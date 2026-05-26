نظام Sentire® Surgical System يحصل على اعتماد المطابقة الأوروبية (CE) (بموجب لائحة الأجهزة الطبية "MDR")، لتدخل شركة Cornerstone Robotics مرحلةً جديدةً من توسعها العالمي

هونغ كونغ, 26 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- يسر شركة Cornerstone Robotics ("CSR")، وهي مبتكِر عالمي رائد في الروبوتات الجراحية مقرها في هونغ كونغ بالصين، الإعلان عن نظامها Sentire® Endoscopic Surgical System (ويُشار إليه فيما يلي باسم "Sentire® Surgical System") قد حصل رسميًا على شهادة اعتماد المطابقة الأوروبية (CE) الخاصة بالاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الأجهزة الطبية (MDR)، التي تُغطي إجراءات الجراحة طفيفة التوغل في تخصصات الجراحة العامة، وأمراض النساء، وجراحة الصدر، والمسالك البولية. يمنح هذا الإنجاز رسميًا Sentire® Surgical System حق الدخول إلى الأسواق الأوروبية.

تحقيق الاعتماد التنظيمي والتحقق السريري معًا

نظام Sentire® Surgical System هو منصة متقدمة للروبوتات الجراحية تجمع بين مسارات العمل السريري والتقنيات الهندسية والبرمجية وتقنيات التصوير المتكاملة. يؤكد الحصول على شهادة اعتماد المطابقة الأوروبية (CE) أن النظام يفي بالكامل بالمعايير الأوروبية الصارمة المتعلقة بالسلامة والفعالية وأنظمة إدارة الجودة، مما يؤهله الآن لخدمة الأطباء والمرضى حول العالم.

لقد أسست الشركة حضورًا مبكرًا في المملكة المتحدة. فمنذ عام 2025، تعاونت CSR مع Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) لإجراء دراسة سريرية متوافقة بالكامل مع اللوائح على نظام Sentire® Surgical System، عن طريق جمع بيانات سريرية واقعية بشكلٍ متواصل لدعم الأبحاث القائمة على الأدلة، وتطوير بروتوكولات التدريب، وتعزيز الاعتماد السريري للنظام. وحتى الآن، أتم نظام Sentire® Surgical System العديد من العمليات الجراحية المعقدة في المملكة المتحدة، شملت تخصصات رئيسية مثل جراحة المسالك البولية، وأمراض النساء، وجراحات الجهاز الهضمي العلوي والسفلي. حققت الدراسة السريرية النتائج المرجوة للمرضى، كما أبدى الأطباء رضاهم الكبير عن أداء النظام.

تعميق الحضور العالمي عبر الخدمات المحلية

منذ تأسيسها، تبنّت شركة CSR نهج "فكّر عالميًا، ونفّذ محليًا" — من خلال اتباع إستراتيجية عالمية مدعومة بالأطباء والمرضى على المستوى المحلي. في أوروبا، قامت CSR بتأسيس شركة تابعة لها رسميًا في المملكة المتحدة عام 2025، وبدأت في تقديم خدمات متكاملة تشمل التدريب المهني، والدعم التقني السريري، وخدمات ما بعد البيع. وقد نظّمت الشركة بالفعل العديد من الدورات التدريبية في المملكة المتحدة، مما ساعد الفِرق الطبية على اكتساب الكفاءة والثقة بسرعة في تشغيل نظام Sentire® Surgical System، وبالتالي وضع أساس قوي للتوسع التجاري على نطاق واسع.

البحث والتطوير بالكامل داخل الشركة والتكامل الرأسي: هما أساسُ التوسع العالمي عالي الجودة

إن قدرات البحث والتطوير المتكاملة داخل شركة CSR ونموذج التكامل الرأسي هما الأساس الذي تستند إليه ميزتها التنافسية وإستراتيجية نموها العالمية. لا يسهم المستوى العالي من التكامل التقني لدى الشركة فقط في تحقيق أداء سريري قوي، ومرونة في سلاسل التوريد، والاستقرار التشغيلي، بل يعزز أيضًا من المرونة ويدعم الابتكار على المدى الطويل.

قال البروفيسور Samuel Au، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cornerstone Robotics: "يمثل الحصول على شهادة اعتماد المطابقة الأوروبية (CE) محطة رئيسية في تطور Cornerstone Robotics من مبتكِر للتكنولوجيا إلى مزوِّد عالمي للحلول السريرية. فمنذ أول دراسة سريرية أجريناها في بورتسموث بالمملكة المتحدة، وصولًا إلى الحصول على الموافقة التنظيمية الأوروبية، عكست كل خطوة في هذه الرحلة التزامنا بالابتكارات المملوكة للشركة، وتميز المنتجات، والقيمة السريرية. مُستقبلًا، سنواصل التوسع في الأسواق العالمية الرئيسية والتعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة لتقديم حلول روبوتية جراحية عالية الجودة لعدد أكبر من الأطباء والمرضى حول العالم".

ويمثل الحصول على شهادة اعتماد المطابقة الأوروبية (CE) إنجازًا محوريًا في توسع Cornerstone Robotics داخل السوق الأوروبية وفي مسيرتها الأوسع نحو التوسع التجاري العالمي. في نوفمبر 2025، نجحت الشركة في إتمام جولة تمويل تجاوزت حجم التمويل المطلوب بقيمة تقارب 200 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الثقة القوية من كبار المستثمرين الدوليين في إمكانات نموها طويلة الأمد وقدراتها التجارية العالمية. وبفضل الابتكار التكنولوجي المملوك للشركة والدعم الإستراتيجي القوي، تتمتع Cornerstone Robotics بمكانة تؤهلها من تسريع الاعتماد العالمي للحلول الروبوتية الجراحية عالية الجودة والميسورة للأطباء والمرضى في مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن شركة Cornerstone Robotics (CSR)

شركة Cornerstone Robotics (CSR) هي شركة من تصنيف يونيكورن في مجال الروبوتات الجراحية المبتكرة، مدفوعة برؤية تهدف إلى قيادة الابتكارات الطبية من أجل عالم أكثر صحة. تعمل الشركة على تطوير الرعاية الجراحية من خلال أنظمة روبوتية متطورة تجعل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة أكثر سهولة وكفاءة على مستوى العالم. ومن خلال ثلاثة مراكز عالمية للبحث والتطوير وستة مراكز أعمال حول العالم، أنشأت الشركة منشأة تصنيع في الصين تمتد على مساحة 30,000 متر مربع. تم تطوير نظام الجراحة Sentire® Surgical System بالكامل داخل الشركة، حيث أكمل تجارب سريرية متعددة التخصصات، وحصل على موافقات السوق في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، مما يعزز الرعاية الجراحية عالية الجودة على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا: https://en.csrbtx.com/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2986823/CE_PREEES.jpg