Série A de Hinen : Des normes de sécurité pionnières à All Energy Australia 2024

MELBOURNE, Australie, 25 octobre 2024 /PRNewswire/-- À mesure que le secteur des énergies renouvelables bondit, le besoin de solutions de stockage énergétique domestiques sûres et fiables devient primordial. À All Energy Australia 2024, Hinen présente son engagement en matière de sécurité avec le RESS tout-en-un de la série A au stand K113. Cet événement, le premier salon australien sur les énergies renouvelables, sert de scène à Hinen pour démontrer comment ses fonctions de sécurité innovantes établissent de nouvelles références en matière de technologie de stockage énergétique domestique.

Hinen All-in-one Residential Storage System Hinen Aerosol Fire Extinguisher

Des protections multiples pour une sécurité inégalée

La série A de Hinen adopte de multiples mécanismes de protection de sécurité, y compris la protection contre la surcharge, la surdécharge et les courts-circuits, avec une conception étanche à la poussière et à l'eau notée IP65 pour résister aux températures extrêmes (-20℃ à +60℃) et aux conditions météorologiques telles que les inondations, la neige et la chaleur extrême, prévenant efficacement les risques potentiels dans des conditions extrêmes. Le produit a obtenu de nombreuses certifications internationales faisant autorité, notamment CB, CE et UKCA, et offre une garantie de durée de vie de 10 ans, assurant une utilisation sans souci pour les consommateurs.

Des batteries de première qualité pour la durabilité et la sécurité

Hinen utilise des piles au phosphate de fer lithié (LFP) de première qualité, réputées pour leur stabilité thermique et leur sécurité exceptionnelles. Ayant subi des essais rigoureux, notamment de perforation, de compression et de chute, les batteries Hinen font preuve d'une durabilité et d'une sécurité extraordinaires. Leur température élevée d'emballement thermique et le fait qu'elles ne libèrent pas d'oxygène susceptible d'alimenter les incendies lorsqu'elles brûlent réduisent encore le risque d'incendie.

Protection de l'onduleur à cinq niveaux pour une sécurité intelligente

1). Protection contre la déconnexion du système photovoltaïque : Équipé d'un interrupteur PV manuel et d'une conception anti-inversion de connexion pour garantir la sécurité de l'équipement.

2). Protection contre les défauts à la terre : Détection de haute précision et surveillance en temps réel de la mise à la terre du système, déconnexion en cas de fuite pour assurer une double protection.

3). Protection du bus DC: empêche les surcharges et les courts-circuits, garantissant un fonctionnement stable du côté CC.

4). Protection contre les surtensions CC de type II: Supprime efficacement les surtensions du côté CC, protégeant les composants internes de l'onduleur.

5). Protection contre les surtensions CA de type III: Résiste aux fluctuations du réseau, garantissant une production d'énergie électrique stable et pure.

Triple protection des circuits de sécurité

Le système de gestion intelligent BMS assure une protection exhaustive de la batterie, non seulement en surveillant et en prévenant les risques potentiels tels que la surchauffe, la surintensité et la surtension, mais aussi en employant une conception à double redondance d'alimentation pour empêcher l'arrêt du système en cas de défaillance d'une seule source d'alimentation. Le système BMS est protégé par trois circuits de sécurité utilisant des logiciels, du matériel et un fusible principal, ce qui garantit un fonctionnement efficace et stable.

Extincteur aérosol intelligent pour une réponse rapide en cas d'incendie

Chaque module de batterie est équipé d'un extincteur à aérosol intelligent. Il peut être activé rapidement dans les 15 secondes qui suivent la détection d'une défaillance de la batterie, libérant automatiquement un agent extincteur en aérosol efficace pour éteindre rapidement le feu, offrant ainsi aux consommateurs un temps de fuite précieux et minimisant les pertes matérielles.

Technologie de détection avancée pour une surveillance précise

Le système de Hinen est équipé d'une technologie de capteurs avancée, avec des points d'échantillonnage indépendants déployés pour chaque cellule de la batterie, ce qui permet une gestion thermique complète de la cellule de la batterie et une alerte précoce et une protection en temps voulu au stade initial de l'emballement thermique. L'architecture à deux niveaux, composée d'unités de contrôle principal (BCU) et secondaire (BMU) fonctionnant ensemble avec des puces AFE de qualité automobile, assure une surveillance précise en temps réel de la tension à pleine température de la batterie, ce qui améliore encore la stabilité et la sécurité du système.

Application intelligente pour la surveillance à distance

Les consommateurs peuvent visualiser l'état de fonctionnement de la batterie en temps réel, y compris la tension, le courant, la température et d'autres paramètres clés, et recevoir des alertes instantanées via l'APP intelligente de Hinen. Cette fonctionnalité rend non seulement la gestion quotidienne pratique pour les consommateurs, mais permet également la détection et le traitement en temps opportun des problèmes potentiels, évitant ainsi l'expansion des risques de sécurité.

Arrêt d'urgence et dérivation manuelle pour une sécurité immédiate

Dans les situations d'urgence, les consommateurs peuvent rapidement couper l'alimentation électrique via l'interrupteur d'arrêt d'urgence, en arrêtant le fonctionnement des appareils ou systèmes connexes aussi rapidement que possible pour assurer la sécurité des citoyens et de l'équipement. Qui plus est, la fonction de dérivation manuelle garantit que les charges EPS sont rapidement connectées au réseau en cas de défaillance d'un appareil ou d'alarmes, assurant ainsi une alimentation électrique ininterrompue et résolvant les problèmes de coupure de courant des consommateurs.

Conclusion

Grâce à sa conception de sécurité exhaustive, à ses performances supérieures et à son service clientèle attentif, le RESS série A de Hinen est un leader dans le domaine du stockage énergétique domestique. Choisir Hinen, c'est choisir une solution de stockage énergétique domestique sûre, fiable et intelligente.

À propos de Hinen

Le groupe Hinen, fondé en 2004, est une société d'électronique cotée en bourse (code boursier 300787) connue pour ses capacités de produits de pointe, sa force de R&D et sa technologie de fabrication. Hinen New Energy, sa filiale, se concentre sur la R&D, la production et la vente de solutions de stockage énergétique résidentielles. C'est l'une des rares sociétés du secteur à disposer de capacités de R&D intégrées pour les onduleurs et les batteries de stockage énergétique. Hinen s'est engagée à faire de l'indépendance énergétique des foyers une réalité. Pour mieux servir le marché mondial, Hinen a établi des succursales dans de nombreux endroits dans le monde, fournissant des services localisés et professionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539340/Hinen_All_in_one_Residential_Storage_System.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539341/Hinen_Aerosol_Fire_Extinguisher.jpg