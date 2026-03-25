Od BFA do celého sveta: M&G oslavuje 20 rokov príbehu čínskeho papiernictva
News provided byShanghai M&G Stationery Inc. (M&G)
Mar 25, 2026, 10:37 ET
BOAO, Čína, 25. marec 2026 /PRNewswire/ – Výročná konferencia Boaoského fóra pre Áziu 2026 (BFA) otvorila svoje brány 24. marca v čínskom Hainane na tému „Tvorba spoločnej budúcnosti: nová dynamika, nové príležitosti, nová spolupráca." Spoločnosť Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G, kód akcií 603899) ako poverený dodávateľ kancelárskych potrieb pre toto fórum podporuje toto podujatie už viac ako 20 rokov, od roku 2005, a neustále dodáva profesionálne a vysoko kvalitné produkty. Prezident spoločnosti M&G Chen Huxiong bol opäť pozvaný na podujatie, kde sa stretol s vládnymi a obchodnými lídrami z Ázie aj celého sveta.
Tento rok spoločnosť M&G predstavila kolekciu pod jednou značkou, ktorá vznikla v spolupráci s medzinárodne uznávanou umelkyňou Florence Bamberger. Kolekcia, ktorá čerpá z kozmických tém, obsahuje prvky nebeského dizajnu v celej škále produktov vrátane písacích potrieb, zošitov, peračníkov a batohov. Prémiová sada písacích potrieb umožňuje účastníkom zažiť remeselné spracovanie a expertízu poprednej čínskej značky kancelárskych potrieb.
V súlade so zameraním fóra na udržateľnosť predstavila spoločnosť M&G na podujatí sériu nízkouhlíkových kancelárskych produktov Eco+Office. Kolekcia, určená na použitie na pracovisku, obsahuje recyklované plasty na zníženie emisií pri zdroji. Údaje o emisiách sa vypočítavajú v súlade s medzinárodnými normami ISO 14067 a overujú sa podľa posúdenia uhlíkovej stopy počas celého životného cyklu. Prostredníctvom bežných kancelárskych produktov podporuje M&G ekologickejšie rozhodnutia.
Spoločnosť M&G, prvá verejne kótovaná spoločnosť v čínskom sektore kancelárskeho tovaru, ktorá zverejnila správu ESG, naďalej rozširuje svoje iniciatívy v oblasti udržateľnosti a v rámci programu CDP 2025 na zmiernenie klimatickej zmeny získala hodnotenie „B". Spoločnosť M&G bola tiež zaradená do Ročenky udržateľnosti S&P Global za rok 2026 a stala sa tak jedinou spoločnosťou so sídlom v pevninskej Číne, ktorá toto uznanie získala.
Spoločnosť M&G, ktorá pôsobí v odvetví kancelárskeho tovaru viac ako 30 rokov, investuje ročne viac ako 100 miliónov RMB do výskumu a vývoja a vlastní viac ako 1400 patentov. Jej produkty získali ocenenia na popredných medzinárodných súťažiach priemyselného dizajnu. Spoločnosť M&G, jeden z najväčších svetových výrobcov kancelárskych potrieb, sa už osem rokov po sebe umiestňuje v rebríčku „500 najhodnotnejších značiek Číny" časopisu World Brand Lab s hodnotou značky 25,655 miliardy RMB.
Od BFA až po celosvetové trhy sa produkty M&G predávajú vo viac ako 100 krajinách a regiónoch s podporou takmer 70 000 maloobchodných predajní po celej Číne. Spoločnosť naďalej rozširuje svoju medzinárodnú prítomnosť.
