Крупнейший хакафон прошел в ОАЭ - три победителя с изобретениями по улучшению Web3

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Bybit

01 Dec, 2023, 00:45 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья крупнейшая по объему торгов криптобиржа в мире, в партнерстве с Критпоцентром DMCC Crypto Centre с успехом провела в Дубае прорывной марафон, вдохновляя на инновации в области Web3.

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MENA's Largest Hackathon in the UAE: Three Winners with Web3-Improving Inventions
MENA's Largest Hackathon in the UAE: Three Winners with Web3-Improving Inventions

Совместные усилия Bybit и DMCC, озвученные в июне этого года в поддержку массового внедрения криптовалюты и Web3 в Дубае, вылились в проведение самого крупного в регионе Среднего Востока и Северной Африки хакафона. Призовой фонд данного мероприятия составил USD 110 000 и был предназначен победителям в области инноваций в криптовалюте в рамках экосистемы Web3, знаменуя собой существенный шаг в их партнерстве.

Десять команд-первопроходцев продемонстрировали свои прорывные инновационные продукты в разных блокчейн-доменах, включая GameFi, децентрализованные финансы (DeFi), инфраструктуру Web3, NFTs для образовательных программ Web3, а также устойчивые блокчейн-решения во время финальной стадии хакафона. Соревнование выявило три выдающихся проекта-победителя, занявших призовые места.

Победителями стали:

  • Evai.io

Приз Crypto Innovation Challenge в ОАЭ в этом году завоевала Evai.io, инновационное решение, совершившее революцию в оценке развивающегося класса активов, таких как криптовалюта, DeFi и NFTs. Сочетая в себе проверенные профессионалами финансовые исследования с передовым моделированием машинного обучения, оно гарантирует непредвзятую оценку активов. Основанная в 2019 году компания играет ведущую роль, предоставляя развивающиеся возможности прогнозирования под руководством профессоров из Великобритании, контролирующих ежедневные симуляции. Рейтинги и сигналы системы помогают осуществлять управление портфелем, торговыми ботами и API. Признанная правительством и институтами Великобритании, она адаптируется под более широкий спектр активов и предлагает инсайты через проведение вебинаров, курсов и отраслевые отчеты.

  • Pravica

Pravica, второй победитель хакафона, представляет ультра современную систему обмена сообщениями между участниками Web3.0 и инфраструктуру передачу ценности. Ее инновационная модель гарантирует безопасный обмен сообщениями по разнообразным блокчейн-сетям, задавая новый стандарт зависимой коммуникации. Централизованная открытая платформа обмена сообщениями компании Pravica отдает предпочтение конфиденциальности и прозрачности, давая возможность вести доверенные диджитал-диалоги. Использование компанией Pravica надежного криптографического шифрования и уникальных способов идентификации пользователя, таких как DIDs и ключи к кошелькам гарантирует непревзойденную надежность, предлагая пользователям абсолютное спокойствие при общении в поистине приватном и защищенном пространстве.

  • Timeswap

Timeswap, третий победитель хакафона, представил прорывную концепцию — первый полностью децентрализованный протокол предоставления и получения займов в рамках DeFi. На базе инновационной системы автоматизированного маркет-мейкера (3-variable AMM) по 3-м переменным, Timeswap сдела революцию в ландшафте, ускорив получение и предоставление займов без необходимости получения разрешений в любой криптовалюте. Точно так же, как Uniswap сделал революцию в обмене без получения разрешений, Timeswap первой создала систему получения и предоставления займов без разрешений, используя свою уникальную модель 3-variable AMM. Этот передовой подход знаменует собой веху в DeFi, открывая двери для разнообразных возможностей получения и предоставления займов в криптопространстве.

Бен Чжоу (Ben Zhou), соонователь и главный исполнительный директор Bybit, выразил энтузиазм по поводу результатов хакафона, заявив: «Этот динамичный хакафон, проведенный в коллаборации с DMCC, продемонстрировал исключительные технологические таланты его участников и выявил существенный инновационный потенциал в данном регионе. Мы рады нашему непрекращающемуся сотрудничеству с DMCC и членами ее криптоцентра в будущих проектах».

Bybit находилась на передовой взращивания компетенций в области Web3 в мировом масштабе, предоставляя людям по всему миру навыки для навигации в этом революционном ландшафте. Выбор ОАЭ в качестве первой арабской страны для проведения такого монументального хакафона – это не случайность. ОАЭ являются колыбелью инноваций, занимая лидирующую позицию в прорывных инициативах. Будучи нацией, поддерживающей инновационные начинания, Bybit обдуманно подходит к своему обязательству поддерживать и оснащать данное сообщество, в особенности молодежь, в их стремлении к высшим стандартам и исследовании нехоженых территорий.

Сотрудничество Bybit и DMCC призвано вдохновить появление новых криптовалютных компаний, а Bybit предлагает существенную финансовую поддержку в размере в совокупности AED 500 000 (USD 136 000) для компаний, которые выбрали для себя DMCC Crypto Centre. Помимо этого, Bybit выступает в роли листингового партнера центра, распространяя специализированную поддержку на криптовалютные фирмы, которым необходим листинг их цифровых активов в мировом масштабе.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit является топ три криптовалютной биржей по объему торгов и была учреждена в 2018 году. Она предлагает своим клиентам профессиональную площадку, на которой крипто-инвесторы и трейдеры могут найти ультрабыстрый алгоритм сопоставления обмена криптовалютами, клиентскую поддержку 24/7 и поддержку мультиязыкового сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите: https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

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