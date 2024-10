Hinen na All Energy Australia 2024: domowy system magazynowania energii serii A, który wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa

MELBOURNE, Australia, 25 października 2024 r. /PRNewswire/ -- w kontekście dynamicznego rozwoju sektora energii odnawialnej kluczowego znaczenia zaczyna nabierać dostęp do bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań do magazynowania energii w domu. O tym, jak dużą wagę Hinen przywiązuje do bezpieczeństwa, można przekonać się podczas targów All Energy Australia 2024, na których firma prezentuje domowy system magazynowania energii serii A - rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Można je zobaczyć na stoisku K113. All Energy Australia to najważniejsze targi branży energii odnawialnej w Australii, jest to więc dla Hinen znakomita okazja do pochwalenia się innowacyjnymi funkcjami bezpieczeństwa, które wyznaczają nowe standardy w dziedzinie technologii magazynowania energii w domu.

Hinen All-in-one Residential Storage System Hinen Aerosol Fire Extinguisher

Szereg zabezpieczeń zapewniających niezrównany poziom bezpieczeństwa

W urządzeniu Hinen serii A zastosowano szereg mechanizmów zabezpieczających m.in. przed nadmiernym naładowaniem i rozładowaniem czy zwarciem, jak również pyłoszczelną i wodoodporną konstrukcję w klasie IP65, która umożliwia pracę urządzenia w ekstremalnych temperaturach (-20℃ - +60℃) i warunkach atmosferycznych, np. podczas powodzi, intensywnych opadów śniegu czy upałów, skutecznie eliminując potencjalne zagrożenia z nimi związane. Produkt posiada wiele renomowanych międzynarodowych certyfikatów, w tym CB, CE i UKCA, oraz objęty jest 10-letnią gwarancją, która daje duży komfort użytkowania.

Trwałość i bezpieczeństwo dzięki najwyższej klasy akumulatorom

W rozwiązaniu Hinen zastosowano najwyższej klasy ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, które znane są z wyjątkowej stabilności cieplnej i bezpieczeństwa. Akumulatory Hinen charakteryzują się niezwykłym poziomem wytrzymałości i bezpieczeństwa, co potwierdziły rygorystyczne badania odporności na przebicie i wytrzymałości na ściskanie, testy upadkowe oraz inne próby. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym ryzyko pożarowe jest ich wysoka temperatura ucieczki termicznej oraz to, że płonąc, nie uwalniają tlenu, który może wzniecić pożar.

Pięciowarstwowa ochrona falownika tworząca inteligentny system bezpieczeństwa

1. Ochrona rozłączeniowa dla instalacji fotowoltaicznych: system zapewnia bezpieczeństwo urządzeń poprzez wyłącznik do instalacji fotowoltaicznych oraz blokadę wypływu energii.

2. Ochrona ziemnozwarciowa: wysokoprecyzyjne wykrywanie oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym uziemienia systemu z mechanizmem rozłączenia dla podwójnej ochrony w przypadku przecieku.

3. Zabezpieczenie szyny DC: zapobiega przeciążeniom i zwarciom, zapewniając stabilną pracę systemu po stronie prądu zmiennego.

4. Ochrona przeciwprzepięciowa DC typu 2: wydajna ochrona przeciwprzepięciowa po stronie DC dla bezpieczeństwa wewnętrznych elementów falownika.

5. Ochrona przeciwprzepięciowa DC typu 3: odporność na wahania w sieci oraz pewność stabilnej i czystej produkcji energii.

Potrójny obwód bezpieczeństwa

Inteligentny system zarządzania akumulatorem zapewnia jego kompleksową ochronę, nie tylko poprzez monitorowanie potencjalnych zagrożeń, takich jak przegrzanie, przetężenie czy przepięcie, oraz im zapobieganie, ale również zasilanie zdublowane, dzięki któremu pojedynczy zanik zasilania nie skutkuje wyłączeniem systemu. System zarządzania akumulatorem posiada potrójny obwód bezpieczeństwa bazujący na oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym i głównym bezpieczniku, które zapewniają jego wydajną i stabilną pracę.

