Хирургическая система Sentire® Surgical System получила маркировку CE Mark (MDR) -- Cornerstone Robotics вступает в новую эру своей глобальной экспансии

May 25, 2026, 22:35 ET

ГОНКОНГ, 26 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Cornerstone Robotics (CSR), одна из ведущих мировых инновационных компаний в области хирургической робототехники, базирующаяся в Гонконге, Китай, рада объявить о том, что ее эндоскопическая хирургическая система Sentire® Endoscopic Surgical System (далее — Sentire® Surgical System) официально получила сертификат соответствия CE mark Европейского Союза в соответствии с Регламентом о медицинских изделиях (MDR), касающимся минимально инвазивных хирургических процедур в общей хирургии, гинекологии, торакальной хирургии и урологии. Это значимое событие дает Sentire® Surgical System официальный доступ к европейским рынкам.

Одновременное получение одобрения регулирующих органов и клиническая валидация

Sentire® Surgical System — это высококлассная хирургическая роботизированная платформа, которая сочетает в себе клинические рабочие процессы с интегрированными технологиями проектирования, программного обеспечения и визуализации. Получение сертификата CE подтверждает, что безопасность, эффективность и система управления качеством данной платформы полностью соответствуют строгим европейским стандартам, и она теперь может использоваться врачами для лечения пациентов по всему миру.

До этого компания уже вышла на рынок Великобритании. С 2025 года CSR сотрудничает с Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) для проведения полностью соответствующего требуемым стандартам клинического исследования Sentire® Surgical System, постоянно накапливая реальные клинические данные для поддержки научно-обоснованных исследований, разработки протоколов обучения и клинического внедрения. На сегодняшний день с помощью Sentire® Surgical System в Великобритании проведено большое количество сложных процедур, охватывающих основные специальности, включая урологию, гинекологию, а также хирургию верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. В ходе исследования были получены успешные результаты при лечении пациентов, а специалисты были очень довольны работой системы. 

Углубление глобального присутствия с помощью локализованных услуг

С момента своего создания CSR придерживается подхода «думай глобально, действуй локально», реализуя глобальную стратегию, основанную на участии местных врачей и пациентов. В Европе CSR официально учредила свою дочернюю компанию в Великобритании в 2025 году, инициировав предоставление комплексного обслуживания, включающего профессиональную подготовку, клиническую техническую поддержку и послепродажное обслуживание. Компания уже провела несколько обучающих сессий в Великобритании, помогая клиническим командам быстро познакомиться и уверенно работать с Sentire® Surgical System, тем самым создавая прочную основу для масштабного коммерческого внедрения.

Полномасштабные собственные исследования и разработки и вертикальная интеграция — основа высококачественной глобальной экспансии

Полномасштабные внутренние возможности CSR в области исследований и разработок и вертикально интегрированная модель являются основой конкурентного преимущества и стратегии глобального роста компании. Высокий уровень технологической интеграции Компании не только обеспечивает сильные клинические показатели, устойчивость цепочки поставок и операционную стабильность, но также повышает гибкость и поддерживает долгосрочные инновации.

Профессор Сэмюэль Ау (Samuel Au), основатель и генеральный директор Cornerstone Robotics, прокомментировал: «Получение сертификата CE знаменует собой важную веху в эволюции Cornerstone Robotics от технологического новатора до глобального поставщика клинических решений. Начиная с нашего первого клинического исследования в Портсмуте, Великобритания, и заканчивая получением одобрения европейского регулятора, каждый этап пути отражает нашу приверженность собственным инновациям, совершенству продукта и клинической ценности. В перспективе мы по-прежнему будем продолжать экспансию на ключевые мировые рынки и установим партнерские отношения с ведущими медицинскими учреждениями, чтобы предоставить высококачественные хирургические роботизированные решения большему количеству врачей и пациентов по всему миру».

Сертификация CE знаменует собой важную веху в экспансии Cornerstone Robotics на европейский рынок и более широком глобальном пути вывода на рынки нашей продукции. В ноябре 2025 года Компания успешно завершила раунд финансирования на сумму около US$200 млн с переподпиской, что свидетельствует о твердой уверенности ведущих международных инвесторов в ее долгосрочном потенциале роста и глобальных коммерческих возможностях. Поддерживаемая запатентованными технологическими инновациями и сильными стратегическими ресурсами, Cornerstone Robotics имеет хорошие возможности для ускорения глобального внедрения высококачественных, доступных хирургических роботизированных решений для врачей и пациентов по всему миру.

О компании Cornerstone Robotics (CSR)

Cornerstone Robotics (CSR) — это инновационная компания-единорог, движимая миссией предоставления ведущих медицинских инноваций для более здорового мира. Она продвигает хирургическую помощь с использованием передовых роботизированных систем, которые делают высококачественное здравоохранение более доступным и эффективным по всему миру. Имея три глобальных центра исследований и разработок и шесть бизнес-центров по всему миру, компания создала производственное предприятие площадью 30 000 квадратных метров в Китае. Разработанная полностью собственными силами, Sentire® Surgical System прошла многопрофильные клинические испытания и получила одобрение рынка в Китае, Европейском союзе и Сингапуре, продвигая высококачественную хирургическую помощь по всему миру.

