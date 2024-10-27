نظام A Series من شركة Hinen: يتبوأ ريادة معايير الأمن والسلامة في معرض All Energy Australia لعام 2024

ملبورن، أستراليا، 27 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة، أصبحت الحاجة إلى حلول آمنة وموثوقة لتخزين الطاقة المنزلية أكثر أهميةً من أي وقت مضى. وفي إطار التزامها بتعزيز الأمان في هذا المجال، عرضت شركة Hinen أحدث أنظمتها المتكاملة للتخزين المنزلي للطاقة A Series في جناحها رقم K113 في معرض All Energy Australia 2024. ويُعتبر هذا المعرض هو أكبر معرض لأنظمة وحلول الطاقة المتجددة في أستراليا، ويُعد منصة مثالية لشركة Hinen لاستعراض خصائص الأمان المتقدمة التي تقدمها، والتي تضع معايير جديدة في تكنولوجيا تخزين الطاقة المنزلية.

حماية متعددة لأقصى درجات الأمان

Hinen All-in-one Residential Storage System Hinen Aerosol Fire Extinguisher

يتبنى نظام A Series من شركة Hinen آليات حماية متعددة تشمل الحماية من الشحن الزائد والتفريغ الزائد وحماية من الماس الكهربائي، مع تصميم مقاوِم للغبار والماء بتصنيف حماية IP65، مما يجعله قادرًا على تحمل الظروف المناخية القاسية ودرجات الحرارة القصوى (من -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية)، بالإضافة إلى مقاومة الظروف الجوية المختلفة على غرار الفيضانات والثلوج والحرارة الشديدة، الأمر الذي يضمن منع المخاطر المحتملة بشكل فعال في الظروف المناخية القاسية. وقد حاز هذا المنتج العديد من الشهادات الدولية المرموقة، بما في ذلك شهادة CB وشهادة CE وشهادة UKCA، وغيرها من الشهادات، ويوفر ضمانًا لمدة 10 سنوات، مما يضمن راحة البال للمستخدمين ويعزز ثقتهم في أداء المنتج.

بطاريات متميزة لمتانة وأمان عاليَين

تعتمد شركة Hinen على خلايا بطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) من الدرجة الأولى، المعروفة باستقرارها الحراري الفائق ومستويات الأمان العالية التي توفرها، حيث إن بطاريات Hinen هذه أثبت متانة وأمانًا استثنائيَّين بعض خضوعها لاختبارات صارمة على غرار اختبارات الثقب، والضغط، والسقوط، كما أن درجة حرارتها العالية للتحلل الحراري وعدم انبعاث الأكسجين أثناء الاحتراق يقللان من احتمالية نشوب الحرائق ويعززان أمانها بشكل كبير.

حماية محول الطاقة بخمس طبقات للسلامة الذكية

1) حماية فصل الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV: مزوّد بمفتاح يدوي لتشغيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتصميم يمنع الاتصال العكسي، مما يضمن سلامة الأجهزة.

2) حماية من أخطاء التأريض: مزوّد بنظام الكشف عالي الدقة والمراقبة في الوقت الفعلي لأنظمة التأريض الأرضية، مع خاصية الفصل الفوري للتيار عند حدوث تسرب لتوفير حماية مزدوجة.

3) حماية من زيادة التيار المستمر: تمنع الحمل الزائد والماس الكهربائي، مما يضمن التشغيل المستقر للجانب الخاص بالتيار المستمر.

4) حماية من زيادة جهد التيار المستمر من النوع الثاني: تعمل على كبح الزيادة المفاجئة في جهد التيار للأجهزة التي تعمل بالتيار المستمر، مما يحمي المكونات الداخلية لمحول الطاقة.

5) حماية من زيادة التيار المتردد من النوع الثالث: تقاوم تقلبات الشبكة الكهربائية، مما يضمن استقرار ونقاء الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها.

حماية ثلاثية للدوائر الكهربائية لتعزيز الأمان

يعتمد نظام إدارة البطاريات الذكي BMS على توفير حماية شاملة للبطارية من خلال مراقبة ومنع المخاطر المحتملة مثل ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة التيار، وارتفاع الجهد. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم النظام تصميمًا احتياطيًّا مزدوجًا للطاقة لضمان استمرارية التشغيل ومنع الإغلاق في حال حدوث عطل في إحدى وحدات الطاقة. كما تعتمد حماية نظام إدارة البطاريات الذكي BMS على دوائر أمان ثلاثية باستخدام البرامج والأجهزة وصمام أمان رئيسي، مما يضمن كفاءة التشغيل واستقراره.

