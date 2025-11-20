منصة Xinhua Silk Road: شركة صينية تستفيد من مركز لقطع الغيار في جنوب أفريقيا لتعميق التعاون الصيني الأفريقي

بكين، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- عندما زار وفد من «منتدى وسائل الإعلام ومراكز الفكر في الجنوب العالمي» المستودعَ المركزي لقطع الغيار التابع لـ SANY Group في جنوب أفريقيا مؤخراً، شاهد أعضاء الوفد عن قرب كيف تستفيد الشركة الصينية المصنعة للآلات الهندسية من هذا المركز اللوجستي لتعميق التعاون بين الصين وأفريقيا.

يغطي المستودع المركزي لقطع الغيار مساحة قدرها 11,487 مترًا مربعًا، ويضم حالياً مخزوناً تُقدَّر قيمته بحوالي 300 مليون راند جنوب أفريقي (نحو 17.65 مليون دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر قاعدة للتخزين في الخارج للشركة.

وبفضل تقسيمه إلى ست مناطق وظيفية، يوفّر المستودع دورة تشغيل فعّالة لقطع الغيار، بدءاً من استلام المكونات الخفيفة والثقيلة وصولاً إلى التوزيع عبر الحدود في دول جنوب القارة الأفريقية.

من خلال الاستفادة من تقنية رمز الاستجابة السريعة (رمز (QR ، جرى رقمنة عملية إدارة قطع الغيار الواردة والصادرة بالكامل في المستودع، مما عزّز الكفاءة بأكثر من 100 بالمائة مقارنة بالنماذج التقليدية.

في الوقت الراهن، يمكن تسليم قطع الغيار من المستودع بسرعة إلى دول في جنوب القارة الأفريقية مثل زيمبابوي وبوتسوانا، ويرجع ذلك جزئياً إلى الشراكات مع مشغّلي الخدمات اللوجستية المحليين، وعلى رأسهم شركة EPX ، حيث أسهمت خدمة التوصيل الليلي التي تقدّمها في تحسين سرعة الاستجابة للعملاء بشكل ملحوظ.

يقف خلف هذا التعاون توجّه SANY Group الواضح نحو التوطين، إذ تولي الشركة هذه الاستراتيجية أولوية كبيرة، وفي إطارها تُنشئ قاعدة مواهب متعددة المستويات في جنوب أفريقيا، يقوم فيها بناء القدرات المحلية القائم على احتياجات السوق محل أنماط التدريب التقليدية.

فعلى سبيل المثال، تتمثّل إحدى المهام الأساسية لقاعدة المواهب في إعداد كوادر عملية متخصصة في إدارة المستودعات وصيانة المعدات والتنسيق اللوجستي لمراكز خدمات SANY Group في مختلف أنحاء أفريقيا، بما يلبّي الحاجة الماسّة إلى مهنيين يمتلكون كفاءة فنية عالية وخبرة بالسياقات المحلية.

أما الهدف الأساسي الآخر فيتمثّل في تنمية متخصصين يتقنون التعامل مع المعدات الهندسية المتقدمة وتقنيات الطاقة الجديدة لخدمة الشركات الأفريقية، بما يسهم في الارتقاء التكنولوجي بالسلاسل الصناعية في أفريقيا.

وتتمثّل المهمة الأساسية الثالثة في توفير المهارات المهنية وفرص العمل للشباب الأفريقي، بما يساعد القارة على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وسدّ فجوات المهارات.

ومنذ دخول SANY Group السوق الأفريقية في عام 2002 وحتى عام 2025، حيث تستعد لإطلاق مجمّعها الصناعي في جنوب أفريقيا، ظلّت رحلة الشركة في القارة قائمة على التوطين، بما يضمن أن تصل ثمار التعاون الصيني الأفريقي إلى شرائح أوسع من الشعوب الأفريقية.

الرابط الأصلي: https://en.imsilkroad.com/p/348382.html