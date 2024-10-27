Серия A компании Hinen: новаторские стандарты безопасности на All Energy Australia 2024

МЕЛЬБУРН, Австралия, 27 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- По мере роста сегмента производства энергии из возобновляемых источников потребность в безопасных и надежных домашних решениях для хранения энергии приобретает первостепенную важность. На выставке All Energy Australia 2024 компания Hinen демонстрирует свою приверженность безопасности, представив на стенде K113 комплексную систему RESS серии A. Это мероприятие, главная выставка Австралии, посвященная возобновляемой энергии, служит для компании Hinen площадкой, позволяющей продемонстрировать, как ее инновационные функции безопасности становятся новым образцом технологий накопления и хранения энергии в домашних условиях.

Hinen All-in-one Residential Storage System Hinen Aerosol Fire Extinguisher

Многочисленные функции защиты для непревзойденной безопасности

В серии A компании Hinen реализован ряд механизмов защиты, включая защиту от чрезмерной зарядки, разрядки и короткого замыкания, пыле- и водонепроницаемую конструкцию со степенью защиты IP65, выдерживающую экстремальные температуры (от -20 до +60 ℃) и такие погодные условия, как наводнения, снег и экстремальная жара, эффективно предотвращая потенциальные риски, связанные с экстремальными условиями. Продукт прошел сертификацию многими авторитетными международными организациями, включая CB, CE, UKCA и другие, а также предлагает 10-летнюю гарантию, обеспечивающую беспроблемную эксплуатацию для пользователей.

Аккумуляторы премиум-класса, обеспечивающие долговечность и безопасность

Компания Hinen использует литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторные элементы высшего уровня, известные своей исключительной термической стабильностью и безопасностью. Пройдя строгие испытания, включая испытания на прокол, сжатие, падение и другие, батареи Hinen демонстрируют исключительную долговечность и безопасность. Их высокая температура теплового разгона и отсутствие выделения кислорода, который может поддерживать горение при пожаре, дополнительно снижают риск возникновения пожаров.

Пятиуровневая защита инвертора для обеспечения интеллектуальной безопасности

1. Защита отключением фотоэлементов: наличие ручного выключателя фотоэлементов и конструкция с защитой от обратного подключения для обеспечения безопасности оборудования.

2. Защита от замыкания на землю: высокоточное обнаружение замыканий и мониторинг заземления системы в режиме реального времени с отключением при утечке для обеспечения двойной защиты.

3. Защита шины постоянного тока: предотвращает перегрузку и короткие замыкания, обеспечивая стабильную работу стороны постоянного тока.

4. Защита от перенапряжений постоянного тока типа II: эффективно подавляет скачки напряжения на стороне постоянного тока, защищая внутренние компоненты инвертора.

5. Защита от перенапряжений переменного тока типа III: устойчива к колебаниям напряжения в электросети, обеспечивает стабильный и чистый выход электроэнергии.

Защита тройной цепью безопасности

Интеллектуальная система управления BMS обеспечивает комплексную защиту аккумуляторной батареи не только путем мониторинга и предотвращения потенциальных рисков, такие как перегрев, перегрузка по току и перенапряжение, но также за счет конструкции с двойным резервированием питания для предотвращения отключения системы из-за единичного сбоя питания. Система управления батареями (BMS) защищена тройными цепями безопасности с использованием программного и аппаратного обеспечения и главного предохранителя, что обеспечивает ее эффективную и стабильную работу.

Интеллектуальный аэрозольный огнетушитель, обеспечивающий быстрое пожаротушение

Каждый модуль батареи оснащен интеллектуальным аэрозольным огнетушителем. Его можно быстро активировать в течение 15 секунд при обнаружении неисправности батареи, он автоматически выпускает эффективное аэрозольное огнетушащее вещество для быстрого пожаротушения, давая пользователям драгоценное время для эвакуации и сводя к минимуму ущерб имуществу.

Передовая сенсорная технология, обеспечивающая точный мониторинг

Система Hinen оснащена передовой сенсорной технологией с независимыми точками отбора проб в каждом аккумуляторном элементе, что обеспечивает всестороннее управление температурой аккумуляторных элементов, а также своевременное раннее предупреждение и защиту на начальном этапе теплового разгона. Двухуровневая архитектура, состоящая из основного блока управления батареей (BCU) и вторичного блока управления модулями батареи (BMU), которые работают вместе с микросхемами AFE автомобильного класса, обеспечивает точный мониторинг в реальном времени напряжения в полном температурном диапазоне батареи, что дополнительно повышает стабильность и безопасность системы.

Приложение Smart APP для удаленного мониторинга

Пользователи могут видеть рабочее состояние батареи в режиме реального времени, включая напряжение, ток, температуру и другие ключевые параметры, и получать мгновенные оповещения через приложение Hinen Smart APP. Эта функция не только повышает удобство ежедневного управления для пользователей, но также позволяет своевременно обнаруживать и устранять потенциальные проблемы, избегая распространения угроз безопасности.

Аварийное отключение питания и ручная перемычка для немедленного обеспечения безопасности

В аварийных ситуациях пользователи могут быстро отключить электропитание с помощью аварийного выключателя, как можно быстрее остановив работу связанных устройств или систем, чтобы обеспечить безопасность людей и оборудования. Кроме того, функция ручной перемычки гарантирует быстрое подключение нагрузок аварийной защиты к электросети в случае отказа устройства или аварийных сигналов, обеспечивая бесперебойное питание и устраняя проблемы отключения электроснабжения пользователей.

Заключение

Серия систем Hinen A RESS за счет комплексной структуры безопасности, превосходной производительности и внимательного обслуживания клиентов лидирует в области домашних систем хранения энергии. Выбор изделий Hinen означает выбор безопасного, надежного и интеллектуального домашнего решения для хранения энергии.

О компании Hinen

Hinen Group, основанная в 2004 году, является зарегистрированной на бирже компанией, специализирующейся на производстве электроники (биржевой код 300787), известной лидирующими возможностями своей продукции, мощной системой НИОКР и производственными технологиями. Hinen New Energy, ее дочерняя компания, специализируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже домашних решений для хранения энергии. Это одна из немногих компаний в отрасли с интегрированными возможностями НИОКР для разработки инверторов и аккумуляторов для хранения энергии. Компания Hinen стремится сделать глобальную энергетическую независимость жилых домов реальностью. Чтобы лучше обслуживать мировой рынок, компания Hinen создала филиалы в разных точках мира, предоставляющие локализованные и профессиональные услуги.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2539340/Hinen_All_in_one_Residential_Storage_System.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2539341/Hinen_Aerosol_Fire_Extinguisher.jpg