طفاية حريق ذكية بالهباء الجوي للاستجابة السريعة للحرائق

تأتي كل وحدة بطارية مع طفاية حريق ذكية تعمل بالهباء الجوي. يتم تفعيل الطفاية تلقائيًّا خلال 15 ثانية من اكتشاف عطل في البطارية يتسبب في حريق، حيث تطلق عامل إطفاء فعالًا بالهباء الجوي لإخماد الحريق بسرعة. وتساهم هذه الاستجابة الفورية في توفير وقت ثمين للمستخدمين للإخلاء وتقليل الأضرار في الممتلكات إلى الحد الأدنى.

تقنية استشعار متقدمة للمراقبة والرصد الدقيقَين

تتميز أنظمة شركة Hinen بتقنية استشعار متقدمة، حيث يتم توزيع نقاط أخذ عينات مستقلة لكل خلية بطارية، مما يحقق إدارة حرارية شاملة ويضمن التنبيه المبكر والحماية في المراحل الأولية للتحلل الحراري. يعتمد النظام على تصميم هيكلي ثنائي المستويات، حيث تعمل وحدة التحكم الرئيسية (BCU) ووحدة التحكم الثانوية (BMU) بالتنسيق مع رقائق AFE من فئة المركبات، مما يتيح مراقبة دقيقة في الوقت الفعلي لجهد البطارية عبر درجة حرارتها، مما يعزز استقرار النظام وأمانه.

تطبيق ذكي للمراقبة عن بُعد

يمكن للمستخدمين عرض حالة تشغيل البطارية في الوقت الفعلي، بما في ذلك معرفة الجهد والتيار ودرجة الحرارة وغيرها من المعلمات الرئيسية، وتلقِّي تنبيهات فورية من خلال تطبيق Hinen الذكي. تُسهل هذه الميزة إدارة النظام بصفة يومية وتُمكِّن المستخدمين من اكتشاف المشكلات المحتملة ومعالجتها بسرعة، مما يمنع توسع المخاطر الأمنية.

إيقاف الطاقة في حالات الطوارئ والتجاوز اليدوي لضمان السلامة الفورية

في حالات الطوارئ، يمكن للمستخدمين قطع التيار الكهربائي بسرعة من خلال مفتاح إيقاف الطاقة في حالات الطوارئ، مما يوقف تشغيل الأجهزة أو الأنظمة ذات الصلة بأسرع وقت ممكن لضمان سلامة الأشخاص والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، تضمن خاصية التجاوز اليدوي ربط الأحمال بنظام الطاقة EPS في الشبكة مباشرةً في حالة تعطل الأجهزة أو وجود إنذارات، مما يضمن استمرار تدفق التيار الكهربائي دون انقطاع ويخفف من مخاوف المستخدمين من انقطاع التيار.

الخاتمة:

يُعَدّ نظام تخزين الطاقة الشامل A Series من Hinen، مع تصميمه الشامل للسلامة وأدائه الفائق وخدمة العملاء المتميزة، نظامًا رائدًا في مجال تخزين الطاقة المنزلية. إن اختيار Hinen يعني اختيار حل تخزين طاقة منزلي آمن، وموثوق، وذكي.

نبذة عن شركة Hinen

تأسست مجموعة Hinen في عام 2004 وهي شركة إلكترونيات مدرجة في البورصة (تحت رمز: 300787)، معروفة بقدراتها الرائدة في تطوير المنتجات وقوتها في مجالَي البحث والتطوير R&D وتقنياتها التصنيعية المتقدمة. وتختص شركة Hinen New Energy، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة، بمجالَي البحث والتطوير R&D وإنتاج وبيع حلول تخزين الطاقة المنزلية. وتُعَدّ الشركة من بين الشركات القليلة في هذا القطاع التي تمتلك قدرات متكاملة في مجالَي البحث والتطوير R&D لكلٍّ من محولات الطاقة والبطاريات. تلتزم شركة Hinen بتحقيق استقلال الطاقة المنزلية على مستوى العالم وجعله حقيقة ملموسة. ومن أجل تلبية احتياجات السوق العالمية بشكل أفضل، قامت Hinen بتأسيس فروع لها في عدة مناطق حول العالم، مما يتيح لها تقديم خدمات مهنية ومحلية تلبي تطلعات عملائها بكفاءة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2539340/Hinen_All_in_one_Residential_Storage_System.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2539341/Hinen_Aerosol_Fire_Extinguisher.jpg