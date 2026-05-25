Chirurgický systém Sentire® získava schválenie CE Mark (MDR) - Cornerstone Robotics vstupuje do novej éry globálnej expanzie
May 25, 2026, 22:28 ET
HONG KONG, 26. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cornerstone Robotics („CSR"), popredný globálny inovátor v oblasti chirurgickej robotiky so sídlom v čínskom Hongkongu, s potešením oznamuje, že jej endoskopický chirurgický systém Sentire® („chirurgický systém Sentire®") oficiálne získal certifikáciu značky CE Európskej únie podľa nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR), ktoré sa vzťahuje na minimálne invazívne chirurgické zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie, gynekológie, hrudnej chirurgie a urológie. Tento míľnik formálne udeľuje chirurgickému systému Sentire® prístup na európske trhy.
Kombinované regulačné schválenie a klinická validácia
Chirurgický systém Sentire® je špičkovou chirurgickou robotickou platformou, ktorá kombinuje klinické pracovné postupy s integrovanými inžinierskymi, softvérovými a zobrazovacími technológiami. Získanie certifikácie CE potvrdzuje, že jej systém riadenia bezpečnosti, účinnosti a kvality plne spĺňa prísne európske regulačné normy a je pripravený slúžiť lekárom a pacientom po celom svete.
Spoločnosť sa už pred časom udomácnila v Spojenom kráľovstve. Od roku 2025 spoločnosť CSR spolupracuje s Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) s cieľom vykonať plne kompatibilné klinické skúšanie chirurgického systému Sentire®. V rámci toho neustále zhromažďuje klinické údaje z reálneho sveta na podporu výskumu založeného na dôkazoch, vývoja tréningových protokolov a klinického prijatia. Doteraz sa pomocou chirurgického systému Sentire® v Spojenom kráľovstve vykonalo množstvo zložitých zákrokov v kľúčových špecializáciách vrátane urológie, gynekológie a chirurgie horného a dolného gastrointestinálneho traktu. Skúšanie prinieslo u pacientov výsledky a klinickí lekári boli s výkonom systému veľmi spokojní.
Prehlbovanie globálnej pôsobnosti s lokalizovanými službami
Od svojho vzniku sa spoločnosť CSR riadi prístupom „mysli globálne, konaj lokálne" – presadzuje globálnu stratégiu, ktorú podporujú miestni lekári a pacienti. V Európe spoločnosť CSR formálne založila dcérsku spoločnosť v Spojenom kráľovstve v roku 2025, čím spustila poskytovanie komplexných služieb zahŕňajúcich odborné školenia, klinickú technickú podporu a popredajný servis. Spoločnosť už uskutočnila vo Veľkej Británii viacero školení, ktoré pomohli klinickým tímom rýchlo získať odbornosť a sebavedomie v obsluhe chirurgického systému Sentire®, čím vytvorila pevný základ pre rozsiahle komerčné zavádzanie.
Komplexný interný výskum a vývoj, ako aj vertikálna integrácia: základ pre vysokokvalitnú globálnu expanziu
Komplexné interné výskumné a vývojové kapacity spoločnosti CSR a vertikálne integrovaný model sú základom jej konkurenčnej výhody a stratégie globálneho rastu. Vysoká úroveň technologickej integrácie spoločnosti nielenže zaisťuje silný klinický výkon, odolnosť dodávateľského reťazca a prevádzkovú stabilitu, ale zároveň zvyšuje agilitu a podporuje dlhodobé inovácie.
Profesor Samuel Au, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Cornerstone Robotics, poznamenal: „Získanie certifikácie CE predstavuje pre vývoj Cornerstone Robotics významný míľnik z technologického inovátora na globálneho poskytovateľa klinických riešení. Od nášho prvého klinického skúšania v britskom Portsmouthe až po schválenie európskymi regulačnými orgánmi, každý krok na tejto ceste odráža náš záväzok k patentovaným inováciám, excelentnosti produktov a klinickej hodnote. Do budúcnosti budeme pokračovať v expanzii na kľúčové globálne trhy a v partnerstve s poprednými zdravotníckymi inštitúciami, aby sme rozšírili vysokokvalitné chirurgické robotické riešenia medzi väčší počet lekárov a pacientov po celom svete."
Certifikácia CE predstavuje významný míľnik v expanzii Cornerstone Robotics na európsky trh a v širšej ceste ku globálnej komercializácii. V novembri 2025 spoločnosť úspešne dokončila kolo financovania vo výške približne 200 miliónov USD s nadmerným záujmom investorov, čo zdôrazňuje silnú dôveru popredných medzinárodných investorov v jej dlhodobý rastový potenciál a globálne obchodné schopnosti. Vďaka vlastným technologickým inováciám a silným strategickým zdrojom je Cornerstone Robotics v dobrej pozícii na urýchlenie globálneho prijatia vysokokvalitných a dostupných chirurgických robotických riešení pre lekárov a pacientov po celom svete.
O spoločnosti Cornerstone Robotics (CSR)
Cornerstone Robotics (CSR) je inovatívna jedinečná spoločnosť v oblasti chirurgickej robotiky, ktorú poháňa vízia vedúcich medicínskych inovácií pre zdravší svet. Posúva chirurgickú starostlivosť vpred pomocou najmodernejších robotických systémov, ktoré sprístupňujú a zefektívňujú vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť po celom svete. Spoločnosť má tri globálne centrá výskumu a vývoja ako aj šesť obchodných centier po celom svete. V Číne vybudovala výrobný závod s rozlohou 30 000 metrov štvorcových. Chirurgický systém Sentire®, vyvinutý v plnej miere interne, absolvoval multišpecializačné klinické skúšky a získal schválenie na trhu v Číne, Európskej únii a Singapure. Po celom svete tak podporuje vysokokvalitnú chirurgickú starostlivosť.
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke na adrese https://en.csrbtx.com/
