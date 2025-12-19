Le Miral Impact Fund est lancé en partenariat avec l'Authority of Social Contribution - Ma'an pour promouvoir la gestion de l'environnement et l'impact social

ABU DHABI, EAU, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Miral, le principal créateur de destinations et d'expériences immersives à Abu Dhabi, a annoncé la création du Miral Impact Fund, en partenariat avec l'Authority of Social Contribution - Ma'an, le canal officiel du gouvernement d'Abu Dhabi pour recevoir les contributions sociales. Ce fonds renforce l'engagement de Miral à produire un impact social et environnemental mesurable à Abu Dhabi et marque une évolution de sa stratégie de RSE tout en renforçant le rôle de Ma'an dans la promotion d'une responsabilité sociale durable dans l'ensemble de la communauté.

En présence de S.E. Dr Mugheer Khamis Al Khaili, président du département du développement communautaire d'Abu Dhabi, et de S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de Miral, l'accord pour la création du Fonds a été signé par S.E. Abdullah Al Ameri, directeur général de l'Authority of Social Contribution - Ma'an et le Dr Mohamed Abdalla Al Zaabi, PDG du groupe Miral.

Le Fonds est conçu pour servir de catalyseur à une croissance responsable et au développement de la communauté. Il s'articulera autour de quatre grands axes : conservation, art et culture, santé et bien-être, et éducation et développement des compétences, chacun ayant un impact social mesurable par le biais de programmes et d'initiatives spécifiques. Représentant une étape clé dans la prise en compte de l'évolution des priorités d'Abu Dhabi, le fonds incarne l'engagement de Miral à façonner un avenir durable et inclusif. Il fournit également une plateforme transparente pour les contributions des entreprises et de la communauté, créant ainsi une valeur durable.

Mohammad Abdalla Al Zaabi, PDG du groupe Miral, déclare : « Le lancement du Miral Impact Fund marque une étape clé dans notre démarche visant à façonner les destinations et à créer un héritage positif. Au fil des années, nous avons intégré la responsabilité sociale dans nos activités, et ce fonds constitue la prochaine étape naturelle pour transformer notre stratégie de RSE en actions mesurables. S'inscrivant dans la Vision 2030 d'Abou Dhabi, notre partenariat avec The Authority of Social Contribution - Ma'an permettra de canaliser les contributions collectives vers un impact social et environnemental réel, allant de la conservation de la vie marine et de l'environnement à l'autonomisation de nos communautés et à l'inspiration des générations futures. »

L'initiative inaugurale du Fonds « Guardians of the Arabian Gulf » sera menée par le Yas SeaWorld Research & Rescue Center de l'île de Yas, à Abu Dhabi, et visera à protéger les écosystèmes marins et les espèces menacées tout en formant les futurs responsables de la conservation.

Son Excellence Abdullah Humaid Al Ameri, directeur général de l'Authority of Social Contribution - Ma'an, avance : « En tant que canal officiel de réception des contributions sociales, l'Authority of Social Contribution - Ma'an collecte et distribue des fonds à des partenaires pour soutenir des projets dans divers secteurs, y compris celui de l'environnement, afin d'avoir un impact direct sur la communauté. Nous sommes déterminés à travailler avec le secteur privé pour l'aider à atteindre ses objectifs en matière de responsabilité sociale des entreprises en l'associant à des projets qui répondent à des priorités sociales et soutiennent le développement des communautés. Grâce à ce partenariat, nous continuons à orienter les contributions communautaires vers des initiatives qui renforcent les communautés, préservent notre environnement et font progresser la vision d'Abu Dhabi pour un avenir durable et inclusif. »

Le Fonds est géré par un comité de pilotage commun à Miral et à Ma'an, soutenu par un groupe consultatif qui veille à la transparence et à l'utilisation efficace des contributions. Les membres comprennent Mohamed Abdalla Al Zaabi, PDG du groupe Miral, en tant que président, Taghrid Alsaeed, directrice exécutive du marketing, de la communication et des événements chez Miral, en tant que vice-présidente, Mahmoud Abu Alhaija, directeur exécutif des finances chez Miral, H.E. Maysa Alnuwais, directrice exécutive de l'engagement communautaire et du volontariat, Ma'an, S.E. Faisal Alhmoudi, directeur exécutif du Social Investment Fund, Ma'an, et Elie Daher, secrétaire du Comité.

Le Miral Impact Fund invite les partenaires, les organisations et les particuliers à les rejoindre afin de construire un avenir plus durable.

Les contributions et les propositions peuvent être effectuées sur la page web du fonds : miral.ae/miral-impact-fund

NOTES IMPORTANTES À L'ATTENTION DES RÉDACTEURS :

Piliers du Fonds :

Conservation : protéger les écosystèmes naturels et promouvoir des pratiques durables, notamment la recherche sur les herbiers marins, le sauvetage et la réhabilitation des tortues de mer et des oiseaux de proie, et encourager les futurs responsables de la conservation dans le cadre de l'initiative Guardians of the Arabian Gulf , tout en renforçant la sensibilisation de la communauté et la gestion de l'environnement dans tout Abu Dhabi.

: protéger les écosystèmes naturels et promouvoir des pratiques durables, notamment la recherche sur les herbiers marins, le sauvetage et la réhabilitation des tortues de mer et des oiseaux de proie, et encourager les futurs responsables de la conservation dans le cadre de l'initiative , tout en renforçant la sensibilisation de la communauté et la gestion de l'environnement dans tout Abu Dhabi. Art et culture : encourager les talents locaux, préserver le patrimoine et renforcer les communautés créatives afin d'enrichir l'identité culturelle d'Abu Dhabi.

: encourager les talents locaux, préserver le patrimoine et renforcer les communautés créatives afin d'enrichir l'identité culturelle d'Abu Dhabi. Santé et bien-être : améliorer la santé de la communauté par des soins préventifs, des modes de vie actifs et la sensibilisation à la santé mentale.

: améliorer la santé de la communauté par des soins préventifs, des modes de vie actifs et la sensibilisation à la santé mentale. Éducation et développement des compétences : développer les talents et les capacités futurs, nécessaires à une économie fondée sur la connaissance et à l'apprentissage tout au long de la vie.

