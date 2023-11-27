BAE'de MENA'nın En Büyük Hackathon'u: Web3'ü Geliştiren Buluşlarıyla Üç Kazanan

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Bybit

27 Nov, 2023, 07:43 ET

DUBAI, BAE, 27 Kasım 2023 /PRNewswire/— Dünyanın en büyük üçüncü kripto borsası olan Bybit, Dubai'de Web3 yeniliğini güçlendiren çığır açan bir hackathon'u başarıyla tamamlamak için DMCC Crypto Center ile ortaklık kurdu.

Bybit ve DMCC arasında Dubai'de Crypto ve Web3'ün kitlesel benimsenmesini teşvik etmek amacıyla Haziran ayında açıklanan işbirlikçi çaba, MENA bölgesindeki en büyük hackathon ile sonuçlandı. Bahse konu ortaklıkta bir dönüm noktası olan etkinlikte, Web3 ekosistemi içinde kripto inovasyonunu ilerletmeye adanmış 110.000 USD tutarında bir ödül havuzu yer aldı.

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MENA's Largest Hackathon in the UAE: Three Winners with Web3-Improving Inventions
MENA's Largest Hackathon in the UAE: Three Winners with Web3-Improving Inventions

On öncü ekip, hackathon'un son aşamasında GameFi, merkezi olmayan finans (DeFi), Web3 altyapısı, Web3 eğitimi için NFT'ler ve sürdürülebilir blockchain çözümleri dahil olmak üzere çeşitli blockchain alanlarındaki çığır açan yeniliklerini sergiledi. Yarışma, en üst sıralarda yer alan üç öne çıkan projeyle sonuçlandı.

Kazananlar aşağıdaki gibidir:

  • Evai.io 

BAE'deki bu yılki Crypto Innovation Challenge hackaton'unun birincisi, Crypto, DeFi ve NFT'ler gibi gelişmekte olan varlık sınıflarının değerlendirilmesinde devrim yaratan öncü bir çözüm olan Evai.io'dur. Evai.io hakemli finansal araştırmaları en son makine öğrenimi modellemesiyle birleştirerek tarafsız varlık değerlendirmesi sağlar. 2019 yılında kurulan şirket, günlük simülasyonları denetleyen UK'de yaşayan profesörlerin rehberliğinde gelişen tahmin yeteneklerine sahiptir. Uygulamanın derecelendirmeleri ve sinyalleri portföy yönetimine, alım-satım botlarına ve API'lere yardımcı olur. Birleşik Krallık hükümeti ve kurumları tarafından tanınan bu program, daha geniş varlıklara uyum sağlıyor ve web seminerleri, kurslar ve sektör raporları aracılığıyla içgörüler sunuyor.

  • Pravica 

Hackathon'un ikinci kazananı Pravica, son teknoloji ürünü eşler arası Web3.0 mesajlaşma ve değer aktarımı altyapısını tanıtıyor. Yenilikçi modelleri, çeşitli blockchain ağları arasında güvenli mesajlaşmayı sağlayarak güvenilir iletişim için yeni bir standart belirliyor. Pravica'nın merkezi olmayan, açık kaynaklı mesajlaşma platformu, gizliliğe ve şeffaflığa öncelik vererek güvenilir dijital konuşmalara olanak tanır. Güçlü kriptografik şifreleme ve DID'ler ve cüzdan anahtarları gibi benzersiz kullanıcı kimlik doğrulama yöntemleriyle Pravica, eşsiz güvenliği garanti ederek kullanıcılara gerçekten özel ve korumalı bir alanda iletişim kurarken tam bir gönül rahatlığı sunar.

  • Timeswap 

Timeswap, hackathon'un üçüncü kazananı, DeFi içindeki ilk tamamen merkezi olmayan borç verme ve borç alma protokolünü tanıtan çığır açıcı bir konsepti sunuyor. Yenilikçi 3 değişkenli bir AMM tarafından desteklenen Timeswap, herhangi bir kripto varlık için izinsiz ödünç verme ve borç almayı kolaylaştırarak DeFi alanında devrim yaratıyor. Tıpkı Uniswap'in izin gerektirmeyen borsa devrimi gibi, Timeswap, izin gerektirmeyen borç verme ve borç alma işlemlerinde benzersiz 3 değişkenli AMM modellerinden yararlanarak öncülük ediyor. Bu öncü yaklaşım, DeFi'de önemli bir ilerlemeyi işaret ederek kripto alanında çeşitli borç verme ve borç alma fırsatları için kapılar açıyor.

Bybit'in Kurucu Ortak ve CEO'su Ben Zhou, hackathon'un sonuçlarına duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: "DMCC ile işbirliği içinde gerçekleşen canlı hackathon, bölgedeki olağanüstü teknoloji yeteneklerini sergiledi ve bölgedeki dikkate değer inovasyon potansiyelini ortaya koydu. DMCC ve Crypto Centre üyeleriyle gelecek projelerde devam eden işbirliğimizden heyecan duyuyoruz."

Bybit, küresel ölçekte Web3 yeteneklerini geliştirmenin ön saflarında yer alarak, dünya genelinde bireylere bu evrilen ekosistemde yol alabilme becerileri ile güç veriyor. Bu denli anlamlı bir hackaton'un, ilk defa, Arap ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmesi tesadüf değildir. Birleşik Arap Emirlikleri, inovasyon konusunda bir ışık olarak durmakta ve devrim niteliğindeki girişimlere sürekli öncülük etmektedir. Öncü girişimleri kucaklayan bir topluluk olarak, Bybit, özellikle gençlerin mükemmeliyeti arayışlarında ve keşfedilmemiş bölgelere yönelik keşiflerinde BAE topluluğunu destekleme ve donatma taahhüdünde kararlıdır.

Bybit ve DMCC'nin işbirliği, yeni kripto tabanlı iş modellerini güçlendirmeyi amaçlıyor; Bybit, DMCC Kripto Merkezi'nde varlığını kuran işletmelere toplam 500.000 AED (136.000 USD) tutarında önemli mali destek sunuyor. Ek olarak Bybit, merkezin listeleme ortağı olarak hizmet veriyor ve dijital varlıkları küresel ölçekte listelemek isteyen kripto para birimi firmalarına özel destek sağlıyor.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında
Bybit, 2018 yılında kurulan 20 milyon kullanıcısı ile hacim olarak ilk üçte yer alan bir kripto para borsasıdır. Kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunmaktadır. Bybit, Formula 1'in İnşaatçılar ve Sürücüler şampiyonu Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.
Medya iletişimi için lütfen iletişime geçin: [email protected]
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: https://www.bybit.com
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