HelpMeSee lance un nouveau centre de formation par simulation au Ghana pour faire progresser l'enseignement de la chirurgie de la cataracte en Afrique de l'Ouest.

ACCRA, Ghana, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- HelpMeSee, l'organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre à mettre fin à la cécité due à la cataracte et à la déficience visuelle, annonce l'ouverture d'un nouveau centre de formation à Korle Bu Teaching Hospital à Accra, Ghana. Cette étape marque une nouvelle expansion critique dans l'effort d'élimination de la cécité évitable due à la cataracte dans toute l'Afrique.

The HelpMeSee Eye Surgery Simulator has arrived at Korle Bu Teaching Hospital in Accra, Ghana. Instructor and trainee try out the new cataract surgery training program.

Équipé du simulateur de chirurgie oculaire haute fidélité HelpMeSee, le centre de formation d'Accra est conçu pour répondre aux besoins urgents en matière d'enseignement de la chirurgie ophtalmologique en proposant une formation à la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS) aux résidents et aux chirurgiens en exercice au Ghana et dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Un chirurgien de la cataracte MSICS parfaitement formé peut effectuer jusqu'à 30 000 opérations au cours de sa carrière.

"Ce centre représente plus qu'un centre de formation, c'est un catalyseur de la transformation de l'enseignement de la chirurgie", a déclaré le Dr Nicoletta Fynn-Thompson, médecin en chef de HelpMeSee. "Notre approche de la formation basée sur la simulation permet non seulement d'améliorer les compétences chirurgicales, mais aussi de renforcer la sécurité des patients et les résultats dans toute la région.

Le centre de formation du Ghana sert de :

Un centre national de formation pour améliorer les compétences du personnel ophtalmologique ghanéen.

pour améliorer les compétences du personnel ophtalmologique ghanéen. Un centre d'excellence régional pour l'Afrique de l'Ouest, favorisant les collaborations transfrontalières en matière de formation.

pour l'Afrique de l'Ouest, favorisant les collaborations transfrontalières en matière de formation. Un modèle pour l'intégration réussie de la formation basée sur la simulation dans les programmes de résidence en ophtalmologie sur le continent africain.

"La livraison d'équipements de soins oculaires de haute qualité à nos partenaires nous aide à remplir notre mission, qui est de guérir la cécité évitable", déclare K-T Overbey, PDG du projet Cure Blindness, à propos du rôle de l'ONG dans la récente livraison d'instruments ophtalmologiques à l'hôpital universitaire de Korle Bu au Ghana. "Ces partenariats permettent aux patients de recevoir des soins qui changent leur vie et leur permettent de recouvrer la vue.

Le réseau croissant de centres de formation par simulation HelpMeSee souligne sa mission de combattre la crise mondiale de la cécité due à la cataracte en formant la prochaine génération de chirurgiens de la cataracte compétents. Le centre d'Accra est la dernière étape vers un avenir où des soins ophtalmologiques de qualité seront accessibles à tous, quelle que soit la situation géographique.

À propos de HelpMeSee :

Dans un monde où 100 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes à cause de la cataracte, HelpMeSee, une organisation à but non lucratif relevant de l'IRS 501(c)(3), a pour mission mondiale d'éradiquer la cécité due à la cataracte en développant la formation à la chirurgie manuelle de la cataracte par petite incision (MSICS). Cette procédure sûre et relativement rapide permet d'obtenir des résultats probants à moindre coût. Le système de formation HelpMeSee MSICS comprend une simulation de réalité virtuelle haute fidélité avec retour haptique, des didacticiels sophistiqués, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des aides électroniques à l'apprentissage.

HelpMeSee a été fondé par Al et Jim Ueltschi, qui ont imaginé de construire le système de formation MSICS en incorporant de nombreuses méthodes et techniques utilisées avec succès dans la formation des pilotes commerciaux. Cofondateur d'Orbis International et de FlightSafety International, Al Ueltschi était une icône de l'industrie aéronautique et se consacrait au traitement de la cécité évitable dans les pays en développement. HelpMeSee forme des spécialistes de la cataracte pour s'assurer que toutes les communautés ont accès à des spécialistes MSICS hautement qualifiés. Avec plus de 40 simulateurs et 15 centres de formation dans le monde, HelpMeSee s'associe à des gouvernements, des universités et des innovateurs pour lutter contre la crise mondiale de la cécité due à la cataracte. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.helpmesee.org.

À propos du projet Cure Blindness :

Fondé sous le nom de Himalayan Cataract Project, Cure Blindness Project célèbre aujourd'hui 30 ans de restauration de la vue. Cette mission singulière s'est étendue, depuis ses origines au Népal, à 30 pays qui bénéficient de soins oculaires de haute qualité, d'une éducation et d'une infrastructure de soins oculaires de classe mondiale. En collaboration avec ses partenaires, le projet Cure Blindness a permis de réaliser plus de 1,8 million d'opérations chirurgicales visant à restaurer la vue et a fourni des services de dépistage et des soins de base à plus de 19,1 millions de personnes.

À propos de l'hôpital universitaire de Korle-Bu :

Le Centre ophtalmologique international Lions de l'hôpital universitaire de Korle-Bu est un centre de soins ophtalmologiques tertiaires, de formation et de recherche de premier plan au Ghana et en Afrique subsaharienne. Il propose des services ophtalmologiques complets dans le cadre des soins ophtalmologiques intégrés centrés sur la personne et des meilleures pratiques internationales.