Generator aerozolu gaśniczego do szybkiego reagowania na ogień

Każdy moduł akumulatora wyposażony jest w inteligentny generator aerozolu gaśniczego. Jego aktywacja następuje już w ciągu 15 sekund od wykrycia ognia, skutkując uwolnieniem środka gaśniczego w aerozolu, który szybko tłumi ogień, pozwalając zyskać cenny czas na ewakuację i minimalizując straty materialne.

Zaawansowana technologia czujników z precyzyjnym monitorowaniem

System Hinen wyposażony jest w zaawansowaną technologię czujników, w której każde z ogniw akumulatora posiada punkt próbkowania, co pozwala na ich pełnowymiarowe zarządzanie termiczne oraz odpowiednio wczesne ostrzeganie i ochronę na wczesnym etapie ucieczki termicznej. Dwupoziomowa architektura, na którą składają się główna (jednostka sterująca akumulatorem) i wspomagająca (system zarządzania akumulatorem) jednostka sterowania, współpracujące z chipami AFE w klasie stosowanej w pojazdach, zapewnia precyzyjne monitorowanie w czasie rzeczywistym napięcia akumulatora w pełnym zakresie temperatur, dodatkowo wzmacniając stabilność i bezpieczeństwo systemu.

Inteligentna APKA do zdalnego monitorowania

Za pomocą inteligentnej aplikacji Hinen użytkownik może wyświetlać w czasie rzeczywistym status roboczy akumulatora, w tym napięcie, natężenie prądu, temperaturę i inne kluczowe parametry, oraz otrzymywać natychmiastowe powiadomienia. Funkcjonalność ta nie tylko zwiększa wygodę codziennego użytkowania systemu, ale również umożliwia odpowiednio wczesne wykrywanie i rozwiązywania problemów, a tym samym zapobieganie eskalacji zagrożeń.

Awaryjne wyłączanie i ręczny przełącznik obejściowy dla natychmiastowej ochrony

W sytuacjach nagłych istnieje możliwość szybkiego odcięcia zasilania wyłącznikiem awaryjnym. Jego użycie powoduje jak najszybsze zatrzymanie pracy połączonych urządzeń lub systemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i sprzętu. Funkcja ręcznego obejścia umożliwia ponadto szybkie podłączenie obciążeń zasilania awaryjnego do sieci w przypadku awarii urządzenia lub alarmu, dzięki czemu można uniknąć przerw w dostawie prądu i wiążących się z tym problemów.

Podsumowanie

Domowy system magazynowania energii serii A od Hinnen to jedno z najlepszych rozwiązań w swojej kategorii, wyróżniające się kompleksową architekturą bezpieczeństwa, doskonałymi parametrami użytkowymi i uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Wybierając rozwiązanie Hinen, użytkownicy mogą mieć pewność, że otrzymają bezpieczny, niezawodny i inteligentny system magazynowania energii w domu.

Hinen

Hinen Group to działająca od 2004 roku notowana na giełdzie spółka sektora elektronicznego (kod giełdowy: 300787), znana ze swoich wiodących możliwości produktowych, potencjału badawczo-rozwojowego i technologii produkcyjnych. Hinen New Energy, spółka należąca do grupy, specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych, produkcji i sprzedaży rozwiązań do magazynowania energii dla domów i jest jedną z kilku firm w branży z połączonymi zdolnościami B+R w zakresie falowników i akumulatorów na potrzeby magazynowania energii. Hinen angażuje się w urzeczywistnienie idei niezależności energetycznej domów na całym świecie. Aby lepiej obsługiwać międzynarodowy rynek, firma Hinen otworzyła oddziały na całym świecie, które świadczą profesjonalne usługi dostosowane do potrzeb rynków lokalnych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2539340/Hinen_All_in_one_Residential_Storage_System.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2539341/Hinen_Aerosol_Fire_Extinguisher.jpg