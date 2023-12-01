منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA تشهد أكبر ماراثون للأفكار في الإمارات العربية المتحدة: ثلاثة فائزين مع اختراعات لتحسين تقنية Web3

دبي، الإمارات العربية المتحدة،1 ديسمبر / كانون أول 2023/PRNewswire/ -- أبرمت منصة Bybit ، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الأصول المشفّرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة DMCC Crypto مختتمه بذلك أكبر ماراثون للأفكار لتمكين الابتكار في تقنيات Web3 في دبي.

MENA's Largest Hackathon in the UAE: Three Winners with Web3-Improving Inventions

توج التعاون المبرم بين منصة Bybit ومركز DMCC، الذي تم الإعلان عنه في يونيو الماضي لتعزيز التبني الجماعي للعملات المشفرة وتقنيات Web3 في دبي، بأكبر ماراثون للأفكار في منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA. وشمل المارثون الفكري تخصيص جائزة قيمتها 110,000 دولار أمريكي لتعزيز الابتكار في مجال العملات الرقمية داخل منظومة تقنيات Web3، وهو الأمر الذي يُعد إنجازاً هاماً لهذا التعاون.

شهدت المرحلة النهائية لهذا الحدث الكبير قيام عشر فرق رائدة بعرض ابتكاراتها الفريدة في مجالات blockchain متنوعة، بما في ذلك GameFi والتمويل اللامركزي (DeFi) وبنية Web3 والرموز غير القابلة للاستبدال NFTs المخصصة لتعلم Web3، إلى جانب حلول blockchain المستدامة. وأسفرت المنافسة بينهم عن حصول ثلاثة مشاريع بارزة منهم على المراكز الأولى.

وجاءت الشركات الفائزة كما يلي:

شركة Evai.io

فاز مشروع شركة Evai.io بتحدي ابتكار العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة لهذا العام، فهو حل رائد أحدث طفرة هائلة في تقييم فئات الأصول الناشئة مثل العملات الرقمية وDeFi وأصول NFTs. ويضمن هذا الحل تقييم الأصول دون تحيز، وذلك من خلال جمعه بين الأبحاث المالية المراجعة بواسطة الأقران ونمذجة تعلم الآلة المتقدمة ML. تأسست في عام 2019، وهي تتقدم بقدرات توقعية متطورة، تستند إلى توجيهات أستاذة مقيمين في المملكة المتحدة يشرفون على المحاكاة اليومية الخاصة بها. وتقوم تصنيفاتها وإشاراتها بمساعدة إدارة المحافظ الرقمية وروبوتات وبرامج التداول وواجهات برمجة التطبيقات APIs. وتعتبر شركة Evai.io، إحدى الشركات الكبرى المعترف بها من قبل حكومة المملكة المتحدة UK ومؤسساتها، فهي تمتلك القدرة على التكيف لتشمل مجموعة واسعة من الأصول وتقدم نصائح من خلال الندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبة والتقارير المتخصصة.

شركة Pravica

تقدم شركة Pravica، الشركة الفائزة بالمركز الثاني في المارثون الفكري، بنية تحتية متطورة لرسائل Web3.0 التي يمكن إرسالها من نظير إلى نظير، وكذلك البنية التحتية لنقل القيمة. ويضمن النموذج المبتكر للشركة عمليات المراسلة الآمنة عبر شبكات blockchain متنوعة، الأمر الذي يضع معيارًا جديدًا للتواصل الموثوق. وتولي منصة المراسلة اللامركزية مفتوحة المصدر الخاصة بالشركة الأولوية للخصوصية والشفافية، الأمر الذي يتيح إجراء محادثات رقمية جديرة بالثقة. وتضمن الشركة، مع خلال خاصية التشفير القوي وطرق مصادقة المستخدمين الفريدة مثل DIDs ومفاتيح المحفظة، مستوى لا مثيل له من الأمان، الأمر الذي بدوره يوفر للمستخدمين راحة البال التامة أثناء التواصل في مساحة خاصة آمنة.

شركة Timeswap

تقدم شركة Timeswap، الشركة الفائزة بالمركز الثالث في المارثون الفكري، مفهومًا رائدًا من خلال بروتوكول الإقراض والاقتراض اللامركزي داخل DeFi الخاص بها. وقد أحدثت شركة Timeswap، من خلال اعتمادها على نموذج AMM ثلاثي المتغيرات، ثورة في الصناعة من خلال تسهيل عمليات الإقراض والاقتراض في الشبكات العامة لأي من الأصول الرقمية. فبصورة مشابهة للثورة التي أحدثتها شركة Uniswap في بورصة تداول الأصول الرقمية في الشبكات العامة، تقود Timeswap ثورة الإقراض والاقتراض في الشبكات العامة، مستفيدة من نموذج AMM الفريد ثلاثي المتغيرات. ويمثل هذا النهج الرائد خطوة كبيرة في DeFi، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام فرص الإقراض والاقتراض المتنوعة في مجال العملات الرقمية.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد Ben Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي CEO لشركة Bybit، عن حماسته للنتائج التي توصل إليها هذا الحدث، قائلاً: "لقد أظهر هذا المارثون الفكري النابض بالحياة، بالتعاون مع مركز DMCC، مواهب تقنية استثنائية، وسلط الضوء على إمكانات الابتكار الرائعة التي تحظى بها المنطقة. ونحن متحمسون لتعاوننا المستمر مع مركز DMCC وأعضاء مركز Crypto Centre التابع له في المشاريع القادمة."

وقد تبوأت منصة Bybit مكانتها في طليعة المؤسسات التي تعزز كفاءات تقنية Web3 على مستوى العالم، وتزويد الأفراد في جميع أنحاء العالم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في هذه الصناعة بما تشهده من تطورات متلاحقة وسريعة الوتيرة. إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أول دولة عربية تستضيف مثل هذا المارثون الفكري الضخم ليس مجرد مصادفة. فدولة الإمارات العربية المتحدة تقف كمنارة للابتكار، ودائمًا ما تقود مسؤولية المبادرات الرائدة في العالم. ولكون الإمارات دولة تحتضن المساعي الرائدة، تعتمد المنصة في التزامها بدعم وتجهيز المجتمع الإماراتي، وخاصة الشباب، في سعيهم للتميز والاستكشاف في مناطق مجهولة.

تهدف اتفاقية التعاون المبرمة بين منصة Bybit ومركز DMCC إلى دعم وتمكين شركات العملات الرقمية الناشئة. ومن جانبها، تقدم منصة Bybit دعمًا ماليًا كبيرًا يبلغ مجموعه 500,000 درهم إماراتي (أي ما يعادل 136,000 دولار أمريكي) للشركات التي تؤسس وجودها في مركز Crypto Centre التابع لمركز DMCC. كما تندرج منصة Bybit ضمن قائمة شركاء إدراج مركز DMCC، حيث تقدم دعمًا متخصصًا لشركات العملات الرقمية التي تسعى إلى إدراج الأصول الرقمية على نطاق عالمي.

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

تعتبر Bybit ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، وقد جرى تأسيسها عام 2018 وتوفر منصة احترافية يمكن للمستثمرين والمتداولين في مجال العملات الرقمية من خلالها العثور على محرك مطابق فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. وتعتبر المنصة شريكًا فخورًا لأبطال رياضة Formula One من الصانعين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: [email protected]

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.bybit.com

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