Od BFA do celého sveta: M&G oslavuje 20 rokov príbehu čínskeho papiernictva

Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G)

Mar 25, 2026, 10:37 ET

BOAO, Čína, 25. marec 2026 /PRNewswire/ – Výročná konferencia Boaoského fóra pre Áziu 2026 (BFA) otvorila svoje brány 24. marca v čínskom Hainane na tému „Tvorba spoločnej budúcnosti: nová dynamika, nové príležitosti, nová spolupráca." Spoločnosť Shanghai M&G Stationery Inc. (M&G, kód akcií 603899) ako poverený dodávateľ kancelárskych potrieb pre toto fórum podporuje toto podujatie už viac ako 20 rokov, od roku 2005, a neustále dodáva profesionálne a vysoko kvalitné produkty. Prezident spoločnosti M&G Chen Huxiong bol opäť pozvaný na podujatie, kde sa stretol s vládnymi a obchodnými lídrami z Ázie aj celého sveta.

Tento rok spoločnosť M&G predstavila kolekciu pod jednou značkou, ktorá vznikla v spolupráci s medzinárodne uznávanou umelkyňou Florence Bamberger. Kolekcia, ktorá čerpá z kozmických tém, obsahuje prvky nebeského dizajnu v celej škále produktov vrátane písacích potrieb, zošitov, peračníkov a batohov. Prémiová sada písacích potrieb umožňuje účastníkom zažiť remeselné spracovanie a expertízu poprednej čínskej značky kancelárskych potrieb.

V súlade so zameraním fóra na udržateľnosť predstavila spoločnosť M&G na podujatí sériu nízkouhlíkových kancelárskych produktov Eco+Office. Kolekcia, určená na použitie na pracovisku, obsahuje recyklované plasty na zníženie emisií pri zdroji. Údaje o emisiách sa vypočítavajú v súlade s medzinárodnými normami ISO 14067 a overujú sa podľa posúdenia uhlíkovej stopy počas celého životného cyklu. Prostredníctvom bežných kancelárskych produktov podporuje M&G ekologickejšie rozhodnutia.

Spoločnosť M&G, prvá verejne kótovaná spoločnosť v čínskom sektore kancelárskeho tovaru, ktorá zverejnila správu ESG, naďalej rozširuje svoje iniciatívy v oblasti udržateľnosti a v rámci programu CDP 2025 na zmiernenie klimatickej zmeny získala hodnotenie „B". Spoločnosť M&G bola tiež zaradená do Ročenky udržateľnosti S&P Global za rok 2026 a stala sa tak jedinou spoločnosťou so sídlom v pevninskej Číne, ktorá toto uznanie získala.

Spoločnosť M&G, ktorá pôsobí v odvetví kancelárskeho tovaru viac ako 30 rokov, investuje ročne viac ako 100 miliónov RMB do výskumu a vývoja a vlastní viac ako 1400 patentov. Jej produkty získali ocenenia na popredných medzinárodných súťažiach priemyselného dizajnu. Spoločnosť M&G, jeden z najväčších svetových výrobcov kancelárskych potrieb, sa už osem rokov po sebe umiestňuje v rebríčku „500 najhodnotnejších značiek Číny" časopisu World Brand Lab s hodnotou značky 25,655 miliardy RMB.

Od BFA až po celosvetové trhy sa produkty M&G predávajú vo viac ako 100 krajinách a regiónoch s podporou takmer 70 000 maloobchodných predajní po celej Číne. Spoločnosť naďalej rozširuje svoju medzinárodnú prítomnosť.

Z BFA na cały świat: Shanghai M&G Stationery Inc. świętuje 20 lat historii chińskiej branży artykułów papierniczych

Z BFA na cały świat: Shanghai M&G Stationery Inc. świętuje 20 lat historii chińskiej branży artykułów papierniczych

Doroczna konferencja Boao Forum for Asia Annual Conference 2026 (BFA) została otwarta 24 marca w Hainan pod hasłem „Kształtowanie wspólnej...
Od BFA po celý svět: M&G už 20 let vypráví příběh čínského papírnictví

Od BFA po celý svět: M&G už 20 let vypráví příběh čínského papírnictví

Dne 24. března byla na čínském ostrově Chaj‑an zahájena výroční konference Boao Forum for Asia Annual Conference 2026 (BFA) pod heslem „Společně...
Office Products

Household, Consumer & Cosmetics

Environmental Products & Services

Retail

