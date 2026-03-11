Le soutien politique et l'innovation technologique augmentent les revenus des agriculteurs dans la province de Guangdong, déclare un député de l'Assemblée nationale populaire à un journaliste égyptien.

CANTON, Chine, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- La réunion législative annuelle de la Chine se déroule à Pékin du 5 au 12 mars, attirant l'attention du monde entier, y compris celle des partenaires médiatiques internationaux de South.

South a recueilli les questions des membres de la plateforme de coopération médiatique de la route maritime de la soie et les a soumises aux députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP) pour qu'ils y répondent.

Dans cet épisode de Dialogue Beyond Borders (Dialogue au-delà des frontières), un journaliste de Cairo 24 demande comment l'Égypte pourrait tirer parti de l'expérience de la Chine en matière de revitalisation rurale.

Liu Xiaodi, reporter de South, pose la question à Chen Hui, député de l'ANP, qui dirige une entreprise de mandarines Gonggan dans la région rurale de Guangdong. Son histoire donne un aperçu de la manière dont la Chine revitalise ses campagnes grâce à des mesures de soutien et à l'innovation technologique et de ce que des pays en développement comme l'Égypte pourraient apprendre.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=P-dgQ76TnrU

