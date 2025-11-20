منصَّة Xinhua Silk Road: حوار هونان-أفريقيا يوحّد الرؤى لدعم التبادل الثقافي وتوسيع آفاق التعاون

بكين، 20 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- شهدت مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في 14 نوفمبر انعقاد جلسة للتبادل الثقافي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية-الأفريقية لمنتدى الإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي، تحت عنوان "حوار هونان–أفريقيا: ربط الثقافات من أجل مستقبل مشترك".

توافد مسؤولون ثقافيون وممثلون للإعلام الرئيسي، بالإضافة إلى قيادات الشركات الثقافية وخبراء مراكز الفكر من الصين وأفريقيا، لاستكشاف آفاق وفرص مبتكرة في تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الصيني-الأفريقي.

Zhao Chengxin, Director-General of the Information Office of the Hunan Provincial People's Government, delivers a speech at the event. (Xinhua/Han Xu)

أكَّد Zhao Chengxin، المدير العام لمكتب المعلومات بحكومة مقاطعة هونان الشعبية، أن الروابط بين هونان وأفريقيا متأصلة بعمق في أرضية التوافق الثقافي الخصبة.

وأكَّد Siafa G. Sheriff، رئيس منظمة الصداقة ال ليبيرية-الصينية، على أهمية التكامل الصيني-الأفريقي في إطار التعايش بين الحضارات العالمية.

وأشار إلى أن التبادل بين الحضارتين الصينية والأفريقية لا يقتصر على الثقافة فحسب، بل يشمل أيضًا تشكيل نظام عالمي يتميز بمزيد من التناغم والشمولية.

وكان أبرز ما شهدته الفعالية الإعلان عن إنجازات مراكز الفكر. أصدرت كل من خدمة المعلومات الاقتصادية الصينية (CEIS) التابعة لوكالة أنباء شينخوا، وجامعة سنترال ساوث، وجامعة هونان، وجامعة شيانغتان، وجامعة هونان الزراعية، ومجلس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، أحدث نتائج أبحاثها حول التعاون مع أفريقيا.

أصدر المقر الرئيسي لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية (CEIS) في شنغهاي تقريرًا حول ممارسات هونان واستكشافاتها في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا.

قال Wan Fangming، مدير مركز هونان التابع لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية (CEIS)، إن هونان لطالما سعت لتكون رائدة ومروّجة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، مقدمة خبرة قيّمة في هذا المجال.

اتفق الضيوف الحاضرون على أن التبادلات الثقافية والتعاون الصناعي بين الصين وأفريقيا يحملان آفاقًا واسعة وإمكانات هائلة.

لم يوفر هذا الحدث منصَّة للطرفين لعرض الإنجازات وتبادل الخبرات فحسب، بل أشار أيضًا بوضوح إلى الاتجاه المستقبلي ومنح دفعة قوية لتعزيز التبادلات الثقافية والتعاون الصناعي بين الصين وأفريقيا. باعتبار الثقافة جسرًا وروابط الشعوب قاعدة متينة، يسير التعاون بين الصين وأفريقيا جنبًا إلى جنب نحو مستقبل أقوى وأكثر تقاربًا.

