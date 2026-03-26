Dari BFA hingga Mendunia: M&G Memasok Alat Tulis dan Kantor Buatan Tiongkok Selama 20 Tahun

Tahun ini, M&G memperkenalkan koleksi produk co-brand yang dikembangkan bersama seniman internasional Florence Bamberger. Mengusung tema kosmik, koleksi produk ini menampilkan elemen desain bertema angkasa, termasuk alat tulis, buku catatan, tempat pensil, dan ransel. Dengan paket alat tulis premium ini, peserta BFA 2026 mengeksplorasi keahlian dan kualitas dari merek alat tulis terkemuka asal Tiongkok tersebut.

Sejalan dengan fokus BFA yang mengutamakan isu keberlanjutan, M&G juga meluncurkan seri produk perkantoran rendah karbon Eco+Office. Dirancang untuk digunakan di tempat kerja, koleksi produk ini menggunakan plastik daur ulang demi mengurangi emisi sejak tahap awal produksi. Data emisi dihitung sesuai standar internasional ISO 14067 dan diverifikasi melalui penilaian jejak karbon sepanjang siklus hidup produk. M&G mendorong pilihan produk yang lebih ramah lingkungan melalui produk perkantoran sehari-hari.

Sebagai perusahaan pertama di sektor alat tulis dan kantor Tiongkok yang mencatatkan saham di bursa efek dan menerbitkan laporan ESG, M&G terus memperluas inisiatif keberlanjutan dan memperoleh peringkat "B" dari CDP 2025 untuk perubahan iklim. M&G juga tercantum dalam "Sustainability Yearbook 2026" yang dirilis S&P Global, bahkan menjadi satu-satunya perusahaan asal Tiongkok daratan yang menerima pengakuan tersebut.

Berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri alat tulis dan kantor, M&G berinvestasi lebih dari RMB 100 juta setiap tahun untuk riset dan pengembangan, serta memiliki lebih dari 1.400 hak paten. Produk-produk M&G juga sukses meraih penghargaan dari berbagai kompetisi desain industri internasional terkemuka. Sebagai salah satu produsen alat tulis terbesar di dunia, M&G telah tercantum dalam daftar "China's 500 Most Valuable Brands" versi World Brand Lab selama delapan tahun berturut-turut dengan valuasi merek yang mencapai RMB 25,655 miliar.

Dari BFA hingga pasar global, produk M&G kini dipasarkan di lebih dari 100 negara dan wilayah, serta didukung oleh hampir 70.000 gerai ritel di seluruh Tiongkok. M&G terus memperluas jangkauannya di pasar internasional.

