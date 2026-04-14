VIVATECH CHANGE DE DIMENSION POUR SES 10 ANS

PARIS, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Pour sa 10e édition anniversaire, VivaTech revient du 17 au 20 juin 2026 à la Porte de Versailles et annonce un changement d'échelle. Devenu en dix ans une plateforme européenne majeure de rencontres entre startups, grands groupes, investisseurs et décideurs, l'événement revendique une croissance de 300 % de son audience, passée de 45 000 à plus de 180 000 visiteurs en 2025 (171 pays), avec des startups multipliées par trois et des investisseurs par douze.

©VivaTech 2026

En 2026, VivaTech investit le Hall 7 sur trois étages, avec +30 % de surface d'exposition, des capacités d'assises doublées, 15 000 startups, plus de 1 500 démonstrations, 4 000+ rendez-vous business et networking, et un dispositif « Investors Office Hours » pour accélérer les mises en relation entre fondateurs et investisseurs internationaux. L'édition 2026 mettra l'accent sur les grands enjeux technologiques et géopolitiques des dix prochaines années, au moment où l'IA s'impose comme un moteur de productivité et de transformation des organisations.

La programmation de cette nouvelle édition s'articule autour de quatre thèmes centraux : « AI & Productivity », « Cybersecurity & Defense », « Greentech & Énergie » et « Deeptech ». Plusieurs annonces seront effectuées en avant-premières mondiales, notamment des innovations en interface cerveau-machine, exosquelettes, agents conversationnels, détection automatisée de vulnérabilités, solutions de transition énergétique ou encore technologies quantiques, spatiales et de réalité étendue.

VivaTech souligne également sa dimension européenne, l'Allemagne étant désignée « Country of the Year 2026 », avec la plus grande délégation de l'histoire du salon (stand de 800 m², 200 startups, de nombreux partenaires fédéraux et régionaux, 14 Länder et 12 entités gouvernementales), envoyant un signal fort en faveur de la souveraineté et du leadership technologique européens.

Cette 10ème édition entend aussi élargir son impact auprès du grand public. Pour la première fois, VivaTech investira les Champs-Élysées le dimanche 14 juin, avec une journée gratuite et immersive autour de la tech du quotidien (IA, robots, mobilité, climat, santé…). Le 20 juin, le VivaTech Festival ouvrira la tech aux 18-35 ans via des contenus IA & société, creator economy, talents de demain, et un Festival des carrières.

Des speakers de renom issus de startups, de grandes entreprises et d'institutionnels, seront également présents, confirmant l'ambition de faire de cette 10e édition un rendez-vous mondial au croisement de l'innovation, du business et des débats clés sur l'avenir de la technologie.

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