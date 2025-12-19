Фонд Miral Impact создан в партнерстве с Управлением социального вклада -- Ma'an для защиты окружающей среды и социального воздействия

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Miral, ведущий разработчик захватывающих направлений и впечатлений в Абу-Даби, объявила о создании фонда Miral Impact в партнерстве с Управлением социальных взносов — Ma'an, официальным каналом правительства Абу-Даби, для получения социальных взносов. Этот фонд укрепляет приверженность Miral оказанию ощутимого социального и экологического воздействия на всей территории Абу-Даби и знаменует собой эволюцию стратегии КСО, одновременно укрепляя роль Ma'an в продвижении устойчивой социальной ответственности во всем сообществе.

Miral Impact Fund Launched in Partnership with the Authority of Social Contribution – Ma’an to Champion Environmental Stewardship and Social Impact Speed Speed Miral Impact Fund Launched in Partnership with the Authority of Social Contribution – Ma’an to Champion Environmental Stewardship and Social Impact

Чтобы просмотреть мультимедийный выпуск новостей, нажмите:

https://www.multivu.com/miral/9373451-en-impact-fund-launched-partnership-with-authority-of-social-contribution

В присутствии Его Превосходительства д-ра Мугира Хамиса аль-Хайли (Mugheer Khamis Al Khaili), председателя Департамента развития сообщества Абу-Даби, и Его Превосходительства Мохамеда Халифы аль-Мубарака (Mohamed Khalifa Al Mubarak), председателя Miral, было подписано соглашение о создании Фонда Его Превосходительством Абдуллой аль-Амери (Abdullah Al Ameri), генеральным директором Управления социального вклада – Ma'an, и д-ром Мохамедом Абдаллой аль-Зааби (Mohamed Abdalla Al Zaabi), генеральным директором группы Miral.

Фонд призван стать катализатором ответственного роста и развития сообществ. Он будет сосредоточен на четырех ключевых направлениях: сохранение, искусство и культура, здоровье и благополучие, а также развитие образования и навыков, каждый из которых оказывает измеримое социальное воздействие посредством специальных программ и инициатив. Представляя собой ключевой шаг в решении меняющихся приоритетов Абу-Даби, фонд воплощает в себе приверженность Miral формированию устойчивого и инклюзивного будущего. Он также обеспечивает прозрачную платформу для корпоративного и общественного вклада, создавая долгосрочную ценность.

Д-р Мохамедом Абдаллой аль-Зааби, генеральный директор группы Miral, сказал: «Запуск Фонда Miral Impact знаменует собой определяющий момент в нашем путешествии по формированию направлений и созданию позитивного наследия. На протяжении многих лет мы внедряли социальную ответственность в наш бизнес, и этот фонд является естественным следующим шагом в превращении нашей стратегии КСО в измеримые действия. В соответствии с видением Абу-Даби до 2030 года наше партнерство с Управлением социального вклада — Ma'an будет направлять коллективный вклад на реальное социальное и экологическое воздействие, от сохранения нашей морской жизни и окружающей среды до расширения прав и возможностей наших сообществ и вдохновения будущих поколений».

Первоначальная инициатива фонда, «Стражи Персидского залива», будет осуществляться под руководством Научно-исследовательского и спасательного центра Yas SeaWorld на острове Яс, Абу-Даби, с целью защиты морских экосистем и исчезающих видов, а также обучения будущих лидеров в области охраны природы.

Его Превосходительство Абдулла Хумайд аль-Амери, генеральный директор Управления социального вклада — Ma'an, сказал: «Будучи официальным каналом получения социального вклада, Управление социального вклада — Ma'an собирает и выделяет средства партнерам для поддержки проектов в различных секторах, включая сектор окружающей среды, чтобы напрямую влиять на сообщество. Мы стремимся работать с частным сектором, чтобы поддержать его в достижении целей корпоративной социальной ответственности, подключая его к проектам, которые решают социальные приоритеты и поддерживают развитие сообществ. Благодаря этому партнерству мы продолжаем направлять вклад сообщества на инициативы, которые расширяют возможности сообществ, сохраняют нашу окружающую среду и продвигают видение устойчивого и инклюзивного будущего Абу-Даби».

Фонд управляется совместным Руководящим комитетом Miral и Ma'an при поддержке консультативной группы, которая обеспечивает прозрачность и эффективное использование взносов. В число членов входят д-р Мохамед Абдалла аль-Зааби‏, генеральный директор группы ‏Miral, в качестве председателя; Тагрид Альсаид (Taghrid Alsaeed), исполнительный директор по маркетингу, коммуникациям и мероприятиям Miral, в качестве заместителя председателя; Махмуд Абу Альхайджа (Mahmoud Abu Alhaija), исполнительный директор по финансам Miral; Его Превосходительство Майса Алнувайс (Maysa Alnuwais), исполнительный директор по взаимодействию с общественностью и волонтерству Ma'an; Его Превосходительство Фейсал Альхмуди (Faisal Alhmoudi), исполнительный директор Фонда социальных инвестиций Ma'an; и Эли Дахер (Elie Daher), секретарь Комитета.

Фонд Miral Impact приглашает партнеров, организации и частных лиц присоединиться к построению более устойчивого будущего.

Взносы и предложения можно внести через веб-страницу фонда: miral.ae/miral-impact-fund

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:

Ключевые принципы фонда:

Сохранение . Защита природных экосистем и продвижение устойчивых методов, включая исследования морских водорослей, спасение и реабилитацию морских черепах и хищных птиц, а также содействие будущим лидерам в области охраны природы в рамках инициативы «Стражи Персидского залива» , одновременно укрепляя осведомленность сообщества и экологическое управление в Абу-Даби.

. Защита природных экосистем и продвижение устойчивых методов, включая исследования морских водорослей, спасение и реабилитацию морских черепах и хищных птиц, а также содействие будущим лидерам в области охраны природы в рамках инициативы , одновременно укрепляя осведомленность сообщества и экологическое управление в Абу-Даби. Искусство и культура . Воспитание местных талантов, сохранение наследия и укрепление творческих сообществ для обогащения культурной самобытности Абу-Даби.

. Воспитание местных талантов, сохранение наследия и укрепление творческих сообществ для обогащения культурной самобытности Абу-Даби. Здоровье и благополучие . Улучшение здоровья сообщества за счет профилактической помощи, активного образа жизни и осведомленности о психическом здоровье.

. Улучшение здоровья сообщества за счет профилактической помощи, активного образа жизни и осведомленности о психическом здоровье. Развитие образования и навыков. Развитие будущих талантов и способностей, необходимых для экономики, основанной на знаниях, и обучения на протяжении всей жизни.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2846903/Miral.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2846904/Miral.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2846893/Miral_Logo.jpg