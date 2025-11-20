Xinhua Silk Road : une entreprise chinoise s'appuie sur un centre de pièces détachées en Afrique du Sud pour approfondir la coopération sino-africaine

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lorsqu'une délégation du Global South Media and Think Tank Forum est entrée récemment dans l'entrepôt central de pièces détachées du groupe SANY en Afrique du Sud, elle a pu constater comment le fabricant chinois de machines d'ingénierie a tiré parti de la plate-forme logistique pour approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique.

D'une superficie de 11 487 mètres carrés, l'entrepôt central de pièces détachées abrite désormais des stocks d'une valeur d'environ 300 millions de rands sud-africains (environ 17,65 millions de dollars américains), ce qui en fait le plus grand entrepôt de l'entreprise à l'étranger.

Avec six zones fonctionnelles, l'entrepôt a permis une circulation efficace des pièces, depuis la réception des composants pour véhicules légers et lourds jusqu'à la distribution transfrontalière en Afrique australe.

En tirant parti de la technologie du code QR, l'entrepôt a entièrement numérisé le processus de gestion des pièces entrantes et sortantes, augmentant ainsi son efficacité de plus de 100 % par rapport aux modèles traditionnels.

Actuellement, les pièces de l'entrepôt peuvent être livrées rapidement dans des pays d'Afrique australe tels que le Zimbabwe et le Botswana, grâce notamment à des partenariats avec des opérateurs logistiques locaux, en particulier EPX, dont le service d'expédition de nuit a considérablement amélioré la rapidité des livraisons aux clients.

Derrière toutes ces coopérations se trouve l'effort de localisation auquel SANY accorde la priorité, qui permet également d'établir une base de talents à plusieurs niveaux en Afrique du Sud, où le renforcement des capacités locales axé sur la demande remplace la formation conventionnelle.

Par exemple, l'une des principales missions du vivier de talents est de fournir des talents pratiques en matière de gestion d'entrepôt, de maintenance des équipements et de coordination logistique pour les points de service de SANY en Afrique, afin de répondre au besoin critique de professionnels possédant des compétences techniques et une connaissance du terrain.

Un autre objectif essentiel est de former des spécialistes maîtrisant les équipements d'ingénierie de pointe et les nouvelles technologies énergétiques pour les entreprises africaines, afin de stimuler la modernisation technologique des chaînes industrielles africaines.

La troisième mission principale vise à fournir des compétences professionnelles et des possibilités d'emploi aux jeunes Africains, afin d'aider l'Afrique à lutter contre le chômage élevé et les pénuries de main-d'œuvre qualifiée.

Depuis 2002, date à laquelle SANY est entrée sur le marché africain, jusqu'en 2025, date à laquelle son parc industriel en Afrique du Sud est sur le point d'être inauguré, le parcours de l'entreprise en Afrique a été ancré dans la localisation, garantissant que les avantages de la coopération Chine-Afrique profitent à un plus grand nombre d'Africains.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348382.html