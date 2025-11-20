Xinhua Silk Road : Le dialogue Hunan-Afrique mobilise la sagesse pour les échanges culturels et la coopération

PÉKIN, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Une session d'échange culturel de la conférence sur le partenariat Chine-Afrique du Global South Media and Think Tank Forum, intitulée Dialogue Hunan-Afrique : connecter les cultures pour un avenir commun, s'est tenue le 14 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Zhao Chengxin, Director-General of the Information Office of the Hunan Provincial People's Government, delivers a speech at the event. (Xinhua/Han Xu)

Des responsables culturels, des représentants des médias grand public, des dirigeants d'entreprises culturelles et des experts de groupes de réflexion de Chine et d'Afrique se sont réunis pour explorer de nouvelles voies et opportunités dans les échanges culturels et la coopération entre la Chine et l'Afrique.

Zhao Chengxin, directeur général du bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Hunan, a déclaré que le lien entre le Hunan et l'Afrique est profondément enraciné dans le sol fertile de la résonance culturelle.

Siafa G. Sheriff, président de l'Organisation de l'amitié Liberia-Chine, a souligné l'importance de l'intégration Chine-Afrique dans la coexistence des civilisations mondiales.

Il a fait remarquer que les échanges entre les civilisations chinoise et africaine ne concernent pas seulement la culture, mais aussi l'élaboration d'un ordre mondial plus harmonieux et plus inclusif.

Le point culminant de l'événement a été la publication des réalisations des groupes de réflexion. Le Service d'information économique de Chine (CEIS) de l'Agence de presse Xinhua, l'Université centrale du Sud, l'Université de Hunan, l'Université de Xiangtan, l'Université agricole de Hunan et le Conseil de promotion économique et commerciale Chine-Afrique ont publié collectivement les résultats de leurs dernières recherches sur la coopération avec l'Afrique.

Le siège du CEIS à Shanghai a publié un rapport sur les pratiques et les explorations du Hunan en matière de coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique.

Wan Fangming, directeur du Centre du Hunan de la CEIS, a déclaré que le Hunan s'est toujours efforcé d'être un pionnier et un promoteur d'une coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique, offrant une expérience précieuse pour une telle coopération.

Les invités présents ont convenu que les échanges culturels et la coopération industrielle entre la Chine et l'Afrique offraient de vastes perspectives et un énorme potentiel.

Cet événement a non seulement permis aux deux parties de présenter leurs accomplissements et de partager leurs expériences, mais il aussi clairement présenté l'orientation et donné un élan aux futurs échanges culturels et à la coopération industrielle entre la Chine et l'Afrique. En prenant la culture comme passerelle et les liens entre les peuples comme fondement, la coopération sino-africaine avance main dans la main vers un avenir commun.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348374.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827172/photo.jpg