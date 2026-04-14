Vivatech da un paso más allá en su décimo aniversario

PARIS, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En su 10º aniversario, VivaTech regresa del 17 al 20 de junio de 2026 a la Porte de Versailles y anuncia una expansión. Tras haberse consolidado durante más de diez años como una importante plataforma europea para encuentros entre empresas emergentes, grandes corporaciones, inversores y responsables de la toma de decisiones, el evento presume de un crecimiento de audiencia del 300 %, pasando de 45.000 a más de 180.000 visitantes en 2025 (171 países), con un número de empresas emergentes que se ha triplicado y de inversores que se han multiplicado por doce.

©VivaTech 2026

En 2026, VivaTech ocupará el pabellón 7, distribuido en tres plantas, con un 30 % más de espacio de exposición, el doble de aforo, 15.000 empresas emergentes, más de 1.500 demostraciones, más de 4.000 reuniones de negocios y networking, y un programa de "Sesiones de Consultoría con Inversores" para agilizar las conexiones entre fundadores e inversores internacionales. La edición de 2026 se centrará en los principales retos tecnológicos y geopolíticos de los próximos diez años, en un momento en que la IA se está consolidando como motor de productividad y transformación organizativa.

El programa de esta nueva edición se estructura en torno a cuatro temas centrales: "Inteligencia artificial y productividad", "Ciberseguridad y defensa", "Tecnologías verdes y energía" y "Tecnologías avanzadas". Se anunciarán varias novedades a nivel mundial, incluyendo innovaciones en interfaces cerebro-computadora, exoesqueletos, agentes conversacionales, detección automatizada de vulnerabilidades, soluciones para la transición energética, así como tecnologías cuánticas, espaciales y de realidad extendida.

VivaTech también destaca su dimensión europea, con Alemania designada como "País del Año 2026", y presentando la mayor delegación en la historia de la feria (stand de 800 m², 200 empresas emergentes, numerosos socios federales y regionales, 14 Länder y 12 entidades gubernamentales), enviando una clara señal a favor de la soberanía europea y el liderazgo tecnológico.

Esta décima edición también busca ampliar su alcance al público general. Por primera vez, VivaTech se presentará en los Campos Elíseos el domingo 14 de junio, con una jornada gratuita e inmersiva centrada en la tecnología cotidiana (IA, robótica, movilidad, clima, salud...). El 20 de junio, el Festival VivaTech acercará la tecnología a jóvenes de entre 18 y 35 años a través de contenido sobre IA y sociedad, la economía creativa, los talentos del futuro y un Festival de Carreras Profesionales.

También asistirán ponentes de renombre procedentes de empresas emergentes, grandes corporaciones e instituciones, lo que confirma la ambición de convertir esta décima edición en un evento global imperdible en la encrucijada de la innovación, los negocios y los debates clave sobre el futuro de la tecnología.

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