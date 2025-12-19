पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए Authority of Social Contribution - Ma'an के साथ भागीदारी में Miral Impact Fund लॉन्च किया गया

Miral

Miral

19 Dec, 2025

अबू धाबी, UAE, 19 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- अबू धाबी में मनमोहक गंतव्यों और अनुभवों के अग्रणी सृजनकर्ता Miral ने Authority of Social Contribution - Ma'an, अबू धाबी सरकार के सामाजिक योगदान प्राप्त करने के आधिकारिक चैनल के साथ भागीदारी में Miral Impact Fund की घोषणा की है। यह Fund पूरे अबू धाबी में मापनीय सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव प्रदान करने के लिए Miral की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और इसकी CSR रणनीति के विकास को चिह्नित करने के साथ-साथ पूरे समुदाय में स्थायी सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाने में Ma'an की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

मल्टीमीडिया समाचार विज्ञप्ति देखने के लिए कृपया क्लिक करें: 
https://www.multivu.com/miral/9373451-en-impact-fund-launched-partnership-with-authority-of-social-contribution

अबू धाबी में सामुदायिक विकास विभाग के अध्यक्ष, H.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, और Miral के अध्यक्ष, H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, की उपस्थिति में Authority of Social Contribution - Ma'an के महानिदेशक, H.E. Abdullah Al Ameri, और Miral Group के CEO, Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi, द्वारा Fund की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस Fund का उद्देश्य जिम्मेदार विकास और सामुदायिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करना है। यह चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगा: संरक्षण, कला & संस्कृति, स्वास्थ्य & कल्याण, और शिक्षा & कौशल विकास, इनमें से प्रत्येक समर्पित कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से मापनीय सामाजिक प्रभाव प्रदान करता है। अबू धाबी की बदलती प्राथमिकताओं को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हुए, यह Fund एक स्थायी और समावेशी भविष्य को आकार देने के लिए Miral की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्थायी मूल्य का सृजन करते हुए यह कॉरपोरेट और सामुदायिक योगदान के लिए एक पारदर्शी प्लेटफ़ार्म भी प्रदान करता है।

Miral ग्रुप के CEO, Dr. Mohammad Abdalla Al Zaabi, ने कहा: "Miral Impact Fund का शुभारंभ गंतव्यों को आकार देने और एक सकारात्मक विरासत बनाने की हमारी यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। पिछले कुछ वर्षों में, हमनें अपने बिज़नेस में सामाजिक जिम्मेदारी को समाहित किया है, और यह Fund हमारी CSR रणनीति को मापनीय कार्यवाही में बदलने की दिशा में अगला स्वाभाविक कदम है। अबू धाबी के Vision 2030 के अनुरूप, Authority of Social Contribution - Ma'an के साथ हमारी भागीदारी हमारे समुद्री जीवन एवं पर्यावरण का संरक्षण करने से लेकर हमारे समुदायों को सशक्त बनाने तथा भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने सहित सामूहिक योगदान को वास्तविक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की ओर निर्देशित करेगी।"

इस Fund की पहली पहल, 'Guardians of the Arabian Gulf' का अबू धाबी के यास द्वीप में स्थित Yas SeaWorld Research & Rescue Center द्वारा नेतृत्व किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भविष्य के संरक्षण अग्रणीयों को प्रशिक्षित करते हुए समुद्री इकोसिस्टम और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना है।

Authority of Social Contribution - Ma'an, के महानिदेशक, His Excellency Abdullah Humaid Al Ameri, ने कहा: "सामाजिक योगदान प्राप्त करने के आधिकारिक चैनल के रूप में, Authority of Social Contribution - Ma'an पर्यावरण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को सपोर्ट करने के लिए समुदाय को सीधा प्रभावित करने हेतु भागीदारों के लिए धन जुटाता और वितरित करता है। हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित हैं ताकि उन्हें सामाजिक प्राथमिकताओं को संबोधित करने और सामुदायिक विकास का समर्थन करने वाली परियोजनाओं से जोड़कर उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकें। इस भागीदारी के माध्यम से, हम सामुदायिक योगदान को समुदायों को सशक्त बनाने, हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने और एक स्थायी और समावेशी भविष्य के लिए अबू धाबी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली पहलों की ओर निर्देशित करते हैं।"

इस फंड का संचालन Miral और Ma'an के पारदर्शिता और योगदान के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने वाले एक परामर्शी ग्रुप द्वारा समर्थित संयुक्त संचालन समिति द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों में अध्यक्ष की भूमिका में Miral Group के CEO‏, Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi‏; उपाध्यक्ष की भूमिका में, Miral में मार्केटिंग, संचार और इवेंट्स के कार्यकारी निदेशक, Taghrid Alsaeed; Miral के वित्त के कार्यकारी निदेशक, Mahmoud Abu Alhaija; Ma'an में सामुदायिक सहभागिता और स्वयंसेवा की कार्यकारी निदेशक, H.E. Maysa Alnuwais;  Ma'an में  सामाजिक निवेश कोष के कार्यकारी निदेशक,  H.E. Faisal Alhmoudi; और समिति सचिव, Elie Daher, शामिल हैं।

Miral Impact Fund भागीदारों, संगठनों और व्यक्तियों को अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।

Fund के वेबपेज के माध्यम से निम्न पते पर योगदान और प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं: miral.ae/miral-impact-fund

संपादकों के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

Fund के स्तंभ:

  • संरक्षण: Guardians of the Arabian Gulf की पहल के तहत प्राकृतिक इकोसिस्टमों की सुरक्षा और समुद्री-घास अनुसंधान, समुद्री-कछुआ और शिकारी-पक्षियों के बचाव और पुनर्वास सहित टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना, तथा पूरे अबू धाबी में सामुदायिक जागरूकता और पर्यावरणीय प्रबंधन को मजबूत करना।
  • कला & संस्कृति: अबू धाबी की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध बनाने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं का विकास, विरासत का संरक्षण और रचनात्मक समुदायों को मजबूत बनाना।
  • स्वास्थ्य & कल्याण: निवारक देखभाल, सक्रिय जीवनशैलियों और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
  • शिक्षा & कौशल विकास: ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और आजीवन शिक्षण के लिए आवश्यक भविष्य की प्रतिभाओं और क्षमताओं का विकास करना।

वीडियो - https://mma.prnewswire.com/media/2846903/Miral.mp4
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2846904/Miral.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2846893/Miral_Logo.jpg

