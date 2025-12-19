Miral Impact Fund in Zusammenarbeit mit der Behörde für Soziales Engagement - Ma'an - ins Leben gerufen, um Umweltschutz und soziale Verantwortung zu fördern

ABU DHABI, VAE, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Miral, der führende Entwickler von immersiven Reisezielen und Erlebnissen in Abu Dhabi, hat in Zusammenarbeit mit der Behörde für soziale Beiträge – Ma'an, dem offiziellen Kanal der Regierung von Abu Dhabi für die Entgegennahme sozialer Beiträge, den Miral Impact Fund angekündigt. Dieser Fonds unterstreicht das Engagement von Miral, messbare soziale und ökologische Auswirkungen in ganz Abu Dhabi zu erzielen, und markiert eine Weiterentwicklung seiner CSR-Strategie, während gleichzeitig die Rolle von Ma'an bei der Förderung einer nachhaltigen sozialen Verantwortung in der gesamten Gemeinschaft gestärkt wird.

In Anwesenheit von S.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, Vorsitzender der Abteilung für Gemeindeentwicklung - Abu Dhabi, und S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von Miral, wurde die Vereinbarung zur Gründung des Fonds von S.E. Abdullah Al Ameri, Generaldirektor der Behörde für Sozialbeiträge – Ma'an, und Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO der Miral Group, unterzeichnet.

Der Fonds soll als Katalysator für verantwortungsvolles Wachstum und kommunale Entwicklung dienen. Er wird sich auf vier Hauptpfeiler konzentrieren: Naturschutz, Kunst und Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Bildung und Kompetenzentwicklung – jeder dieser Bereiche erzielt durch gezielte Programme und Initiativen messbare soziale Auswirkungen. Der Fonds stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der sich wandelnden Prioritäten Abu Dhabis dar und verkörpert das Engagement von Miral für die Gestaltung einer nachhaltigen und integrativen Zukunft. Er bietet außerdem eine transparente Plattform für Unternehmens- und Gemeinschaftsbeiträge und schafft so dauerhaften Wert.

Dr. Mohammad Abdalla Al Zaabi, Group CEO von Miral, erklärte: „Die Einführung des Miral Impact Fund stellt einen entscheidenden Moment auf unserem Weg dar, Reiseziele zu gestalten und ein positives Vermächtnis zu schaffen. Im Laufe der Jahre haben wir soziale Verantwortung fest in unserem Unternehmen verankert, und dieser Fonds ist der logische nächste Schritt, um unsere CSR-Strategie in messbare Maßnahmen umzusetzen. Im Einklang mit Abu Dhabis Vision 2030 wird unsere Partnerschaft mit der Behörde für soziale Beiträge – Ma'an – gemeinsame Beiträge für echte soziale und ökologische Veränderungen kanalisieren, von der Erhaltung unserer Meeresfauna und -flora über die Stärkung unserer Gemeinden bis hin zur Inspiration künftiger Generationen."

Die erste Initiative des Fonds, „Guardians of the Arabian Gulf" (Wächter des Arabischen Golfs), wird vom Yas SeaWorld Research & Rescue Center Yas Island in Abu Dhabi geleitet und hat zum Ziel, Meeresökosysteme und gefährdete Arten zu schützen und gleichzeitig zukünftige Führungskräfte im Bereich Naturschutz auszubilden.

Seine Exzellenz Abdullah Humaid Al Ameri, Generaldirektor der Behörde für Sozialbeiträge – Ma'an, erklärte: „Als offizieller Kanal für die Entgegennahme von Sozialbeiträgen sammelt die Behörde für Sozialbeiträge – Ma'an Gelder und stellt diese Partnern zur Verfügung, um Projekte in verschiedenen Bereichen, darunter auch im Umweltbereich, zu unterstützen, die sich direkt auf die Gemeinschaft auswirken. Wir engagieren uns für die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung zu unterstützen. Dies tun wir, indem wir sie mit Projekten zusammenbringen, die sich mit sozialen Prioritäten befassen und die Entwicklung von Gemeinschaften fördern. Durch diese Partnerschaft setzen wir uns weiterhin für Initiativen ein, die Gemeinden stärken, unsere Umwelt schützen und Abu Dhabis Vision einer nachhaltigen und integrativen Zukunft voranbringen."

Der Fonds wird von einem gemeinsamen Lenkungsausschuss von Miral und Ma'an verwaltet, der von einer Beratergruppe unterstützt wird, die für Transparenz und die effektive Verwendung der Beiträge sorgt. Zu den Mitgliedern zählen Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi, Group CEO von Miral, als Vorsitzender; Taghrid Alsaeed, Executive Director of Marketing, Communications & Events bei Miral, als stellvertretende Vorsitzende; Mahmoud Abu Alhaija, Executive Director of Finance bei Miral; S.E. Maysa Alnuwais, Geschäftsführerin für gesellschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit bei Ma'an; S.E. Faisal Alhmoudi, Geschäftsführer des Sozialinvestitionsfonds bei Ma'an; sowie Elie Daher, Sekretär des Ausschusses.

Der Miral Impact Fund lädt Partner, Organisationen und Einzelpersonen ein, sich am Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft zu beteiligen.

Beiträge und Vorschläge können über die Webseite des Fonds eingereicht werden: miral.ae/miral-impact-fund

Säulen des Fonds:

Naturschutz: Schutz natürlicher Ökosysteme und Förderung nachhaltiger Praktiken, einschließlich Seegrasforschung, Rettung und Rehabilitation von Meeresschildkröten und Greifvögeln sowie Förderung zukünftiger Naturschutzführer im Rahmen der Initiative Guardians of the Arabian Gulf (Wächter des Arabischen Golfs), bei gleichzeitiger Stärkung des Bewusstseins der Bevölkerung und des Umweltschutzes in ganz Abu Dhabi.

Kunst und Kultur: Förderung lokaler Talente, Bewahrung des kulturellen Erbes und Stärkung kreativer Gemeinschaften zur Bereicherung der kulturellen Identität Abu Dhabis.

Gesundheit und Wohlbefinden: Förderung der Gesundheit in der Gemeinschaft durch präventive Maßnahmen, aktive Lebensführung und Sensibilisierung für psychische Gesundheit.

: Förderung der Gesundheit in der Gemeinschaft durch präventive Maßnahmen, aktive Lebensführung und Sensibilisierung für psychische Gesundheit. Bildung und Kompetenzentwicklung: Entwicklung künftiger Talente und Fähigkeiten, die für eine wissensbasierte Wirtschaft und lebenslanges Lernen benötigt werden.

