, od 2005 roku, konsekwentnie dostarczając profesjonalne produkty wysokiej jakości. Prezes M&G, Chen Huxiong, po raz kolejny został zaproszony do udziału w wydarzeniu, dołączając do liderów rządowych i biznesowych z całej Azji i spoza regionu.

W tym roku M&G zaprezentowało kolekcję współtworzoną z uznaną na świecie artystką Florence Bamberger. Inspiracją dla kolekcji były motywy kosmosu, które znalazły odzwierciedlenie w elementach wzorniczych całej gamy produktów, w tym przyborów do pisania, notesów, piórników i plecaków. Zestaw premium artykułów papierniczych umożliwia uczestnikom doświadczenie kunsztu i specjalistycznej wiedzy czołowej chińskiej marki w tej branży.

Zgodnie z naciskiem forum na zrównoważony rozwój M&G zaprezentowało podczas wydarzenia niskoemisyjną serię biurową Eco+Office. Kolekcja zaprojektowana z myślą o środowisku pracy wykorzystuje tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu w celu ograniczenia emisji u źródła. Dane dotyczące emisji obliczane są zgodnie z międzynarodową normą ISO 14067 i weryfikowane na podstawie oceny śladu węglowego w całym cyklu życia produktu. M&G zachęca do bardziej odpowiedzialnych wyborów środowiskowych za pośrednictwem produktów biurowych codziennego użytku.

Jako pierwsza spółka notowana na giełdzie w chińskim sektorze artykułów papierniczych, która opublikowała raport ESG, M&G konsekwentnie rozwija swoje inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i uzyskała ocenę „B" w 2025 roku od CDP w zakresie zmian klimatu. Firma została również uwzględniona w Roczniku Zrównoważonego Rozwoju S&P Global 2026, stając się jedynym przedsiębiorstwem z Chin kontynentalnych wyróżnionym w tym zestawieniu.

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży artykułów papierniczych M&G inwestuje rocznie ponad 100 milionów RMB w badania i rozwój oraz posiada ponad 1400 patentów. Produkty firmy zdobyły nagrody w prestiżowych międzynarodowych konkursach wzornictwa przemysłowego. Jako jeden z największych producentów artykułów papierniczych na świecie, M&G od ośmiu lat z rzędu znajduje się w rankingu „500 najbardziej wartościowych chińskich marek" przygotowywanym przez World Brand Lab, a wartość marki wynosi 25,655 miliarda RMB.

Od Boao Forum for Asia po rynki na całym świecie – produkty M&G są sprzedawane w ponad 100 krajach i regionach, przy wsparciu niemal 70 000 punktów sprzedaży detalicznej w Chinach. Firma konsekwentnie rozszerza swój zasięg na rynkach międzynarodowych.

Od BFA do celého sveta: M&G oslavuje 20 rokov príbehu čínskeho papiernictva

Od BFA do celého sveta: M&G oslavuje 20 rokov príbehu čínskeho papiernictva

BOAO, Čína, 25. marec 2026 /PRNewswire/ – Výročná konferencia Boaoského fóra pre Áziu 2026 (BFA) otvorila svoje brány 24. marca v čínskom Hainane na...
Od BFA po celý svět: M&G už 20 let vypráví příběh čínského papírnictví

Od BFA po celý svět: M&G už 20 let vypráví příběh čínského papírnictví

Dne 24. března byla na čínském ostrově Chaj‑an zahájena výroční konference Boao Forum for Asia Annual Conference 2026 (BFA) pod heslem „Společně...
Office Products

Household, Consumer & Cosmetics

Environmental Products & Services

Retail

