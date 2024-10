Hinen A-serie: Baanbrekende veiligheidsnormen bij All Energy Australië 2024

MELBOURNE, Australië, 25 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Naarmate de sector voor hernieuwbare energie groeit, wordt de behoefte aan veilige en betrouwbare oplossingen voor energieopslag thuis steeds groter. Op All Energy Australia 2024 toont Hinen zijn inzet voor veiligheid met de A-serie all-in-one RESS op stand K113. Dit evenement, de belangrijkste tentoonstelling over hernieuwbare energie in Australië, dient als podium voor Hinen om te laten zien hoe haar innovatieve veiligheidsfuncties nieuwe maatstaven zetten in de technologie voor energieopslag thuis.

Hinen All-in-one Residential Storage System Hinen Aerosol Fire Extinguisher

Meerdere beveiligingen voor ongeëvenaarde veiligheid

De Hinen A-serie maakt gebruik van meerdere veiligheidsmechanismen, waaronder beveiliging tegen overladen, overontladen en kortsluiting, met een IP65-rating voor stof en waterdicht ontwerp om extreme temperaturen (-20℃ tot +60℃) en weersomstandigheden zoals overstromingen, sneeuw en extreme hitte te weerstaan, waardoor potentiële risico's onder extreme omstandigheden effectief worden voorkomen. Het product kreeg talloze internationale certificeringen, waaronder CB, CE en UKCA, en biedt een levenslange garantie van 10 jaar, waardoor gebruikers verzekerd zijn van zorgeloos gebruik.

Premium batterijen voor duurzaamheid en veiligheid

Hinen gebruikt lithium ijzer fosfaat (LFP) batterijcellen van topklasse, die bekend staan om hun uitzonderlijke thermische stabiliteit en veiligheid. Hinen-batterijen hebben strenge tests ondergaan, waaronder perforatie, compressie en vallen, en zijn buitengewoon duurzaam en veilig. Hun hoge thermische runaway-temperatuur en het feit dat ze bij verbranding geen zuurstof afgeven die brand zou kunnen voeden, verminderen het risico op brand nog verder.

Omvormerbeveiliging met vijf lagen voor slimme veiligheid

1). PV-uitschakelbeveiliging: Uitgerust met handmatige PV-schakelaar en ontwerp met anti-terugkoppeling om de veiligheid van de apparatuur te garanderen.

2). Aardlekbeveiliging: Uiterst nauwkeurige detectie en realtime bewaking van de aarding van het systeem, uitschakeling bij lekkage om dubbele bescherming te bieden.

3). DC Bus Beveiliging: Voorkomt overbelasting en kortsluiting en zorgt voor een stabiele werking van de DC-zijde.

4). Type II DC overspanningsbeveiliging: Onderdrukt efficiënt DC-zijdige pieken, waardoor de interne componenten van de omvormer worden beschermd.

5). Type III AC overspanningsbeveiliging: Weerstaat netschommelingen en zorgt voor een stabiele en zuivere elektrische energieproductie.

Drievoudige beveiliging tegen veiligheidscircuits

Het slimme BMS-beheersysteem biedt uitgebreide bescherming voor de batterij en bewaakt en voorkomt niet alleen potentiële risico's zoals oververhitting, overstroom en overspanning, maar maakt ook gebruik van een dubbel redundantieontwerp om te voorkomen dat het systeem uitvalt als gevolg van een enkele stroomstoring. Het BMS-systeem wordt beschermd door drievoudige veiligheidscircuits met software, hardware en een hoofdzekering, waardoor een efficiënte en stabiele werking wordt gegarandeerd.

Slimme aërosol brandblusser voor snelle brandbestrijding

Elke batterijmodule is uitgerust met een slimme aerosol brandblusser. Deze kan snel worden geactiveerd binnen 15 seconden na het detecteren van een brandfout in de batterij, waarbij automatisch een efficiënt aërosol blusmiddel vrijkomt om de brand snel te onderdrukken, zodat gebruikers kostbare ontsnappingstijd hebben en het verlies van eigendommen tot een minimum wordt beperkt.

Geavanceerde sensortechnologie voor nauwkeurige bewaking

Het systeem van Hinen is uitgerust met geavanceerde sensortechnologie, met onafhankelijke meetpunten voor elke batterijcel, waardoor een volledig thermisch beheer van de batterijcel wordt bereikt en een tijdige vroegtijdige waarschuwing en bescherming in het beginstadium van thermische runaway. Het ontwerp met dual-level architectuur, bestaande uit de hoofdregeleenheid (BCU) en secundaire regeleenheid (BMU) die samenwerken met AFE-chips van voertuigkwaliteit, zorgt voor nauwkeurige realtime bewaking van de volledige accuspanning, wat de stabiliteit en veiligheid van het systeem verder verbetert.

Slimme APP voor bewaking op afstand

Gebruikers kunnen de bedrijfsstatus van de batterij in realtime bekijken, inclusief spanning, stroom, temperatuur en andere belangrijke parameters, en onmiddellijk waarschuwingen ontvangen via de slimme APP van Hinen. Deze functie maakt niet alleen het dagelijks beheer gemakkelijk voor gebruikers, maar maakt het ook mogelijk om potentiële problemen tijdig op te sporen en aan te pakken, waardoor de uitbreiding van veiligheidsrisico's wordt voorkomen.

Noodstop en handmatige omleiding voor onmiddellijke veiligheid

In noodsituaties kunnen gebruikers de stroomtoevoer snel onderbreken via de noodstopschakelaar, waardoor de werking van verwante apparaten of systemen zo snel mogelijk wordt gestopt om de veiligheid van mensen en apparatuur te garanderen. Bovendien zorgt de handmatige bypass-functie ervoor dat EPS-belastingen snel worden aangesloten op het elektriciteitsnet in geval van een apparaatstoring of alarm, waardoor een ononderbroken stroomtoevoer wordt gegarandeerd en de zorgen van gebruikers over stroomuitval worden weggenomen.

Conclusie

De A-serie RESS van Hinen, met zijn uitgebreide veiligheidsontwerp, superieure prestaties en attente klantenservice, is toonaangevend op het gebied van energieopslag voor thuisgebruik. Kiezen voor Hinen betekent kiezen voor een veilige, betrouwbare en slimme oplossing voor energieopslag thuis.

Over Hinen

Hinen Group, opgericht in 2004, is een beursgenoteerd elektronicabedrijf (aandelencode 300787) dat bekend staat om zijn toonaangevende productcapaciteiten, R&D-sterkte en productietechnologie. Hinen New Energy, haar dochteronderneming, richt zich op onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van oplossingen voor energieopslag voor thuis. Het is een van de weinige bedrijven binnen de sector met geïntegreerde R&D-capaciteiten voor energieopslagomvormers en batterijen. Hinen zet zich in om energieonafhankelijkheid thuis wereldwijd te realiseren. Om de wereldwijde markt beter te kunnen bedienen, heeft Hinen vestigingen geopend op meerdere locaties wereldwijd, waar gelokaliseerde en professionele diensten worden verleend.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2539340/Hinen_All_in_one_Residential_Storage_System.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2539341/Hinen_Aerosol_Fire_Extinguisher.jpg