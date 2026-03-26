От BFA миру: M&G отмечает 20-летие истории канцелярских товаров в Китае

БОАО, Китай, 26 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Ежегодная конференция Боаоского азиатского форума 2026 года (BFA) открылась 24 марта в Хайнане, Китай, под девизом «Формирование общего будущего: yовая динамика, новые возможности, новое сотрудничество». Компания Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G, биржевое обозначение 603899), являющаяся назначенным поставщиком канцелярских принадлежностей для форума, поддерживает мероприятие более 20 лет с 2005 года, последовательно поставляя профессиональную высококачественную продукцию. Президент M&G Чэнь Хусюн (Chen Huxiong) снова был приглашен принять участие, присоединившись к правительственным и деловым лидерам со всей Азии и за ее пределами.

В этом году компания M&G представила кобрендовую коллекцию, созданную в сотрудничестве с всемирно признанной художницей Флоренс Бамбергер (Florence Bamberger). Опираясь на космические темы, коллекция включает в себя элементы небесного дизайна для всего спектра продуктов, включая письменные принадлежности, ноутбуки, пеналы и рюкзаки. Набор канцелярских принадлежностей премиум-класса позволяет посетителям испытать мастерство и опыт ведущего китайского бренда канцелярских товаров.

В соответствии с направленностью форума на устойчивое развитие, на мероприятии компания M&G представила серию низкоуглеродных офисов Eco+Office. Разработанная для использования на рабочем месте, коллекция включает переработанные пластмассы для сокращения выбросов у источника. Данные о выбросах рассчитываются в соответствии с международными стандартами ISO 14067 и проверяются путем оценки полного жизненного цикла углеродного следа. M&G поощряет более экологически ответственный выбор с помощью повседневных офисных продуктов.

Будучи первой публичной компанией в секторе канцелярских товаров Китая, которая опубликовала отчет ESG, M&G продолжает расширять свои инициативы в области устойчивого развития, и она получила оценку «B» от CDP 2025 года за изменение климата. Компания M&G также была включена в Ежегодник устойчивого развития S&P Global за 2026 год, став единственной компанией из материкового Китая, выбранной для этого признания.

Обладая более чем 30-летним опытом работы в канцелярской отрасли, M&G ежегодно инвестирует более 100 миллионов юаней в исследования и разработки и имеет более 1400 патентов. Продукция компании отмечена наградами ведущих международных конкурсов промышленного дизайна. Будучи одним из крупнейших в мире производителей канцелярских товаров, M&G уже восемь лет подряд входит в список «500 самых ценных брендов Китая» по версии World Brand Lab со стоимостью бренда 25,655 млрд юаней.

От BFA до рынков по всему миру, продукция M&G продается в более чем 100 странах и регионах при поддержке почти 70 000 торговых точек по всему Китаю. Компания продолжает расширять свое международное присутствие.

