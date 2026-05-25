Chirurgický systém Sentire® získava schválenie CE Mark (MDR) - Cornerstone Robotics vstupuje do novej éry globálnej expanzie

May 25, 2026, 22:28 ET

HONG KONG, 26. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cornerstone Robotics („CSR"), popredný globálny inovátor v oblasti chirurgickej robotiky so sídlom v čínskom Hongkongu, s potešením oznamuje, že jej endoskopický chirurgický systém Sentire® („chirurgický systém Sentire®") oficiálne získal certifikáciu značky CE Európskej únie podľa nariadenia o zdravotníckych pomôckach (MDR), ktoré sa vzťahuje na minimálne invazívne chirurgické zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie, gynekológie, hrudnej chirurgie a urológie. Tento míľnik formálne udeľuje chirurgickému systému Sentire® prístup na európske trhy.

Kombinované regulačné schválenie a klinická validácia

Chirurgický systém Sentire® je špičkovou chirurgickou robotickou platformou, ktorá kombinuje klinické pracovné postupy s integrovanými inžinierskymi, softvérovými a zobrazovacími technológiami. Získanie certifikácie CE potvrdzuje, že jej systém riadenia bezpečnosti, účinnosti a kvality plne spĺňa prísne európske regulačné normy a je pripravený slúžiť lekárom a pacientom po celom svete.

Spoločnosť sa už pred časom udomácnila v Spojenom kráľovstve. Od roku 2025 spoločnosť CSR spolupracuje s Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) s cieľom vykonať plne kompatibilné klinické skúšanie chirurgického systému Sentire®. V rámci toho neustále zhromažďuje klinické údaje z reálneho sveta na podporu výskumu založeného na dôkazoch, vývoja tréningových protokolov a klinického prijatia. Doteraz sa pomocou chirurgického systému Sentire® v Spojenom kráľovstve vykonalo množstvo zložitých zákrokov v kľúčových špecializáciách vrátane urológie, gynekológie a chirurgie horného a dolného gastrointestinálneho traktu. Skúšanie prinieslo u pacientov výsledky a klinickí lekári boli s výkonom systému veľmi spokojní. 

Prehlbovanie globálnej pôsobnosti s lokalizovanými službami

Od svojho vzniku sa spoločnosť CSR riadi prístupom „mysli globálne, konaj lokálne" – presadzuje globálnu stratégiu, ktorú podporujú miestni lekári a pacienti. V Európe spoločnosť CSR formálne založila dcérsku spoločnosť v Spojenom kráľovstve v roku 2025, čím spustila poskytovanie komplexných služieb zahŕňajúcich odborné školenia, klinickú technickú podporu a popredajný servis. Spoločnosť už uskutočnila vo Veľkej Británii viacero školení, ktoré pomohli klinickým tímom rýchlo získať odbornosť a sebavedomie v obsluhe chirurgického systému Sentire®, čím vytvorila pevný základ pre rozsiahle komerčné zavádzanie.

Komplexný interný výskum a vývoj, ako aj vertikálna integrácia: základ pre vysokokvalitnú globálnu expanziu

Komplexné interné výskumné a vývojové kapacity spoločnosti CSR a vertikálne integrovaný model sú základom jej konkurenčnej výhody a stratégie globálneho rastu.  Vysoká úroveň technologickej integrácie spoločnosti nielenže zaisťuje silný klinický výkon, odolnosť dodávateľského reťazca a prevádzkovú stabilitu, ale zároveň zvyšuje agilitu a podporuje dlhodobé inovácie.

Profesor Samuel Au, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Cornerstone Robotics, poznamenal: „Získanie certifikácie CE predstavuje pre vývoj Cornerstone Robotics významný míľnik z technologického inovátora na globálneho poskytovateľa klinických riešení.  Od nášho prvého klinického skúšania v britskom Portsmouthe až po schválenie európskymi regulačnými orgánmi, každý krok na tejto ceste odráža náš záväzok k patentovaným inováciám, excelentnosti produktov a klinickej hodnote. Do budúcnosti budeme pokračovať v expanzii na kľúčové globálne trhy a v partnerstve s poprednými zdravotníckymi inštitúciami, aby sme rozšírili vysokokvalitné chirurgické robotické riešenia medzi väčší počet lekárov a pacientov po celom svete."

Certifikácia CE predstavuje významný míľnik v expanzii Cornerstone Robotics na európsky trh a v širšej ceste ku globálnej komercializácii.  V novembri 2025 spoločnosť úspešne dokončila kolo financovania vo výške približne 200 miliónov USD s nadmerným záujmom investorov, čo zdôrazňuje silnú dôveru popredných medzinárodných investorov v jej dlhodobý rastový potenciál a globálne obchodné schopnosti. Vďaka vlastným technologickým inováciám a silným strategickým zdrojom je Cornerstone Robotics v dobrej pozícii na urýchlenie globálneho prijatia vysokokvalitných a dostupných chirurgických robotických riešení pre lekárov a pacientov po celom svete.

O spoločnosti Cornerstone Robotics (CSR)

Cornerstone Robotics (CSR) je inovatívna jedinečná spoločnosť v oblasti chirurgickej robotiky, ktorú poháňa vízia vedúcich medicínskych inovácií pre zdravší svet. Posúva chirurgickú starostlivosť vpred pomocou najmodernejších robotických systémov, ktoré sprístupňujú a zefektívňujú vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť po celom svete. Spoločnosť má tri globálne centrá výskumu a vývoja ako aj šesť obchodných centier po celom svete. V Číne vybudovala výrobný závod s rozlohou 30 000 metrov štvorcových. Chirurgický systém Sentire®, vyvinutý v plnej miere interne, absolvoval multišpecializačné klinické skúšky a získal schválenie na trhu v Číne, Európskej únii a Singapure. Po celom svete tak podporuje vysokokvalitnú chirurgickú starostlivosť.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke na adrese https://en.csrbtx.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2986823/CE_PREEES.jpg

Хирургическая система Sentire® Surgical System получила маркировку CE Mark (MDR) -- Cornerstone Robotics вступает в новую эру своей глобальной экспансии

Компания Cornerstone Robotics (CSR), одна из ведущих мировых инновационных компаний в области хирургической робототехники, базирующаяся в Гонконге,...
Le système chirurgical Sentire® reçoit l'approbation du marquage CE (MDR), Cornerstone Robotics entre dans une nouvelle ère de son expansion mondiale

Cornerstone Robotics (« CSR »), un innovateur mondial de premier plan dans le domaine de la robotique chirurgicale basé à Hong Kong, en Chine, a le...
